«Грузинская мечта» борется за свободу без прессы

В грузинских СМИ готовятся к массированной атаке власти. Представители «Грузинской мечты» продолжают выступать против журналистов, особенно достается телекомпаниям «Формула», ТВ «Пирвели» и «Мтавари». Накануне рекламное агентство последней стало объектом проверки Минфина. Правозащитники призывают власти прекратить давление на прессу, которое радикальные группы могут расценить как поощрение.

Рамки дозволенного в отношениях министра культуры Теи Цулукиани с журналистами ТВ «Мтавари» становятся все шире. На вопрос журналиста, когда министр вернет микрофон, отобранный у ее коллеги в Сенаки 23 июля, Цулукиани ответила вопросом:

– У тебя их два, зачем еще?

У журналиста ТВ «Мтавари» ответ был готов: ее теперь всегда, вместо одного отобранного микрофона, будут встречать два и более, чтобы министр знала, что СМИ так просто не остановить, и если глава Минкульта вновь решит повторить проделанное, резерв у прессы имеется. В ответ коллега получила очередной бойкий министерский мастер-класс:

– Вайме, какая ты строгая, бездарно подражаешь мне, – сказала министр Цулукиани и удалилась вглубь открытого этнографического музея, в котором проводила презентацию плана развития культуры и спорта на целых десять лет. Журналистов к сцене не подпустили, оставив их во дворе одного из зданий экспозиции, приставив к калитке охрану, но пообещав, что гости придут к ним сами.

Но они, в основном представители «Грузинской мечты», целеустремленно проходили мимо забора, игнорируя вопросы об интересе министра культуры к журналистским микрофонам и когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили подаст в отставку, которой представители телекомпаний «Формула», «Мтавари», ТВ «Пирвели» требуют с 11 июля, когда умер жестоко избитый во время гомофобных погромов оператор Лексо Лашкарава. В тот день жестоко были избиты еще 52 представителя СМИ.

С тех пор власти не меняют позицию: они отказываются общаться с критикующими их СМИ, называют их насильниками, распространителями лжи и партактивом Михаила Саакашвили и «Нацдвижения». Эта риторика день ото дня ужесточается, от обвинений и угроз представители власти переходят ко все более настораживающим действиям. На прошлой неделе лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что все три телекомпании занимаются отмыванием денег и надо бы следственным органам заняться этим вопросом. И накануне Минфин устроил финансовую проверку в рекламном агентстве ТВ «Мтавари». Через 10 часов после того, как гендиректор Ника Гварамия публично обвинил власть в попытке финансового преследования, Министерство финансов заявило, что это рутинная проверка, что выбраны 500 объектов и что среди них оказались, в том числе, и телекомпании «Рустави 2» и «Имеди». Последние считаются аффилированными с властью, к ним у «Грузинской мечты» претензий нет, в их эфире почти неслышна критика в адрес правительства. Внеплановый аудит, который, возможно, продлится до конца октября, Ника Гварамия связал с предстоящими местными выборами:

«Все это часть предвыборной кампании, уже идет подготовка к фальсификации итогов выборов. Как? Притеснением оппозиционных СМИ, им не дают времени заняться реальным делом, критиковать власть, выявлять факты подкупа избирателей, другие нарушения. На самом деле уже началась подтасовка выборов, и для отвода глаз власть добавила еще один компонент: создает образ врага из СМИ, преследует журналистов – это новый метод».

В других телекомпаниях – ТВ «Пирвели» и «Формула» не исключили, что следующими станут они. Их менеджеры ежедневно сообщают об участившихся фактах агрессии по отношению к их журналистам. Например, прохожие, увидев микрофон критикуемых властями телекомпаний, их оскорбляют, как, например, это было вчера, когда съемочную группу «Мтавари», когда она беседовала с респондентами, из окон многоэтажки облили с верхнего этажа, на этот раз водой.

Случаи физического и словесного оскорбления журналистов и воспрепятствования их деятельности стали практически повседневным явлением после насильственных событий 5 июля, говорится в специальном заявлении Народного защитника Нино Ломджария. Она критикует власти за неуважительные заявления в адрес СМИ, которые радикальными группами могут быть расценены как поощрение к насилию:

«Кроме того, к сожалению, правоохранительные органы не реагируют на подобные дела своевременно, строго и эффективно. Организаторы насилия, совершенного против журналистов 5-6 июля, не выявлены и не приняты соответствующие меры по привлечению их к ответственности, что создает синдром безнаказанности. В результате журналистская деятельность оказывается под угрозой, а из-за рисков для безопасности это может оказать сдерживающее воздействие на СМИ и может привести к самоцензуре, что в конечном итоге подорвет свободу СМИ».

Нино Ломджария, как и представители правозащитных НПО, напоминает властям о важности плюрализма, критики и свободной медиасреды для демократического общества, ее особую функцию с точки зрения защиты прав человека и верховенства закона в стране.

«Государство обязано защищать права журналистов как лиц с особым статусом и принимать соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов», – заявляет омбудсмен Нино Ломджария и призывает следственные органы своевременно выявить всех насильников и организаторов погромов 5-6 июля.

Есть рекомендации и к политическим чиновникам: «Не допускать препятствования журналистской деятельности и насилия в отношении журналистов, подавать хороший пример общественности, не дискредитировать журналистов, независимо от их критических взглядов, и публично осуждать аналогичные дела, совершенные против них».

Правозащитникам в эти дни приходится с сожалением отмечать, что из-за сложившейся ситуации, когда представители СМИ оказались в оборонительной позиции, некоторые журналисты не могут сконцентрироваться на соблюдении профессиональных и этических стандартов. К слову, несколько дней назад Народный защитник осудила попытку съемочной группы ТВ «Пирвели» приблизиться к несовершеннолетним детям премьер-министра Ираклия Гарибашвили и записать их, напомнив, что «это выходит за рамки обязательств терпимости чиновника» и журналисткой этики.

Позиция «Грузинской мечты» по отношению к представителям СМИ еще больше насторожила правозащитников после сегодняшнего заявления правящей партии об аннулировании соглашения Мишеля. Западным партнерам после погромов 5 июля все чаще приходится напоминать грузинским властям, что без свободы и плюрализма в СМИ, защиты безопасности журналистов демократии не бывает.