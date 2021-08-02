«Все больше людей, которые думают приобрести перцовые спреи для безопасности»

Тбилиси перестал быть безопасным городом, так многие представители оппозиции комментируют гибель гражданки Австралии Шанае Брук. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей, согласны ли они с этим мнением.

– Считаете ли вы, что Тбилиси стал менее безопасным городом?

Кети: Я не думаю, что сейчас Тбилиси более опасный город, чем он был при прошлой власти. Просто если тогда много чего замалчивалось и не афишировалось, то сейчас оппозиция и оппозиционные каналы только и ждут, чтобы произошло что-то нехорошее, раздувают из этого целый скандал и этим, естественно, запугивают свою аудиторию. Потому, возможно, люди сейчас боятся больше, чем тогда.

Ника: Из того, что я вижу и слышу по новостям и на улице, понимаю, что ситуация с безопасностью в стране лучше не становится. Постоянно происходят грабежи вооруженные, либо убийства, либо изнасилования. И я что-то не слышал, чтобы какие-то дела раскрывали или ловили бы виновников. Так что я не очень доволен безопасностью в стране. Даже собираюсь на днях прикупить для своей жены электрошокер, чтобы она могла чем-то защититься, в случае чего.

Татия: Выходит, что наш город не такой уж и безопасный, как мы считали до сих пор, а я правда так считала. Я ходила по улице, как хотела, когда хотела, а сейчас мне говорят, как правильно одеваться и как себя вести. Наши власти сделали все, чтобы население не чувствовало себя в безопасности. Уже и иностранцы не хотят приезжать сюда, боятся насильников, групп людей, которые считают, что они защищают традиции Грузии, избивая других, но это указывает лишь на их невежество. И мне кажется, ничего не делается для того, чтобы остановить эту волну ненависти и криминала, которая возникла после гомофобных акций. Представители власти выступают с абсолютно неадекватными заявлениями, поощряющими подобное поведение, отнимают микрофоны у журналистов. Я каждый день просыпаюсь с чувством стыда за них.

Уча: Я считаю, что Тбилиси стал менее безопасным, нежели он был 2-3 года назад. Растет число людей, которые задумываются о том, чтобы приобрести перцовые спреи для безопасности. Поскольку факты нападений на людей в последнее время участились.

Тамуна: Несмотря на те ситуации, которые возникают в Грузии, я считаю, что мы живем в безопасной стране и безопасном городе. К сожалению, факты насилия, убийства происходят во всем мире. Многих наших граждан убивали за рубежом. Это прискорбно, но я считаю, что один из самых безопасных городов в мире – Тбилиси.

Давид: Я лично чувствую себя в безопасности. Но я мужчина, могу за себя постоять и вообще не хожу в такие места, где мне может угрожать какая-то опасность. Убийство девушки из Австралии – это ужасный случай. Обязательно и как можно быстрее нужно найти убийцу. Но подобное происходит нечасто, потому нельзя только из-за одного случая говорить, что город небезопасен. Во всяком случае, я так не чувствую.

Ирина: Тбилиси и в общем Грузия давно уже небезопасные. На это во многом повлияли июльские события, когда на улицы вышли радикальные группировки. Я думаю, после того никто не чувствует себя в безопасности. Мне, например, 24 года, у меня есть татуировки, и я понимаю, что меня могут остановить на улице и как минимум оскорбить. Из-за этого я стараюсь не ходить по городу одна. Я не понимаю, почему на все это наши власти смотрят сквозь пальцы. Да и наш мэр никак не отреагировал на происходившее в июле насилие и даже ничего не сказал по этому поводу. В общем, пока я не чувствую себя в безопасности.