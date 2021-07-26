Не единое с оппозицией «Национальное движение»

Предвыборная гонка в Грузии еще не началась, но политический воздух раскален. Особенно за пост мэра Тбилиси. В выходные на улицах столицы появились постеры с призывом «Нет нацам, нет злу!» Это случилось одновременно с объявлением частью оппозиции имен своих единых кандидатов. Впрочем, и оппозиция весьма далека от единодушия по поводу подобного единения с «Нацдвижением».

«Какая ненависть? Только добро и позитив в нашей кампании с позитивным кандидатом и программой», – отмахивался один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе от журналистов, обвинявших партию власти в том, что свою предвыборную кампанию та начала с ненависти и нетерпимости. Ей приписывают появление постеров на улицах Тбилиси с надписью «Нет нацам, нет злу!» и бывшим президентом Михаилом Саакашвили, другими оппозиционерами, руководителями оппозиционных телекомпаний, гражданскими активистами – и все на фоне радуги и вместе с представителями ЛГБТ-сообщества. Арчил Талаквадзе напомнил, что мэрия Тбилиси уже на следующий день, 25 июля, выявила двух виновников и оштрафовала их, и поддержал мэра Тбилиси Каху Каладзе, которому «Грузинская мечта» снова собирается доверить столицу после октябрьских муниципальных выборов.

«Все эти заявления власти – фарс и фарисейство», – возмущалась в ответ лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе. Сегодня ее вызвали на опрос в следственный орган в связи с ее же заявлением. Накануне неизвестный мужчина на улице публично стал оскорблять и бранить нецензурными словами оппозиционного депутата, когда она давала интервью журналистам, на которых, как утверждает Деканоидзе, он перед этим попытался наехать своим автомобилем.

Подняв эту тему на заседании парламентского бюро, она назвала произошедшее результатом агрессивной риторики власти и недостаточного реагирования на факты насилия против журналистов, в том числе и 5 июля во время гомофобных погромов. И появление постеров против «Нацдвижения» этому подтверждение, сказала Хатия Деканоидзе:

«Ненависть, презрение, агрессия – видимо, то единственное, что осталось предложить избирателю «Грузинской мечте» и ее кандидату в мэры Тбилиси Каладзе. Это и создает такой фон».

«Вы представляете ту политическую силу, которой говорить о кампании ненависти просто аморально!» – возмутился в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, обвиняя в предвзятости критикующие власти СМИ. Заступился Мдинарадзе и за министра культуры Тею Цулукиани. То, что она четыре дня назад отобрала микрофон у журналиста ТВ «Мтавари» и до сих пор не возвращает, Мамука Мдинарадзе назвал «политическим актом» в ответ на ложь, распространяемую «Нацдвижением» и его телекомпанией.

Появление постеров против «Нацдвижения» и других оппонентов власти осудили правозащитные НПО и многие оппозиционеры. Они считают недопустимым прибегать к агрессивным пиар-технологиям, которые имели место перед вторым туром президентских выборов в ноябре 2018-го. (Тогда грузинскому избирателю предстояло выбрать между единым кандидатом от оппозиции, тогдашним председателем «Нацдвижения» Григолом Вашадзе, и поддерживаемым «Грузинской мечтой», но формально независимым кандидатом Саломе Зурабишвили).

Многие наблюдатели появление подобной агитации расценили как реакцию «Грузинской мечты» на выдвижение от части оппозиции единого кандидата на пост мэра Тбилиси лидера «Нацдвижения» Нику Мелия, а на должность главы Сакребуло – лидера партии «Дроа» Элене Хоштария. Таким образом правящая сила дала понять, что ставку будет делать на поляризацию и непримиримость к бывшей партии власти и на пресловутый тезис о «кровавом девятилетнем правлении «Нацдвижения».

Впрочем, идею с единым оппозиционным кандидатом не считает успешной и аналитик грузинского Института политики Шота Какабадзе. Его не удивляет, что большинство оппозиционных партий в парламенте не поддержали ее:

«Итоги прошедших выборов показывают, что маленькие партии как-то утеряли свою платформу и идентичность и оказались в тени противостояния между двумя крупными партиями – «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением». Стратегией маленьких партий должно стать максимальное акцентирование собственной идентичности. К тому же прежние выборы показали, что у «Нацдвижения» есть определенный «потолок», выше которого, в том числе и с единым кандидатом в коалиции с другими партиями, не подняться. У маленьких партий есть шанс в индивидуальном порядке мобилизовать тех избирателей, которые из-за поляризации и противостояния между «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением» вообще отказываются идти на выборы, и тех, кто против власти, но из-за «Нацдвижения» не проголосуют за единого кандидата оппозиции».

Что же касается шансов правящей партии набрать более 43% голосов избирателей, чтобы избежать внеочередных парламентских выборов, с учетом вступления в игру бывшего премьер-министра Георгия Гахария и его партии «За Грузию, Шота Какабадзе их не переоценивает:

«Шанс набрать более 43% у «Грузинской мечты» есть, но гораздо меньший, чем, к примеру, два месяца назад. Многое случилось за это время, к тому же Гахария со своей партией заберет какую-то часть электората «Грузинской мечты». Какую-то часть заберут к себе ультраконсервативные группы, такие как Леван Васадзе и его партия «Эри». Потому «Грузинской мечте» будет труднее набрать 43% голосов. Хотя ничего не исключено», – спешит добавить политолог, с учетом административного ресурса и злоупотреблений власти на предыдущих выборах.