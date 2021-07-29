Бидзина Иванишвили и его новый компас

Немалая часть наблюдателей считает, что выход «Грузинской мечты» из соглашения Мишеля означает неприкрытый удар по евроатлантическому курсу Грузии и дрейф в сторону России. С такой постановкой вопроса не согласны в МИДе Грузии.

«Грузинская мечта» накануне объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

На открытый демарш правящей партии обратили внимание в Вашингтоне. «От такого исхода выигрывает только Кремль», говорится в письме семи американских сенаторов из двухпартийной группы верхней палаты американского законодательного органа:

«Неспособность продвигать демократию в Грузии может поставить под угрозу стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям между США и Грузией. От такого исхода выигрывает только Кремль», – сказано в заявлении.

Ближе к вечеру на решение «Грузинской мечты» в Twitter отреагировал бывший посол США в Грузии Ян Келли:

«Аннулированием соглашения и содержащихся в нем принципов демократизации грузинское правительство отвернулось от Запада. Вернуться к этим принципам никогда не поздно».

Большая часть оппозиции с такой оценкой солидарна. Многие обратили внимание на синхронность поступивших из России сигналов о перспективах восстановления нарушенного авиасообщения и действиями грузинской власти. Напомним, 28 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия готова обсуждать проблему возобновления авиасообщения. «Она рано или поздно будет решена», – пообещал главный переговорщик с Грузией, отметив, что больше четкости внесет его очная встреча со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре.

Примечательно, что некоторые политики от власти уже высказали удовлетворение от продвижения этого вопроса. Вот что заявил представитель «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа:

«Думаю, восстановление прямых рейсов очень обрадует наше население и продвинет вперед нашу экономику. Кто-то скажет, что Россия – это нехорошо, а что, наш экспорт туда не идет? Или он не шел при Саакашвили? Я приветствую это, я точно знаю, что это продвинет наш туризм и нашу экономику».

При этом во внешнеполитическом ведомстве Грузии заверяют, что никакого крена в сторону России нет. «Не нервничайте», – бросил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, отвечая на вопрос журналистов по поводу ухудшения отношений с Западом:

«Вы там не переживайте, все будет отлично. Мы разъясним нашу позицию [Западу]. Никакого российского сценария нет».

По мнению Вано Мачавариани, одного из руководителей Грузинского центра стратегического анализа, комментарий Карасина, как и недавнее заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева, который заговорил о недопустимости действий, направленных на дезинтеграционные процессы на отрыв от России традиционных союзников, совершенно не случайны:

«Проблема в том, что «Грузинская мечта» способна ради сохранения власти пойти на сговор с Россией. И начало этому процессу уже положено, поэтому, думаю, что заявления высокопоставленных должностных лиц РФ во времени неслучайны. На сегодня Грузия уже поровну балансирует на грани между интересами Запада и России, но своими последними действиями «Грузинская мечта» неумолимо тянет нас к России, игнорируя интересы Запада».

Бывший дипломат и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе считает, что неуклюжая отмазка Залкалиани весьма многоречива:

«Я хорошо знаком с его карьерой, и, когда в 2015 году руководство «Мечты» попросило его на выход с поста замминистра, он сразу заговорил об опасности сближения с Россией. Впрочем, когда затем его повысили до министра, в его риторике стали проскальзывать элементы флирта с Россией. Все же, говоря о ядре «Грузинской мечты», важно понимать, что решения там единолично принимает Бидзина Иванишвили. Люди, которые вчера заявили о дезавуировании соглашения Мишеля, по сути, являются техническим персоналом олигарха».

Говоря о долгосрочных последствиях такой политики, политолог выделил несколько моментов:

«Грузинская мечта в открытую опирается на пророссийские радикальные группировки, что с особой четкостью проявилось 5 июля. В роли другой опоры правящей партии выступает ГПЦ, верхушка которой напрямую подчиняется рекомендациям из Москвы, что в своих выступлениях особо и не скрывают духовные лица. Сегодня очевидно, что в целях сохранения власти «Грузинская мечта» готова пойти на самые отчаянные шаги, что и подтвердило аннулирование соглашения, которое Запад рассматривал в качестве основного документа по будущей демократизации страны».

Что касается сдержанной позиции Запада на откровенный демарш «Мечты», то, по мнению политолога, объясняется это нежеланием Запада способствовать росту радикализма и гражданского противостояния, что еще более усилит авторитаризм, отдаляя Грузию от западного вектора развития.