Анатолия Бибилова проверят на детекторе компромисса

Парламент Южной Осетии снова не может собраться из-за отсутствия кворума. Его нет из-за бойкота оппозиции в связи с распределением парламентской квоты в ЦИК. Накануне спикер парламента Алан Тадтаев в интервью местной Гостелерадиокомпании заявил, что претензии оппозиционеров необоснованны, и он не может предложить им ничего иного, кроме как одуматься.

Парламент Южной Осетии снова не может собраться из-за бойкота оппозиции. Четырнадцать депутатов настаивают на предварительном соглашении с партией власти «Единая Осетия», чтобы она пропустила на голосовании их представителей в ЦИК – по одному от «Народной партии», «Ныхас» и депутатского объединения «За справедливость».

По утверждению оппозиционеров, спикер парламента и лидер фракции «единоосов» поначалу согласился на это предложение, но в последний момент отказался от своих обещаний. По информации оппозиционных депутатов, спикера одернул президент, якобы ему не понравились кандидаты в ЦИК от оппозиции.

Вместо этого спикер Алан Татдаев предложил оппозиции попытать удачу в голосовании – выставить свои кандидатуры на обсуждение депутатского корпуса и посмотреть, что из этого выйдет.

Оппозиционеров этот вариант не утроил, при таком условии они, скорее всего, не получают ни одного представителя в ЦИК, поэтому депутаты ушли и оставили депутатский корпус без кворума. Возникла ситуация, которую мы уже наблюдали на протяжении пяти месяцев с октября прошлого года по март, когда оппозиция бойкотировала сессии.

После сорванной сессии лидеры оппозиционных фракций и депутат Давид Санакоев разместили в социальных сетях видеообращения к избирателям, в которых объяснили свою позицию. Выступил по местному ТВ со своим видением произошедшего и спикер парламента Алан Тадтаев. Он заявил, что оппозиционеры его неправильно поняли – никаких обещаний он не давал и давать не мог. Послушайте фрагмент его интервью республиканскому телевидению:

«Я не мог давать никаких обещаний депутатскому корпусу в плане того, что мы проголосуем за того или иного кандидата. Это сугубо личное мнение и личная позиция каждого депутата, и он их должен высказать на сессии парламента путем голосования.

– Как вы собираетесь прийти к консенсусу?

– Я думаю, что эти депутаты осознают свою ошибку, незаконность своих действий, вернутся в правовое русло и соберутся на сессию. На ней мы вынесем вопрос о том, как именно голосовать за членов ЦИК – поименно или одним списком. Это право депутатского корпуса».

Давид Санакоев говорит, что ему странно слышать такие речи – парламентская деятельность всегда держалась на договоренностях и компромиссах между фракциями, во всяком случае, до тех пор, пока в заксобрание не пришла «Единая Осетия»:

«Это странная логика. Спикер, по сути, говорит, что никаких предварительных договоренностей между парламентскими фракциями быть не может, потому что каждый на сессии голосует, как ему хочется. По этой логике никаких обязательств не может давать и политическая партия, значит, избирателям не стоит верить предвыборным обещаниям. В самом деле, если каждый будет голосовать сам по себе, то о каких общих коллективных обязательствах кандидатов от партии может идти речь? Ничего не скажешь – «хороший вклад» в развитие парламентаризма! Но мне кажется, все это отговорки, потому что именно фракцию партии власти отличает почти военная дисциплина. Они всегда голосуют по отмашке партийного руководства. Думаю, и сейчас ничего не изменилось».

По словам Давида Санакоева после несостоявшейся сессии оппозиция дважды направляла к спикеру Тадтаеву переговорщиков, депутатов от «Народной партии» Амирана Дьяконова и Алана Плиева, чтобы обсудить возможности выхода из сложившейся ситуации. Но оба раза Алан Тадтаев, по сути, отказался обсуждать возможности преодоления разногласий. Говорит Давид Санакоев:

«Спикер сказал им, что мы не сможем ни о чем договориться. Дескать, вы будете настаивать на своем, а мы на своем.

– Получается, они не хотят договариваться? Как вы думаете, почему?

– Можно предположить, отчего они не хотят договариваться. Они могут сейчас затеять поправки к бюджету. Например, сейчас правительству срочно понадобятся дополнительные расходы на резервную ЛЭП или для решения каких-то других важных для людей вопросов. Они инициируют поправки и потом будут спекулировать ими перед избирателями, давить на оппозицию, дескать, посмотрите, из-за нее опять жизнь в республике остановилась».

Депутат парламента III и V созывов, бывший председатель законодательного собрания Станислав Кочиев считает, что единственным цивилизованным выходом из сложившейся ситуации могли бы стать предварительные договоренности. Это очевидно – без меньшинства парламент не набирает кворум, без согласия большинства оппозиция не может утвердить своих кандидатов в ЦИК. Значит, считает Станислав Кочиев, всем сторонам необходимо наступить на горло собственной песне и договариваться:

«Есть такое понятие, как пакетное соглашение. Приведу пример. Допустим, новый парламент, состоящий из разных фракций. Они не знают, чего ожидать от коллег, поэтому осторожничают, не доверяют друг другу. Но им надо распределить между собой комитеты, избрать президиум парламента. Тогда они пакетным соглашением, то есть одним голосованием избирают всех председателей комитетов или состав президиума. То есть голосуется разом весь перечень назначений, по которым накануне были достигнуты договоренности. Это можно спроецировать и на формирование ЦИК, потому что разногласий теперь в парламенте больше, чем когда бы то ни было.

– Кто должен все это организовывать – согласование кандидатов, формирование пакетного соглашения?

– Председатель заксобрания. Он должен регулировать все процессы, приглашать к себе одну фракцию, другую, ставить перед ними вопросы, и пусть каждую кандидатуру обсасывают со всех сторон во время этих предварительных встреч. И когда придут к единому знаменателю, – выносить всю квоту парламента в ЦИК на единое голосование. Вот я вижу такой единственный нормальный выход из положения, чтобы они не подозревали друг друга и не переживали, что их кандидатура утверждается последней и их могут обмануть».

По мнению депутатов, с кем получилось пообщаться, и экспертов, наблюдающих за этой историей, все упирается в решение президента. Все зависти от того, готов ли он пойти на компромисс с оппозицией. Но до сих пор, отмечают они, искусство компромисса не входило в перечень сильных сторон Анатолия Ильича.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия