Жизнь без Мишеля, или Чистосердечное признание Ираклия Кобахидзе

Грузинские политики в поисках. Им предстоит решить, как действовать после решения партии власти «Грузинская мечта» выйти из соглашения Мишеля, которое подразумевало детальный план вывода страны из политического кризиса и улучшения стандартов судебной и избирательной систем. «Грузинская мечта» заявляет, что готова работать над конституционными поправками о внедрении считавшейся наиболее справедливой – пропорциональной избирательной системы. В оппозиции не все определились, стоит ли оставаться в парламенте и верить в «Грузинскую мечту».

От имени «Грузинской мечты» премьер-министр Ираклий Гарибашвили благодарит председателя Евросовета Шарля Мишеля, других посредников, но дальше правящая сила намерена идти без соглашения, названного его именем. Ста дней одностороннего следования обязательствам с «Мечты» достаточно, следует из слов премьер-министра. Он назвал виновников, переполнивших чашу терпения правящей силы, – Михаила Саакашвили и «Нацдвижение»:

«Самым главным политическим игроком является «Нацдвижение», остальная оппозиция на выборах в целом набрала чуть более 10%. Соответственно, для нас была очень важной позиция «Нацдвижения» – как главной оппозиционной и в то же время деструктивной партии. Они сознательно не подписали соглашение, проявили полное игнорирование, оскорбили ЕС, США. Мы, конечно, все сделали, в одностороннем порядке выполнили все обязательства. Я подтверждаю еще раз: с нашей стороны будут продолжены реформы, и хочу всех призвать к спокойствию, нам сейчас нужно развитие, нашему населению требуются мир и стабильность».

В «Нацдвижении» спокойствия правящей партии не обещают. Несмотря на то что председатель партии Ника Мелия накануне в знак протеста отказался от своего мандата, остальные 31 член его партии не спешат покинуть свои депутатские кресла. Для чего они остаются, объяснил депутат от «Нацдвижения» Давид Киркитадзе:

«Чтобы внести в Конституцию Грузии положение о том, что следующие выборы пройдут по пропорциональной системе с низким проходным барьером, чтобы ни один голос грузинского избирателя не был потерян. Эта миссия осталась у этого парламента. И чтобы «Грузинская мечта» опять не увильнула от этого обязательства, чтобы она не сослалась на недостающие (для конституционных поправок) голоса, мы сохраняем мандаты. Вопросы, в обсуждении которых мы примем участие, – конституционные поправки».

Все остальные процессы в парламенте «Нацдвижение» будет бойкотировать. Но, выйдя из соглашения Мишеля, теперь условия ставит «Грузинская мечта», все зависит от ее доброй воли, напомнили сегодня представители правящей партии, касаясь вопроса досрочных парламентских выборов и конституционных поправок. Говорит замглавы комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили:

«Нельзя, чтобы одна партия была одновременно и конструктивной, и деструктивной. Потому пусть определятся и заявят – они сторонники конструктивных процессов или нет. Бойкотируют парламент или нет. «Грузинская мечта» готова к обсуждению конституционных поправок, но это зависит от отношения оппозиции к этому вопросу».

Пока в знак протеста парламент покинули три депутата – Ника Мелия из «Нацдвижения», независимый депутат Тамар Кордзая и лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Представители остальных оппозиционных партий («Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Алеко Элисашвили – граждане», Европейские социалисты») остаются в парламенте. Говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Бегство из парламента, бойкот не считаем правильной идеей – это говорит о политической незрелости. Если мы выйдем из парламента, – потеряем последний аргумент для выполнения соглашения Мишеля. Мы должны продолжить процесс как договорились, нужно готовиться к выборам, мобилизовать избирателей, «Грузинская мечта» не должна преодолеть проходной 43-процентный барьер. И мы, выполнив свою часть договора, должны потребовать от «Грузинской мечты» выполнения своей части обязательств (о проведении досрочных парламентских выборов)».

Через два дня после решения «Грузинской мечты» выйти из соглашения Мишеля обозначил позицию и экс-премьер-министр, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария. Он поступок бывших соратников объяснил страхом и отметил, что лидеры «Мечты» никогда не отличались стойкостью и принципиальностью. Посетовал Гахария и по поводу очередного обещания Михаила Саакашвили своего скорого приезда:

«Своим приездом в Грузию Михаил Саакашвили очень поможет «Грузинской мечте». Если он приедет, он будет задержан, поскольку является осужденным. Возможно, «Мечта» амнистирует, помилует, выпустит Мишу Саакашвили так же, как Нику Мелия и Георгия Руруа. Но все это вызывает у меня улыбку, несмотря на то, что в этом сегодняшнем хаосе возможно все».

И в этом «возможно все», судя по словам Гахария, шансы его партии на успех на муниципальных выборах, в том числе и в Тбилиси, растут.

Оппозиции не следует рассчитывать на возвращение «Грузинской мечты» к соглашению Мишеля, даже на фоне настоятельных и гневных призывов со стороны западных партнеров, сообщил в конце рабочего дня председатель партии власти Ираклий Кобахидзе. Значит, и речи нет о 43%-ном барьере, в случае непреодоления которого «Грузинская мечта» обязывалась объявить досрочные парламентские выборы в 2022-м:

«У результатов местных выборов не будет никакого значения, даже если мы наберем 3% голосов как «Лело» (на парламентских выборах в 2020 г.), все равно не будут назначены внеочередные парламентские выборы».

Чтобы их объявить, напомнил Кобахидзе, нужна добрая воля «Грузинской мечты» и ее убежденность в том, что «оппозиция созрела для коалиционного правления». Но в этой призрачной коалиции Георгию Гахария место не предназначено. «В политике с врагами договариваются, но с предателями – нет. Это исключено», – сказал лидер «Мечты».

Но брифинг Кобахидзе созвал не только для этого. Он сообщил, что партия власти определилась с кандидатами в мэры во всех 63 муниципалитетах, что в Тбилиси предвыборной кампанией будет руководить мэр и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе, а по всей Грузии – премьер-министр Ираклий Гарибашвили. А предвыборный штаб, как на прошлогодних парламентских выборах, возглавит сам Ираклий Кобахидзе. С учетом радикальности всех троих лидеров партии власти эта новость звучала не как начало предвыборной кампании, а как хроника объявленного политического боя без правил.