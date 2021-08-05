«Это сплошная Византия!»

Кабинет министров Абхазии своим решением утвердил рост цен на бензин, чтобы избежать дефицита, а также на 26% поднял зарплаты основным категориям бюджетников в рамках российско-абхазского соглашения. На заседании были представлены и результаты проверки министерств и ведомств, по итогам которой премьер-министр Александр Анкваб назвал стиль жизни абхазских чиновников византийским.

Заседание кабинета министров началось с внесения изменения в постановление «Об установлении предельных цен на нефтепродукты». Министр экономики Кристина Озган проинформировала о том, что необходимость поднять цены на нефтепродукты в Абхазии диктуется условиями российского рынка. По ее словам, если этого не сделать, республика столкнется с дефицитом топлива:

«Рынок нефтепродуктов в Абхазии напрямую зависит от ценовой конъюнктуры Российской Федерации. По факту изменения цен на российском рынке мы вынуждены констатировать эту ситуацию своими решениями. Прирост цен на нефтепродукты с прошлого года составил в среднем 12 тысяч рублей за тонну, и в процентном соотношении нефтепродукты, поставляемые в Абхазию, подорожали в среднем на 26-30%. В июне текущего года правительство увеличило предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты на четыре рубля. Однако стоимость поставки нефтепродуктов в июле и августе в расчете на один литр уже превышает установленные предельные розничные цены. Безусловно, предлагаемое к рассмотрению решение - непопулярная мера, но дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Соответственно, поставка нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тысячу тонн, что в пересчете составляет 46-47 рублей за литр. С учетом доставки и иных расходов, связанных с хранением и реализацией, предельная оптовая цена должна составлять 51 рубль, розничная – 53 рубля».

На абхазских заправочных станциях за последние два-три дня действительно возник ажиотажный спрос, выстроились огромные очереди, люди стали запасаться бензином впрок, разобрали самые популярные марки топлива, и продажа прекратилась.

Генеральный директор компании «Азид» Адамыр Габуния заверил, что поднять цены необходимо, так как топливные компании не могут работать себе в убыток, возникнет дефицит. Он предупредил, что ситуация на российском рынке вряд ли стабилизируется и цена на бензин будет и дальше расти, поэтому данная мера является временной. Не исключено, что в ближайшее время и эти цены придется пересматривать.

Премьер-министр Александр Анкваб предупредил руководителей ведомств, что квоты на бензин будут сокращены, но изменения не коснутся МВД, МЧС, Министерства обороны и Службы государственной безопасности.

Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что курортный сезон 2021 года в Абхазии – беспрецедентный. И если в иные годы в страну в среднем заезжало 1500 машин с туристами в сутки, то в этом году этот показатель составляет 9500 машин. Он не считает рост цен на бензин чем-то особенным, потому что цены растут на все.

Кабинет министров утвердил и проект постановления «О повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2021 году». Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба пояснил, что это решение обусловлено российско-абхазским соглашением от 2015 года, в соответствии с которым поэтапно повышаются зарплаты бюджетников. В этом году – в среднем на 26%. Изменения коснутся примерно семи тысяч человек, в том числе 3527 педагогов школ и 448 работников дошкольных учреждений, 718 врачей, 1725 среднего персонала и 615 – младшего. На эти цели выделено 275 миллионов рублей. Однако индексация зарплат начнется только после того, как в учреждениях завершится оптимизация штатной численности работников.

Кабмин одобрил соглашение между Абхазией и Венесуэлой о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, что даст им возможность пребывать без визы на территории стран 90 дней.

После завершения повестки Владимир Делба по просьбе Александра Анкваба огласил результаты проверки, которую проводило КРУ Министерства финансов за 2020 год. По ее итогам были выявлены нарушения на сумму 434 млн рублей:

«Коротко скажу, 2020 год характеризовался проверками 27 объектов контроля. Силами Контрольно-ревизионного управления осуществлялись контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, государственной собственности и имущества. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения на сумму 434 млн рублей. В ходе контрольных мероприятий устанавливались такие нарушения, как неэффективное и нецелевое, а именно, использование средств на цели, непредусмотренные при их предоставлении. В отдельных случаях было выявлено отсутствие оправдательных документов. Большая часть средств из общих нарушений наблюдается по договорам, которые были заключены, но результаты по ним так и не получены».

Александр Анкваб сравнил стиль жизни абхазских чиновников с византийским:

«На что не имеют право министры, председатели госкомитетов, директора государственных предприятий? Часть из них сидит здесь. Они имеют право обедать в ресторанах города Сухума за бюджетный счет? Покупать подарки на бюджетные деньги? За бюджетные деньги заказывать обеды в кабинеты? То, что я читал за подписью КРУ, говорю вам, – это сплошная Византия! Они еще должны к нам прибыть из прошлых времен и поучиться у нас стилю. Давайте договоримся: позовем СМИ и скажем, что такое-то министерство сделало это, материалы направлены в Генеральную прокуратуру, благо, вот они сидят рядом. Или филармония будет зарабатывать деньги, накапливать миллионные долги за электроэнергию и крушить там все подряд? Где красная полоса, которую нельзя пересекать? Нельзя в год на 260 тысяч рублей покупать цветы, тут впору открывать бюро веселого или невеселого назначения. Ну, меру надо знать!»

Анкваб предложил составить график и вызывать чиновников в КРУ, чтобы они изучали инструкции и разбирались в том, что они имеют право делать, а что – нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия