Методы Путина и методика «Грузинской мечты»

Запад больше не надеется на правдивость грузинских властей. Содержание встреч по теме беспорядков в Тбилиси послы стран ЕС дублируют в соцсетях. Тем временем Грузия попала в отчет российского МИДа о нарушениях прав человека в мире. Внешнеполитическое ведомство соседней страны опубликовало исследование, напоминающее по своей структуре ежегодные доклады американского Госдепартамента. Правда, акценты расставлены иначе.

Пока власти Грузии обвиняют политических оппонентов, СМИ и гражданский сектор в подрыве устоев государственности, церкви и демократии, западные партнеры пытаются достучаться до руководства страны. Послы стран Евросоюза, накануне встретившиеся с руководством Министерства внутренних дел, решили продублировать ключевые моменты своего общения с Вахтангом Гомелаури в социальных сетях.

Если переводить с дипломатического на понятный, это может означать, что представители стран-партнеров Грузии не слишком надеются на то, что закулисная дипломатия на этот раз сработает. Публикации – четкий сигнал грузинской общественности о том, какова на самом деле позиция Европы.

«На вчерашней встрече МВД с дипломатами я выразила глубокую озабоченность по поводу насилия в отношении активистов и журналистов и недостаточной защиты 5 июля Tbilisi Pride. Мы призвали МВД взять на себя обязательство защищать всех, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, журналистов и уязвимые меньшинства», – написала на своей страничке в Twitter посол Нидерландов в Грузии Мааике ван Колдам.

Аналогичный твит появился и на страничке французского посла. Диего Колас почти слово в слово повторил заявление главы голландской дипмиссии:

«У нас, дипломатов, вчера была встреча в МВД. Мы подтвердили сильное разочарование нарушением порядка, массовыми нарушениями прав человека 5 июля в Тбилиси. Вместо спорных заявлений, мы призвали правительство подтвердить свои обязательства по защите всех, в том числе меньшинств, ЛГБТ-сообщества, прессы».

Эта позиция Европы не совпадает с той, которую пытается навязать грузинскому обществу правящая партия. В «Грузинской мечте» продолжают уверять: власти и полиция сделали все возможное и даже больше. А стратегические партнеры страны, мол, полностью поддерживают демократическое правительство.

Тем не менее слово «демократическое», судя по заявлениям европейских дипломатов, несколько выпадает из контекста. Равно как и уверения в поддержке действий руководства страны. Какими должны быть эти действия в демократической стране, «Грузинской мечте» напомнил американский сенатор Джим Риш. И тоже выбрал для этого Twitter:

«Нападения на журналистов, туристов и гражданское общество в Грузии достойны осуждения. Я молюсь за г-на Лашкарава и его семью – виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности. Верховенство закона на стороне мирных протестующих, а не осуществляющих насилие преступников. Грузия должна добиться большего».

Впрочем, «Грузинская мечта» не сдается. Теперь во всем виноват Путин. Председатель фракции правящей партии в парламенте Мамука Мдинарадзе связал права ЛГБТ-сообщества с планами президента России:

«Мы являемся защитниками прав каждого... В этом обществе никто не преследует представителей этого (ЛГБТ) сообщества, никто не гоняется за ними на улице, если только нет конкретных провокационных проявлений... Грузии не о чем беспокоиться. Вы знаете, что делает Путин? Путин финансирует ЛГБТ-сообщество, это распространенное мнение… это методы Путина».

Тем временем методы Путина, судя по всему, не ограничиваются лишь «финансированием ЛГБТ-сообщества». Москва решила дать свой «ответ Чемберлену». МИД России опубликовал доклад, очень похожий по своей структуре на ежегодный отчет Госдепартамента США, посвященный правам человека в мире. Теперь этот метод, видимо, взяли на вооружение и на Смоленской площади.

Авторы документа не оставили без внимания протестные движения в Грузии. Как говорится в докладе, «правозащитники указывают на отсутствие прогресса в решении таких вопросов, как регулярные случаи нарушения прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободы выражения мнения, а также применения чрезмерной силы со стороны органов правопорядка».

При этом российский МИД ссылается на отчеты Human Right Watch и аппарата Народного защитника Грузии. В документе, в частности, отмечается:

«Сохраняется обеспокоенность в отношении насильственных действий грузинских правоохранительных органов, довольно остро стоит вопрос безнаказанности полицейских… Вызывает обеспокоенность правозащитного сообщества действующая в Грузии судебная система… Фиксируются проблемы в области свободы СМИ, поскольку грузинские власти предпринимают попытки контролировать журналистскую деятельность…»

Вроде бы все так, как говорится в многочисленных докладах и отчетах уважаемых международных организаций. Но есть нюанс. Немалая часть раздела, посвященного Грузии, акцентирует внимание на национальных меньшинствах страны. А точнее, на конкретных проблемах, связанных с изоляцией малых народностей и их отчужденностью от грузинского «большинства»:

«Из-за того, что участие представителей нацменьшинств в политической жизни Грузии остается невысоким, представители национальных диаспор выражают стремление к большей независимости для того, чтобы самостоятельно принимать решения в сфере образования и культуры, иметь рычаги влияния на политику страны… Так, например, армянская община уже длительное время поднимает вопрос об автономии для Самцхе-Джавахети, а азербайджанцы из Квемо Картли выступают с требованиями широкого представительства в местных органах власти, где все основные посты занимают грузины. Эти призывы не находят поддержки у руководства Грузии, расценивающего их как выражение сепаратистских настроений».

В отчете российского МИДа также говорится, что «международные мониторинговые структуры не раз указывали на то, что в Грузии имеют место случаи физического нападения на представителей этнических и религиозных меньшинств»:

«Фиксируются ксенофобские и дискриминационные заявления со стороны государственных должностных лиц и представителей политических партий, ненавистнические высказывания в средствах массовой информации и в Интернете, а также по поводу отсутствия завершенных расследований и судебных преследований в отношении лиц, виновных в совершении таких актов».

В российском МИДе отмечают, что ярким примером подобного отношения может служить искусственное нагнетание русофобских настроений в стране, неприкрытое манипулирование общественным сознанием грузинского народа в политических целях.

Реакции официального Тбилиси на доклад пока не последовало. «Грузинская мечта», по мнению наблюдателей, слишком занята тем, что раскрывает заговоры против государства и церкви со стороны СМИ и ЛГБТ-сообщества при финансовой поддержке президента России.