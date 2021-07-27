«К сожалению, никакому госинституту, ветви власти доверия нет»

Из всех госинститутов и ветвей власти самого лестного отзыва от одного из опрошенных нами жителей Абхазии удостоилось Министерство по чрезвычайным ситуациям. Большинство же опрошенных в целом не доверяют органам власти и, скорее, ориентируются на отдельных профессионалов.

– Какой ветви власти или государственному институту вы доверяете больше всего?

Алексей Ломия, юрист: У нас сильная президентская власть. Сильная президентская власть предполагает присутствие очень сильной личности, того человека, которому мы могли бы всецело довериться. Наши якобы демократические выборы – это отнюдь не показатель доверия народа. Поэтому я больше доверяю балансу ветвей власти. Я бы хотел, чтобы у нас обязательно был, помимо сильного президента, еще и сильный парламент, чтобы они в так называемой системе сдержек и противовесов держали какой-то правильный алгоритм развития нашего государства, чтобы был соблюден определенный баланс сил. Ну и чтобы, соответственно, мы выдерживали стратегию, такую, которая в большом, непростом мире, в том клубке геополитики, где мы находимся, чтобы мы могли достойно отстаивать свои позиции.

Алиса Пачалия, председатель общественной организации «Амч»: Я бы не сказала, что я доверяю какой-то ветви власти или институту. Наоборот, скажем, больше не доверяю, потому что не вижу какой-нибудь концептуальной направленности в решении вопросов. В Абхазии, к сожалению, все очень индивидуально. Если ты сталкиваешься с хорошим специалистом, то ты можешь доверять ему свои дела. Но, к сожалению, у нас не развиты механизмы отбора сотрудников, и, скорее, больше страдаешь от некомпетентности. Поэтому тут очень низкий фактор доверия. Все зависит от личности.

Николай Медвенский, Государственный музей боевой славы им. В. Ардзинба: В силу своей деятельности наш музей и коллектив привык взаимодействовать с МЧС Республики Абхазия. Спасатели – это наши друзья, которые неоднократно нас выручали, которые помогали людям в горах, в трудных ситуациях во время наших поисковых экспедиций. Там работают очень достойные люди, которые где-то и жизнью рискуют. Мы видим их работу и ценим ее.

Девушка: К сожалению, никакому государственному институту, ветви власти доверия нет, потому что закон есть на бумаге, но в реальности он работает плохо.

Изольда Курмазия, общественная организация «Абжуйские женщины», г. Очамчыра: Когда у нас возникают какие-то вопросы, я буду говорить за свой (Очамчырский) район, мы обращаемся к ним, они очень вежливо слушают нас, совместно мы принимаем меры по району. Конечно, я не могу сказать, что нашей власти полностью доверяю, но нашему местному самоуправлению доверяю. Что касается инстанций выше, то с Ассоциацией женщин Абхазии мы вместе решаем. Хотелось бы парламенту доверять, но не получается. Главе государства я очень доверяю, нашему президенту.

Герман Маршания, секретарь Совета Священной митрополии Абхазии: Никакой отдельный институт у меня не вызывает какого-то почтения. Я совершенно однозначно, равнозначно отношусь ко всем им. А хорошо или плохо я отношусь к тем или иным людям, конечно, есть политики, которые вызывают больше уважения, меньше уважения.

– Что касается доверия, вы никому не доверяете?

Герман Маршания: Никому из трех ветвей власти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии