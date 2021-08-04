Победа над инфляцией растет в цене

В Грузии инфляция за год обновила рекорд 12-летней давности, поднявшись до 11,9% при целевом показателе 3%. В связи с этим ставка рефинансирования увеличена на 0,5% – до 10 процентов. Ужесточение монетарной политики способно приостановить рост экономики, считают специалисты.

За первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, ВВП Грузии вырос на рекордные 12,7%, впрочем, почти так же вырос и индекс цен.

Напомним, по ставке рефинансирования кредитные организации (коммерческие банки и микрофинансовые организации) выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ужесточение монетарной политики в Нацбанке объяснили стремлением укрепить лари, чтобы свести к минимуму воздействие внешних факторов, к примеру, резкого подорожания импорта:

«По июльским данным, рост цен на импортную продукцию за год составил 18,4%, что значительно превышает рост цен на отечественную продукцию – 7,2%. Для того чтобы повышение цен, вызванное внешними факторами, не оказало долгосрочного влияния на инфляционные ожидания, Национальный банк будет продолжительное время проводить жесткую политику и при необходимости ужесточать ее. Ожидается, что инфляция начнет снижаться в 2022 году, к окончанию которого постепенно приблизится к целевому показателю».

В целом за отчетный период рост цен оказался особенно впечатляющим в транспортных услугах – 22,5%, продовольствие подорожало более чем на 14 процентов, услуги системы здравоохранения и коммунальные услуги – больше чем на 11 процентов.

При этом июльская инфляция в Грузии оказалась выше, чем в соседних странах: индекс инфляции в России и Армении составил 6,5%, в Азербайджане – 4,7%.

Однако обуздание инфляции с помощью монетарных инструментов имеет и свои отрицательные стороны, говорит глава правления «Общество и банки» Георгий Кепуладзе:

«По состоянию на 1 июля 2021 года выдано 140 тысяч кредитов с плавающей процентной ставкой – большинство из них привязано к ставке рефинансирования. Решение комитета по денежно-кредитной политике увеличит ставки по кредитам для этих людей до 10%. Повышение ставки рефинансирования приведет к сокращению денежной массы в лари, что укрепит национальную валюту, но при этом существенно ограничит экономическую активность».

В целом, по словам президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, роста инфляции выше 9% в среднесрочной перспективе не ожидается. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил готовность регулятора при необходимости задействовать валютные интервенции.

«В прошлом году мы продали 916 миллионов долларов, в этом году мы продали около 260 миллионов, и я хочу еще раз подтвердить, что Национальный банк готов вмешаться в таких ситуациях. Мы продолжим поддерживать ликвидность на рынке, однако на данный момент в этом нет необходимости», – подчеркнул Коба Гвенетадзе.

Следующее заседание комитета денежно-кредитной политики назначено на 15 сентября.