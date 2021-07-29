Европарламентарии призвали «Грузинскую мечту» отменить решение о выходе из «соглашения Мишеля»

Группа депутатов Европарламента, работающих по вопросам Грузии, призывает правящую партию страны отменить свое решение по выходу из «соглашения Мишеля». Соответствующее заявление сегодня, 29 июля, распространил офис руководителя делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа, сопредседателя Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марины Кальюранд.

«Мы призываем «Грузинскую мечту» отменить свое решение, призываем все политические партии работать вместе, добросовестно и во имя евроатлантических устремлений Грузии, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения», - сказано в заявлении.

Авторы заявления подчеркивают, что они «удивлены и разочарованы» неожиданным решением «Грузинской мечты» о выходе из договора, который «является важной вехой в политической жизни Грузии», а также в отношениях Тбилиси и Брюсселя. Депутаты Европарламента добавляют, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет и оппозиция. Одновременно они отмечают, что «неспособность продвинуть демократию в Грузии принесет пользу только тем, кто выступает против ее евроатлантического пути».

Авторы заявления подтверждают готовность Европарламента продолжать тесное сотрудничество с парламентом Грузии, оказывая поддержку демократии, при условии, что «грузинские коллеги проявят готовность конструктивно участвовать в такой деятельности». Вместе с Кальюранд под обращением подписались постоянный докладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер, а также депутат Евпропарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель, сообщают «Новости-Грузия».

28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.