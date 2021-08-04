Икона в обмен на голоса избирателей

Нерукотворный образ Спасителя – предмет спора в Грузии. Патриархия обратилась к правительству с просьбой переместить экспонат из музея в храм и передать во владение церкви. Пока «Грузинская мечта» думает, часть общественности протестует, другая – обвиняет ГПЦ и правящую партию в сговоре с целью покупки голосов на предстоящих выборах за религиозные символы.

Письмо грузинского Католикоса-Патриарха Илии Второго, в котором он просит передать церкви музейный экспонат – историческую икону «Нерукотворный образ Спасителя», вызвало в обществе неоднозначную реакцию. В послании предстоятеля Грузинской православной церкви на имя премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, в частности, говорится:

«Мы давно ставим перед властями вопрос о ее (иконы) передаче Церкви. Готовность всегда была, но они требовали создания надлежащих условий для хранения и заботы о святыне. Обращаемся с просьбой учесть высокое значение пребывания этой величайшей святыни в лоне Церкви, а также возможности для прихожан молиться ей. Просим передать икону Грузинской православной церкви для ее перенесения в храм Анчисхати».

Нерукотворный образ Спасителя – одна из наиболее чтимых в Грузии святынь. Сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. Ранее министр культуры Тея Цулукиани сообщила, что 5 августа начнется вывоз всех экспонатов, хранящихся в музее, для последующего ремонта здания.

«Эти экспонаты нельзя перевозить далеко, тем более что в золотом фонде есть такие экспонаты, которые попросту не перенесут дальней транспортировки… Мы понимаем, что это большой труд. Но здание, к которому никто не притрагивался 15-20 лет и о котором мало заботились, в тяжелом состоянии. Понадобятся большие финансовые затраты, однако мы согласовали выделение соответствующих ассигнований уже с 2022 года».

Для размещения экспонатов уже подобраны два помещения, сообщили в ГПЦ после встречи ее представителей с министром культуры. А в храме Анчисхати, куда патриархия в случае удовлетворения просьбы планирует перевезти икону, также все готово, в том числе витрина, установленная еще в марте этого года.

Противники такого развития событий собираются провести 5 августа акцию протеста у здания Государственного музея искусств. По словам представительницы НПО «Тбилиси Амкари» Циры Элисашвили, это будет означать потерю очень ценного экспоната:

«Они говорят, что икона будет выставлена в соборе, куда имеют свободный доступ священники, паства… Таким образом, будут нарушены условия, необходимые для сохранения столь ценного экспоната. Один только температурный режим не означает сохранность памятника. Тут необходима постоянная консервация, и у патриархии, во всяком случае, на данном этапе, такой квалификации нет».

Правительство, со своей стороны, обещает принять решение относительно просьбы патриарха на основе консенсуса.

«Я уверен, что решение о передаче патриархии иконы будет принято на основе полного консенсуса. При принятии этого решения необходимо учитывать интересы как духовенства, так и государства», – заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

При этом часть оппозиции увидела в просьбе патриарха скрытый намек. В частности, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе назвал письмо предстоятеля Грузинской православной церкви «установившейся между «Грузинской мечтой» и ГПЦ практикой бартерного обмена чего-либо на голоса избирателей»:

«Проблема заключается в конкордате и вытекающих из него привилегиях, которые превратили патриархию в политический организм, ориентированный на материальное благополучие. Проблема заключается в этнорелигиозном фундаментализме и советском мышлении высоких церковных иерархов, которые, среди прочего, превратили патриархию в опору России в этой стране… Очевидно, что это тоже предвыборная сделка, на этот раз голоса меняют на икону».

Впрочем, Джапаридзе тут же отметил, что икона и так принадлежит церкви и должна была быть передана давным-давно. И уж точно не становиться предметом торга. Что же касается самой церкви, то, по мнению Джапаридзе, проблем у этого института хватает:

«Ксенофобия – проблема, нетерпимость – проблема, проповедование насилия и антихристианства – проблема, получение миллионов из бюджета – проблема, черные внедорожники – проблема, освобождение от налогов – проблема, бартерный обмен земель, лесов и недвижимого имущества на избирательную поддержку – проблема, фарисейство – проблема, подчинение России – проблема и т.д.»

При этом аргументы противников передачи иконы, – что это ценный исторический экспонат и государство лучше о нем позаботится, – Джапаридзе назвал опасной логикой, руководствуясь которой у всех можно отобрать все. Как это в прошлом не раз случалось.

Тем не менее наблюдатели отмечают: если правительство удовлетворит просьбу патриарха, а в этом практически никто не сомневается, то слова Зураба Джапаридзе относительно «бартерного обмена» станут еще более обоснованными. Время подобрано так, что «Грузинская мечта» не посмеет пойти против церкви, которая не далее как месяц назад показала, что может вывести на улицы не просто толпу, но и направить ее гнев туда, куда посчитает нужным.

Высокопоставленные священнослужители даже не считают нужным открыто не вмешиваться в политические процессы. После обвинений со стороны директора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия в адрес спецслужб о незаконной прослушке граждан, в том числе и из сторонников «Мечты», митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз прямо заявил, что лично дал благословение на прослушивание своего телефона еще в бытность у власти «Единого национального движения». И с тех пор эта договоренность не менялась:

«Со мной связались сотрудники службы безопасности и сказали, что они собираются записывать меня, прослушивать мои телефонные переговоры. Я сказал им, что согласен. Моим условием было, что эти мои разговоры никогда не должны были быть обнародованы, потому что судьба многих других людей зависит от меня. На этих условиях я согласился. Когда сменилось правительство, никто не связывался со мной. Я считаю, что это соглашение все еще в силе».

Теперь, когда у правящей партии явные проблемы с Западом, она не может себе позволить перечить самой влиятельной организации страны. И икона Анчисхати, считают многие, только начало. Чем ближе выборы, тем нужнее «Грузинской мечте» поддержка патриархии, а, следовательно, и голосов ее паствы.