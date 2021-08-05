Никол Пашинян прибыл в Тегеран, встретился с Ибрахимом Раиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Вечером он примет участие в официальной церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту «Мехрабад» премьер-министр отправился в президентский дворец, где встретился с Ибрахимом Раиси.

В ходе встречи избранный президент заявил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах.

Никол Пашинян подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Тегераном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для Еревана первостепенное значение.

«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», – отметил Пашинян.

Как пишет Радио Азатутюн, лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Стороны назвали приоритетом развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.

Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север-Юг, добавив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри вышеупомянутого проекта.

Никол Пашинян и Ибрахим Раиси коснулись и возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.

Премьер-министр придал важность последовательным усилиям Ирана по установлению мира и стабильности в регионе. Ибрахим Раиси ответил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.

По информации пресс-службы, Никол Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению.