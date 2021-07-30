«Меня зовут Хусейн Бакиханов»: как погиб азербайджанский активист в Тбилиси?

Азербайджанский оппозиционный блогер Хусейн Бакиханов погиб в Тбилиси при неустановленных обстоятельствах. Незадолго до смерти он подвергся нападению в грузинской столице. Друзья Бакиханова не исключают, что он мог стать жертвой преследований азербайджанских властей. Впрочем, у МВД другая версия.

«Сегодня 12 июля 2021 года. Я в Тбилиси. Меня зовут Хусейн Бакиханов. На меня пять человек напали. Я беженец из Азербайджана. Я не могу сказать, организовало это правительство Азербайджана или нет, но это нельзя исключать».

Это слова самого Хусейна Бакиханова. Видео снято им в машине скорой помощи после нападения и выложено на его канал в YouTube. Он рассказывает о том, как группа людей напала на него в Тбилиси. Говорит, что не уверен, но предполагает, что нападение могло быть организовано азербайджанскими властями. По его же словам, он через пару дней после нападения должен был получить документы в Грузии. Однако, спустя два дня, 14 июля, мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах.

В МВД Грузии подтвердили информацию о смерти Бакиханова. Дело возбуждено по статье 115 – «доведение до самоубийства». По информации ведомства, азербайджанский активист спрыгнул с 7-го этажа гостиницы Rooms, находящейся в центре Тбилиси.

О самоубийстве говорят и представители самой гостиницы. Юрист Rooms Кахабер Церетели рассказывает, что Хусейн Бакиханов должен был начать работать у них в отеле. Во время ознакомительного тура по гостинице, когда новым сотрудникам показывали здание, Хусейн, по его словам, отстал от группы:

«На крышу поднялись руководитель тура и сотрудник охраны. Увидев их, он (Бакиханов) развернулся, и произошло это (самоубийство). При этом присутствовали двое очевидцев. Он спрыгнул на их глазах. Положил вещи и спрыгнул».

По словам Кахабера Церетели, сотрудники гостиницы были опрошены органами.

Информация в СМИ о случившемся просочилась только сегодня. Первым о гибели азербайджанского блогера написал в Facebook Афган Мухтарлы. Несколько лет назад он сам был вынужден бежать в Грузию из Азербайджана. В 2017 году Мухтарлы похитили в центре Тбилиси и вывезли в Баку, где он был осужден и приговорен к шести годам лишения свободы. В 2020-м его освободили и дали возможность выехать в Германию, где он получил убежище. Афган Мухтарлы рассказывает, что у Бакиханова были проблемы с азербайджанскими властями:

«Хусейна Бакиханова задержали 7 мая в Баку во время акции протеста. Приговорили к 15-дневному заключению. После освобождения он сказал журналистам, что его пытали полицейские. Он также сказал, что полиция угрожала ему изнасилованием. Будучи в Тбилиси, он постоянно критиковал азербайджанские власти в азербайджанских СМИ и на своем канале (в YouTube)».

Гражданин Азербайджана Автандил Мамедов, также переехавший в Грузии из-за того, что, как он говорит, на родине он подвергался преследованиям, был знаком с Бакихановым. По его словам, Бакиханов связался с ним после того, как на него напали в Тбилиси, на площади Свободы, и сказал, что обратился в полицию:

«Мы с ним говорили по телефону 13 июля, сейчас нам говорят, что он 14 июля прыгнул с 7-го этажа отеля. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством. Мы сомневаемся. Мы не верим. Мы думаем, что есть политический мотив (…) Подобные события происходят и в других странах c азербайджанскими активистами. Как вы знаете, активиста Вугара Рзаева нашли в озере Бельгии мертвым. В Турции нашли мертвым Байрама Мамедова. Теперь в Грузии. Самоубийство Хусейна Бакиханова для нас абсурдно. Мы скептически настроены».

Уча Нануашвили, в прошлом Народный защитник, в настоящее время возглавляющий НПО «Институт исследования демократии» (DRI) говорит, что пока делать какие-то выводы по делу Бакиханова сложно. Он говорит, что надеется на скорое и эффективное расследование. Впрочем, то, что происходит в последние годы с азербайджанскими активистами в Грузии, рождает много вопросов. Не только к грузинским правоохранительным органам, но и в целом к политике власти:

«Ни одно из таких дел не завершилось объективно. И я имею в виду не только громкое дело (Мухтарлы), которое идет уже фактически четвертый год. Оно, конечно, было самым ужасающим. Но мне известно и о других делах, когда здесь, на территории Грузии, правозащитники, представители СМИ, изгнанные из Азербайджана, оказались в опасности. И этот вопрос остается на повестке дня. Потому что полноценного и объективного расследования ни разу не было проведено. Власти не были заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этих дел. Напротив, в определенных случаях появлялись подозрения, что власти руководствовались политическими мотивами».

По словам Учи Нануашвили, это уже можно назвать тенденцией. Вырисовывающаяся картина дает основания полагать, что грузинские власти, ведомые бизнес- и другими интересами, которыми они связаны с Азербайджаном, ставят именно их во главу угла, жертвуя правами и безопасностью азербайджанских активистов. Бывшему Народному защитнику, по его словам, известны случаи, когда из-за этого люди, уже однажды бежавшие из Азербайджана, были вынуждены покинуть и Грузию.