Мятежная «Мечта» просит бури

Решение грузинских властей аннулировать соглашение Шарля Мишеля внесло дополнительные сложности в и без того нелегкую политическую жизнь в Грузии. В США и ЕС, не скрывая гнева, крайне обеспокоены таким шагом грузинских властей в преддверии муниципальных выборов. В парламентской оппозиции, как и в целом оппозиционном спектре, пока нет определенности по поводу ответных шагов властям.

«Как вы все это объясните западным партнерам, почему «Грузинская мечта» кинула ЕС?» – засыпали вопросами журналисты министра иностранных дел Давида Залкалиани, не давая ему сесть в автомобиль:

«Не нервничайте, все будет хорошо, это наше дело, очень хорошо объясним», – успокаивал представителей СМИ министр Залкалиани, посоветовав им больше следить за свой речью. «А вы говорите прилично? Что это за слово – «кинуть»?» – вежливо, но твердо пожурил министр журналиста, перед тем как сесть в автомобиль. Однако решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения Шарля Мишеля заставило не ограничивать себя в подборе слов не только журналистов. Свой гнев и раздражение не скрыли Госдеп США, американские сенаторы, европарламентарии, посольство США в Грузии и многие другие, они узрели в решении грузинских властей попытку повернуться спиной к Западу, а значит, к России – лицом.

Но не «Грузинскую мечту» в этом нужно винить, следует из слов расстроенного, как и западные партнеры, вице-спикера Гии Вольского:

«Я хочу присоединиться к тому разочарованию, которое овладело нашими партнерами. Но это разочарование вызвано той политикой, которую «Нацдвижение» осуществляет постоянно и собирается так продолжать и в будущем. Невозможно быть в соглашении, которое не поддерживает главный участник, несущий главную опасность для стабильности страны. Это наша позиция. И мы поделимся ею с нашими партнерами тысячу раз».

Оппозиция в смятении, часть винит «Нацдвижение», часть призывает покинуть парламент, отказаться от депутатских мандатов, как это еще накануне сделал лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, а сегодня председатель «Нацдвижения», кандидат от части оппозиции на пост мэра Тбилиси Ника Мелия. В его партии ждут реакции западных партнеров, а потом готовы даже на самые, как они заявили, «принципиальные шаги». Означает ли это, что «Нацдвижение» теперь подпишет документ Мишеля, в бывшей партии власти не уточняют, зато охотно отвечают обвинениям правящей силы. Говорит депутат Заал Удумашвили:

«За этим последует очень серьезное реагирование от международных партнеров, от тех стран, которые вместе с «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями взяли обязательство завершить политический кризис в стране – чему и служил документ Шарля Мишеля. И не надо сейчас «Грузинской мечте» говорить, что она аннулирует документ из-за того, что его не подписало «Национальное движение». Они ведь не с «Национальным движением» оформили это соглашение? Они оформили договор с Европой, США, с оппозиционными партиями и в первую очередь с грузинским обществом, которому сейчас говорят «нет».

Многие оппозиционеры убеждены, что власть отказалась от документа Мишеля из-за заложенного в нем 43%-ного барьера на предстоящих муниципальных выборах, в случае непреодоления которого «Грузинская мечта» должна будет объявить о досрочных парламентских выборах. А теперь, как следует из слов партийного лидера Ираклия Кобахидзе, все будет зависеть от доброй воли «Грузинской мечты»: если она посчитает, что оппозиция созрела для коалиционного правления и это не навредит интересам государства, то сама назначит досрочные парламентские выборы.

Изречения Кобахидзе для многих не укладываются в здравый смысл. Нет в них и последовательности. Сообщив о том, что «Грузинская мечта» выходит из соглашения Мишеля, он заявил, что теперь страна возвращается к «конституционному режиму». Получается, что разработанное западными партнерами соглашение было неконституционным. Или Конституция, существенно отредактированная при «Грузинской мечте», не соответствует европейским стандартам? И почему «Грузинская мечта» должна решать, созрели оппозиция и страна для коалиционного правления или нет, а не народ?

Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане», не скрывает своего возмущения:

«Я думал, что все шокирующее уже было в грузинской политике. Но вчера «Грузинская мечта» покорила все вершины, ошарашила весь мир и прославила Грузию. Это пощечина Евросоюзу, Шарлю Мишелю и всем тем американским и европейским политикам, которые не жалели усилий для принятия этого соглашения. Мы видим очень строгие заявления из США. Пока нет заявлений от Шарля Мишеля и ЕС, а у меня уже разрывается сердце – что они скажут?»

Пока президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что начал консультации с партиями. Он 19 июля был в Грузии и очень четко дал понять, что от исполнения данного соглашения, предусматривающего реформы избирательной и судебной системы, зависит дальнейшее финансирование Грузии от ЕС.

Вопрос пересмотра финансирования поднимается и в заявлениях из Вашингтона. И до отречения от соглашения «Грузинская мечта» не учитывала рекомендации западных партнеров по поводу назначения бессрочных судей в Верховном суде и в процессе избрания нового главы ЦИК, которому предстоит проведение октябрьских выборов. Теперь ситуация становится более тревожной, поляризованной и непредсказуемой, говорит глава НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе:

«Это решение «Грузинской мечты» отнимает шанс у избирателя сделать настоящий выбор, за кого проголосовать, – за правящую силу или за многопартийную демократию. Со вчерашнего дня мы вышли на более интенсивную связь с нашими западными партнерами, чтобы они предприняли шаги, и не получалось так, что из-за действий властей выполнение соглашений, принятых для прогресса страны, каждый раз оказывалось под вопросом».

Выходом из ситуации сегодня многим видятся более действенные шаги со стороны Брюсселя и Вашингтона, а это, как выразился лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, применение санкций к лидерам «Грузинской мечты».