«Мечта» и свобода СМИ

Сегодня в «мечтательской» среде новая мода – вернее, не новая, а еще толком не забытая старая, – та, что была все эти годы, но лишь в последние месяцы приняла массовый характер. Тенденция эта – ругать СМИ. Точнее, не все СМИ, а исключительно телевизионные. Если еще точнее, то оппозиционные телекомпании, которые очень активно работают в медиа-пространстве Грузии.

Нет, конечно, большинство из ругателей категорически отрицают свое какое-либо позитивное отношение к власти, боже упаси. Они все, конечно, не за власть, которая не годится, но за «объективное освещение ситуации в стране». При этом странным образом их гнев не распространяется на проправительственную телекомпанию «Имеди», которая в своем телеэфире формирует образ сказочной, бурно растущей страны, у которой есть кое-какие проблемы, ну, а у кого их нет, спрашивается? Но при этом правительство прилагает все необходимые усилия для того, чтобы эти объективные сложности были успешно преодолены и наш народ мог жить еще лучше, еще веселее.

Эта картинка мира «объективных критиков» никак не раздражает, а вот акцент оппозиционных телекомпаний на негатив бросает их в дрожь. «Ах, я больше не могу включать телевизор, там такая истерика, такой шум, ну сколько можно, дайте же людям отдохнуть», – пишут в социальных сетях сторонники «непредвзятого и профессионального телевидения».

А что, разве не так? Ну хочется ребятам построить себе по дворцу за государственный счет, иметь возможность набить морду тому, кто им не нравится, и при этом совершенно точно знать, что ответа не последует. Ведь они столько боролись за это. В 2011-2012 годах клали голову на плаху наикровавейшего из режимов, все только во имя страны, только ради восстановления попранного достоинства.

Ну да, право давать в морду, кому захочется, – это и есть восстановление достоинства. А вы что думали – это про демократию и верховенство закона? Наивные… Подумаешь, трудоустроили своих родственников, а что такого? Может быть, у них родственники – все мастера в своем деле? Разве не может быть такого? Грузины – талантливая нация, как-никак. В общем, пытаются ребята, как могут, а тут прибегают эти шавки с микрофонами и всю малину портят. Не дело это.

Конечно, насилие – всегда плохо. Бить и убивать кого-то – это не есть хорошо. Но, с другой стороны – журналисты напросились: они настолько агрессивны, вызывающи и заряжают общество агрессией, что получают в ответ. А вы как думали? Что посеешь, то и пожнешь.

При этом товарищи, якобы «немечтатели», грезят неким объективным телевидением, которого в мире еще никто не видел. Ну разве что британская Би-би-си может похвастаться объективной журналистикой, наверное, потому, что финансируется всеми гражданами королевства и в рекламе не нуждается. Это едва ли не единственный пример в мире, когда существует «объективное телевидение», которое кто-то вообще смотрит. Весь остальной медиа-мир разделен на политические сектора – например, FoxNews критикует демократов, CNN – республиканцев, остальные игроки поменьше также разделились по различным признакам.

Товарищи «объективисты» не понимают сути свободы слова. «Свобода слова» – это не абсолютная истина на одном канале, а десятки разных истин на разных каналах. Странно, что приходится это объяснять в XXI веке, однако реальность такова, ничего не поделаешь.

При этом те, кто сегодня ноет по поводу «невыносимой атмосферы, которую создают СМИ», до 2012 года с удовольствием смотрели тогда еще оппозиционные каналы, которые рассказывали, как Саакашвили откусывал груди певицам, как его жена Сандра продавала органы заключенных, как кровопийцы посадили на замок лучшую часть нации, про то, как всех прослушивают, и по улицам невозможно спокойно ходить – стоит зазеваться на секунду, как тут же прибегут зондер-команды, чтобы разделать вас на шашлык для Миши.

Нынешние «объективные» взахлеб, не отрывая глаз, целыми днями смотрели телешоу «Камера номер 5», в которой ругань в адрес правительства была настолько эпической и масштабной, что сегодняшним телекомпаниям до тех высот еще расти да расти.

Хотя, конечно, какие тут могут быть сравнения: «Камера номер 5» – это когда правильные пацаны ругают неправильных, а телевизионные расследования оппозиционных каналов 2021 года – это когда неправильные пацаны бесстыже роют компромат на правильных…

Что ж, если кому-то за все прошедшие девять лет это было еще неясно, то теперь все очевидно: ни к какой демократии ни в каком виде «мечтатели» никогда не имели и не имеют сейчас никакого отношения. В их понимании свобода слова – это свобода ИХ слова, и больше ничего.

В отличие от оппозиции, я считаю, что события 5 июля не были инициативой власти, она лишь предпочла не оказывать сопротивления и по мере возможности получить удовольствие. Но при этом уверен, что сам факт избиения ненавистных журналистов оппозиционных каналов доставил им незабываемое эстетическое наслаждение. Потому и аресты по этому делу идут так себе, ни шатко ни валко.

Если серьезно, то оппозиционные СМИ и НПО на сегодняшний день являются единственной преградой для олигархического режима, который с успехом поглотил все остальное. Журналисты часто ведут себя некорректно, явно притягивают за уши некоторые новости, иногда слишком истеричны, и это правда. Но, с другой стороны, сколько фактов коррупции, воровства, злоупотребления властью, вранья, тупости и некомпетентности власть имущих были раскопаны и показаны именно этими, часто некорректными и крикливыми журналистами…

Даже представить себе не могу, что было бы без них – тьма полная и безнадежная. Какая там Беларусь. До Беларуси, которая производит самые крупные в мире тягачи и швейцарские поезда, «Грузинской мечте» – как до Луны. Грузия без надзора прессы и НПО будет мелкой провинциальной диктатурой, где людей будут избивать на улицах за неправильный цвет волос. Да, и мне тоже противно смотреть ТВ. Более того, я его практически не смотрю. Потому что противно смотреть, как «Мечта» вместе с ее вечно «объективными» сторонниками превращает страну в деревенский бантустан.

Кстати, Госдеп США рекомендовал своим гражданам не ездить в Грузию по причине высоких рисков насилия, криминала и слабости правоохранительных органов.

Но это, конечно, тоже назойливые журналюги придумали.

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