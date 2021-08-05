Как идет расчистка абхазских пляжей после стихии?

Одним из последствий наводнений в Абхазии в конце июля стало то, что многие пляжи республики до сих пор завалены стволами и ветками деревьев, принесенных реками. О том, как идет очистка пляжей, «Эху Кавказа» рассказал один из руководителей департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации столицы Абхазии.

В конце прошлого месяца «Эхо Кавказа» рассказало о ливневых дождях, которые обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, после чего некоторые реки и речки вышли из берегов и привели в ряде регионов к настоящим потопам. Как следствие – заваленные стволами и ветками деревьев морские пляжи. И хотя по сравнению со снесенными мостами в горной местности, выведенными из строя насосными станциями водопровода, сотнями подтопленных домов об этом можно говорить как о чем-то менее существенном, это последствие оказалось самым бросающимся в глаза наибольшему числу людей, включая, прежде всего, многочисленных российских туристов.

Кстати, сразу подумалось о последних. Мы-то, местные жители, недельку можем и пропустить посещение пляжей, пока прибрежная полоса полностью не очистится, а ведь многие туристы как раз на эту недельку-две и приехали, и тут им предстояло купание в море в таких некомфортных условиях! А поскольку множество людей привыкло незамедлительно делиться недовольством в интернете, не обошлось и теперь без этого.

В соцсетях кочует видео, выложенное его автором – российским туристом. «Так выглядит море и один из пляжей в Пицунде. Хотя штормы закончились еще неделю назад», – возмущается он. Как и многие гости республики, он проявил тут определенную неосведомленность: не шторм то был, а наводнение. Реки вынесли весь этот древесный мусор в море. И на момент, когда он снимал видео, после разгула стихии прошло лишь полнедели. А еще он не знает: первые дни после наводнения на море был полный штиль, и, чтобы собрать древесный мусор, надо было подождать, пока морские волны выбросят его на сушу...

Одно из российских СМИ пишет, комментируя пост туриста: «На кадрах берег пляжа завален бревнами, прибитыми к берегу недавним штормом. Люди вынуждены загорать посреди веток и пластика, а чтобы искупаться в море, им приходится переплывать через преграды. На один из роликов попали работы местных коммунальных служб, которые очищают прибрежную территорию. Пользователи оставляют гневные комментарии к видео: «Куда смотрят коммунальные службы, почему же так долго не убирают?»

«Эхо Кавказа» связалось с заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума Русланом Авидзба. Он рассказал о том, как идет очистка пляжей в столице Абхазии. И начал с того, где они оказались больше всего завалены древесным мусором:

«В основном от ДЭМа и дальше в районе Маяка – потому что туда течение вдоль берега моря идет. А в районе Келасура море само очистилось естественным образом. Кое-что, конечно, покидало на берег, но в любом случае ситуация там намного лучше, чем на Маяке. Весь берег у набережной Махаджиров, где Брехаловка, собачий пляж, прежде всего, убрали, потому что там центр, там туристы ходят. Ну и дальше сосредоточились на Маякском повороте и сюда, ближе к ДЭМу.

– Я, кстати, тоже ездил в субботу на Маяк купаться (там же, считается, самое чистое море в городе), и был поражен, сколько выбросило на берег этих сучьев, бревен. Как баррикады у моря… Кстати, многие стараются брать этот хворост и потом для шашлыков использовать…

– Да, да, жители города приезжают на машинах и как дрова их увозят. И получается одновременно нам помощь.

– Да, хорошо горят эти коряги. А вы куда вывозите мусор?

– Куда вывозим? В Гал, на свалку.

– Мне одна знакомая сказала, которая каждое утро гуляет по набережной, что для уборки даже армию подтянули…

– В субботу-воскресенье мы обратились за помощью в Минобороны. Плюс МЧС подтянулось. Ну и домоуправления прислали разнорабочих. Работники администрации города тоже вышли на субботник».

Когда зашла речь о недовольстве российских туристов, которым они делятся в соцсетях, я вспомнил про телерепортаж сразу после потопа, где глава администрации Сухума Беслан Эшба стоял на берегу моря с коммунальщиками и слушал их объяснения, что надо подождать один-два дня. Руслан Авидзба сказал:

«В тот день, когда был этот телерепортаж – через день после стихии, мы стояли на берегу моря и рассуждали, что пока штиль, все это – мусорная жижа, бревна – плавает в воде, к ним не подобраться. И надо чуть-чуть подождать, когда волны поднимутся и выбросят все это на берег. Но всем туристам этого не объяснишь. Но я вам скажу, что те туристы, которые живут в гостевых домах на Маяке, многие сами пережили это наводнение, и они выходят, собирают днем эти сучья, коряги, а вечером разводят костры и жарят шашлыки. Естественно, мы за ними присматриваем, чтобы обеспечить безопасность».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии