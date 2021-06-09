«Нацдвижение» в парламенте. Но не подписывает документ Мишеля

На фоне словесных перепалок парламент Грузии принял во втором чтении закон об амнистии фигурантов дела «гавриловской ночи». В обсуждении этого вопроса, который содержится в т.н. соглашении Мишеля, сегодня впервые приняли участие депутаты «Нацдвижения». А его лидеру Нике Мелия сегодня даже удалось выступить с парламентской трибуны. Западные партнеры между тем вновь призвали «Нацдвижение» присоединиться к соглашению Мишеля.

Депутаты «Нацдвижения» сегодня проявили пунктуальность. Они учли урок, преподнесенный им накануне «Грузинской мечтой». Вчера парламентское большинство из-за шестичасового опоздания депутатов бывшей партии власти сначала объявило на пленарной сессии перерыв, а после их появления в зале спешно объявило заседание закрытым.

«Мы хотели огорошить "Нацдвижение"», – не стал скрывать сегодня лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Он был явно доволен результатом. Без опозданий, ровно в полдень, депутаты от «Нацдвижения» уже занимали свои кресла в парламентском зале заседания и наперебой просились на трибуну для обсуждения закона об амнистии по делу о «гавриловской ночи» во втором чтении.

Амнистия по уголовным делам, возбужденным вследствие событий 20 июня 2019-го, фигурантом которого является и лидер «Нацдвижения» Ника Мелия, – один из пунктов соглашения Мишеля. «Нацдвижение» и одна часть парламентской оппозиции – против варианта законопроекта «Грузинской мечты». В бывшей партии власти считают, что эта амнистия – попытка переписать историю в пользу правящей силы. Та, по их мнению, использует акции протеста, вызванные появлением российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте, против политических оппонентов, обвиняя их в попытке штурма парламента.

Сказав об этом с трибуны, депутат «Нацдвижения» Тина Бокучава обвинила власть и в нарушении соглашения Мишеля:

«Что касается первого пункта первой статьи этого закона, он также противоречит духу документа Шарля Мишеля, поскольку в этом документе нигде не сказано, что нужно согласие самого лица для того, чтобы на него распространилась амнистия».

Депутат Бокучава убеждена, что этот пункт «Грузинская мечта» внесла специально, чтобы унизить лидера «Нацдвижения» Нику Мелия. Он выступает против данной амнистии, вынуждающей его признать вину в преступлении, которого он не совершал.

Но больше всего депутатов «Грузинской мечты» возмутил тот факт, что «Нацдвижение», отказываясь от подписания соглашения Мишеля, смеет упрекать правящую силу в нарушении духа данного соглашения. Отмечая это, пожалуй, самый конструктивный тон был у спикера парламента Кахи Кучава:

«Рад, что вы упомянули апрельское соглашение Шарля Мишеля, дух этого документа, – обратился он к Тинатин Бокучава. – Подписавшие его стороны представлены здесь. И я желал бы, чтобы и «Национальное движение» подписало его и стало одной из сторон этого соглашения. Потом у вас будет больше права говорить об этом духе (соглашения)».

До позднего вечера более сорока депутатов из обоих лагерей с парламентского «поля брани» не уставали обвинять «Нацдвижение» в деструктивности в настоящем, в плохом правлении и слепом подчинении Михаилу Саакашвили в прошлом, а «Грузинскую мечту» – в служении олигарху Бидзине Иванишвили и российским интересам. При этом лексика законодателей варьировала между пафосной, приближенной к тостам, и уличным жаргоном.

Словесная перепалка чуть не переросла в драку между бывшим лидером «Народного фронта» и депутатом « Грузинской мечты», а ныне представляющим «Нацдвижение» Губазом Саникидзе и депутатом партии власти Михаилом Кавелашвили.

При обсуждении законопроекта об амнистии по «гавриловской ночи» оппозиционер Саникидзе ушел далеко, упрекнув правящую силу в том, что она оскорбляет светлую память первого президента Звиада Гамсахурдия:

«Понимаю, вы звезды золотые, знаем, что восседаете на скакуне истины, но я спрашиваю вас: почему грузинский народ не получил от вас ответа на вопрос, как Гаврилов оказался в кресле Звиада?»

«Ты, парень, успокойся, меня не напугаешь ни своей массой, ни криком. Это ты ответь обществу, как к ним, «националам», перебежал?» – прокричал в ответ депутат Кавелашвили.

В этой яроcтной, и в основном не по существу, полемике парламентариев практически затерялось сегодняшнее напоминание посла ЕС в Грузии Карла Харцеля к политическим силам о важности консенсуса в вопросе амнистии по «гавриловской ночи», ради чего этот вопрос и был внесен в документ Мишеля. Посол вновь призвал ЕНД подписать соглашение. Об этом говорится и в сегодняшнем заявлении содокладчиков ПАСЕ, сделанном по итогам визита с 1-го по 3-е июня в Тбилиси.

«В случае полной и добросовестной реализации, это соглашение могло бы означать значительный шаг вперед в демократической консолидации страны. Поэтому все политические партии должны объединить усилия для выполнения этого соглашения, а те, которые еще не сделали этого, должны подписать его без промедления. Грузия стоит на распутье. Мы призываем все политические силы и заинтересованные стороны поставить национальные интересы и проект евроатлантической интеграции страны выше интересов и стратегий своих партий и личностей», – говорится в заявлении содокладчиков.

В «Нацдвижении» такой вариант даже не рассматривают, следует из слов лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. Об этом он сказал журналистам:

«Мы приняли то решение, которое посчитали нужным. Другие партии, мое почтение им, приняли то решение, которое они посчитали нужным. То есть эта страница перевернута».

Таким образом Мелия закрыл вопрос – подпишет ли «Нацдвижение» соглашение Мишеля? Политолог Вахтанг Дзабирадзе указывает, в чем ошибка бывшей партии власти:

«Проблема «националов» в том, что они считают: нужно завершить разговоры об их прошлом правлении, нужно закончить пугать этим людей. Но в «Нацдвижении» неправильно понимают проблему. Избиратели, не поддерживающие их, пугаются не тех девяти лет, которые в прошлом, а того, что, в случае возвращения «Нацдвижения» к власти, один в один повторится то, что было тогда, а может быть, будет хуже. В «Нацдвижении» не осознают этого, поэтому их ребрендинг оказался безуспешным. Это хорошо видит «Грузинская мечта» и играет именно на этом».

И, конечно же, как отмечают наблюдатели, особенно в преддверии муниципальных выборов, правящая сила так же, как и «Нацдвижение», не будет сосредотачиваться на призывах западных партнеров ставить национальные интересы выше узкопартийных.