В центре Тбилиси прошли две акции с призывом спасти от сноса здание музея  

В сквере имени Пушкина в центре Тбилиси сегодня состоялись две акции с призывом спасти от сноса здание 19 века, в котором расположен Художественный музей имени Шалвы Амиранашвили, сообщают «Новости-Грузия».

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году. Это одно из первых появившихся в Тбилиси зданий европейского образца.

Ранее в Министерстве культуры заявляли о необходимости сноса обоих флигелей Художественного музея, так как проведение работ по их восстановлению является «нерентабельным». В министерстве указывали на то, что здание пришло в негодность, так как рядом с ним проходит автотрасса.

Также следует отметить, что с другой стороны возле музея проходит стройка высотного здания бизнес-центра, принадлежащего миллиардеру и основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, которое является частью проекта «Панорама».

«Здание, имеющее статус памятника культурного наследия национального значения, Художественный музей Шалвы Амиранашвили, хранящаяся в нем коллекция - это сокровище грузинской культуры, и менять его назначение недопустимо!» - заявили участники акции. Они подвергли критике министра культуры Тею Цулукиани, обвинив ее в кампании дискредитации сотрудников Национального музея Грузии.

Организаторы и участники акции предъявили к властям следующие требования:

Проект укрепления и реставрации здания Художественного музея должен быть выполнен специалистами высокой профессиональной квалификации и безупречной репутации.

Опубликовать подробный план эвакуации музейных фондов и экспонатов с указанием ответственных лиц, точного места временного размещения экспонатов.

Министерству культуры следует обеспечить участие общественности в принятии решений, касающихся Художественного музея, и полную прозрачность процесса.

Требования поддержали несколько десятков известных деятелей культуры, искусствоведы, сотрудники Национального музея Грузии.

По решению министра культуры эвакуация Художественного музея должна начаться сегодня, 5 августа. В течение нескольких последующих месяцев из здания должны быть полностью вынесены все экспонаты. При этом в 10-страничном плане эвакуации не сказано, куда направляется Золотой фонд музея. Ранее Тея Цулукиани сообщила, что часть экспонатов из Художественного музея отправят в Музей истории Тбилиси имени Симона Джанашия, более известного как «Карвасла», а также в один из корпусов Музея искусств.

Самый ценный экспонат музея – золотой крест царицы Тамары 12 века с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Еще один раритет - золотая чеканная чаша царя Баграта III (999 г.). В музее также хранится самая древняя в Грузии Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) (VI в.). Сокровищница музея по праву гордится и своей коллекцией средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее имени Амиранашвили собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.