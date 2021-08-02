Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Голоса

«Все больше людей, которые думают приобрести перцовые спреи для безопасности»

Тбилиси перестал быть безопасным городом, так многие представители оппозиции комментируют гибель гражданки Австралии Шанае Брук. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, согласны ли они с этим мнением.

– Считаете ли вы, что Тбилиси стал менее безопасным городом?

Кети: Я не думаю, что сейчас Тбилиси более опасный город, чем он был при прошлой власти. Просто если тогда много чего замалчивалось и не афишировалось, то сейчас оппозиция и оппозиционные каналы только и ждут, чтобы произошло что-то нехорошее, раздувают из этого целый скандал и этим, естественно, запугивают свою аудиторию. Потому, возможно, люди сейчас боятся больше, чем тогда.

Ника: Из того, что я вижу и слышу по новостям и на улице, понимаю, что ситуация с безопасностью в стране лучше не становится. Постоянно происходят грабежи вооруженные, либо убийства, либо изнасилования. И я что-то не слышал, чтобы какие-то дела раскрывали или ловили бы виновников. Так что я не очень доволен безопасностью в стране. Даже собираюсь на днях прикупить для своей жены электрошокер, чтобы она могла чем-то защититься, в случае чего.

Татия: Выходит, что наш город не такой уж и безопасный, как мы считали до сих пор, а я правда так считала. Я ходила по улице, как хотела, когда хотела, а сейчас мне говорят, как правильно одеваться и как себя вести. Наши власти сделали все, чтобы население не чувствовало себя в безопасности. Уже и иностранцы не хотят приезжать сюда, боятся насильников, групп людей, которые считают, что они защищают традиции Грузии, избивая других, но это указывает лишь на их невежество. И мне кажется, ничего не делается для того, чтобы остановить эту волну ненависти и криминала, которая возникла после гомофобных акций. Представители власти выступают с абсолютно неадекватными заявлениями, поощряющими подобное поведение, отнимают микрофоны у журналистов. Я каждый день просыпаюсь с чувством стыда за них.

Уча: Я считаю, что Тбилиси стал менее безопасным, нежели он был 2-3 года назад. Растет число людей, которые задумываются о том, чтобы приобрести перцовые спреи для безопасности. Поскольку факты нападений на людей в последнее время участились.

Тамуна: Несмотря на те ситуации, которые возникают в Грузии, я считаю, что мы живем в безопасной стране и безопасном городе. К сожалению, факты насилия, убийства происходят во всем мире. Многих наших граждан убивали за рубежом. Это прискорбно, но я считаю, что один из самых безопасных городов в мире – Тбилиси.

Давид: Я лично чувствую себя в безопасности. Но я мужчина, могу за себя постоять и вообще не хожу в такие места, где мне может угрожать какая-то опасность. Убийство девушки из Австралии – это ужасный случай. Обязательно и как можно быстрее нужно найти убийцу. Но подобное происходит нечасто, потому нельзя только из-за одного случая говорить, что город небезопасен. Во всяком случае, я так не чувствую.

Ирина: Тбилиси и в общем Грузия давно уже небезопасные. На это во многом повлияли июльские события, когда на улицы вышли радикальные группировки. Я думаю, после того никто не чувствует себя в безопасности. Мне, например, 24 года, у меня есть татуировки, и я понимаю, что меня могут остановить на улице и как минимум оскорбить. Из-за этого я стараюсь не ходить по городу одна. Я не понимаю, почему на все это наши власти смотрят сквозь пальцы. Да и наш мэр никак не отреагировал на происходившее в июле насилие и даже ничего не сказал по этому поводу. В общем, пока я не чувствую себя в безопасности.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG