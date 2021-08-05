О безвизе либо хорошо, либо между строк

Коррупция на высоком уровне (high corruption) впервые упомянута в оценочном документе Еврокомиссии по выполнению Грузией обязательств по визовой либерализации с ЕС. Но это не единственная проблема, на которую указано Тбилиси. Граждане Грузии и в условиях пандемии чаще других восточноевропейских стран обращались к странам ЕС с необоснованной просьбой о предоставлении убежища. Есть вопросы и по отмыванию денег, и организованной преступности, и реформе судебной системы и прокуратуры.

Лучше всего Грузия выполняет обязательства по реадмиссии, исправно возвращая на родину из ЕС своих граждан, нарушивших режим визовой либерализации. Это следует из ежегодного отчета Еврокомиссии, который готовится для Европарламента и Евросовета, но содержит рекомендации и для грузинских властей. Отчет по счету четвертый – столько лет между Грузией и ЕС действует так называемый безвизовый режим. Однако на самом деле отчет носит отнюдь не только рекомендательный характер, и это следует из довольно настораживающего официального названия: «Отчет по механизму приостановления виз».

В начале, как требует дипломатический этикет, говорится о хорошем. Например, о том, что в 10 раз сократилось по сравнению с 2019-м случаев незаконных пересечений грузинами границы государств-членов ЕС, в 2020-м было всего 30. Стало меньше случаев незаконного пребывания граждан Грузии на территории ЕС, на 53% уменьшилось количество отказов во въезде. Но в чем порыв граждан Грузии остался неизменным, так это в просьбах к странам ЕС о предоставлении им убежища, причем, как отмечается, «необоснованных». И уточняется: этот процесс, «вероятно, снова обострится, когда пандемия COVID-19 утихнет».

Далее идут рекомендации грузинским властям:

«В целом Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и предприняла меры с учетом рекомендаций комиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблем необоснованных ходатайств (граждан Грузии) о предоставлении убежища в государствах-членах, а также в сферах борьбы с отмыванием денег, предотвращения и борьбы с коррупцией и организованной преступностью».

В Еврокомиссии грузинским властям советуют эффективнее работать для сокращения числа необоснованных ходатайств, повысить «эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов для более эффективного рассмотрения случаев коррупции среди высокопоставленных лиц; обеспечить расследование всех таких случаев».

Но дальше тон становится жестче: «Завершить реформу Верховного суда, провести процедуру отбора судей в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами; завершить реформу прокуратуры, в том числе путем разделения функций между следователями и прокурорами».

Министр иностранных дел Давид Залкалиани между тем в отчете увидел только позитив:

«Нужно приветствовать, что, согласно отчету, Грузия вновь удовлетворяет требованиям безвизового режима. Значительный прогресс отмечен и в выполнении прошлогодних рекомендаций Еврокомиссии. В отчете подчеркнута экономическая, культурная и социальная польза безвизового режима как для Грузии, так и для стран ЕС».

Удовлетворены отчетом и депутаты «Грузинской мечты». В отличие от них оппозиция в рекомендациях Еврокомиссии увидела все то, о чем говорилось в соглашении Мишеля и от чего отказалась «Грузинская мечта», говорит один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Это своеобразный сигнал грузинской власти: если она продолжит нарушать все взятые обязательства, не проведет ни одной из указанных реформ, возможно, будет пересмотрена визовая либерализация».

Прочитав рекомендации Еврокомиссии, депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили еще раз убедился, как Грузия далека от ЕС:

«Мы ведь сами изъявили желание войти в ЕС. В ответ нам сказали, что мы должны быть европейцами, и из года в год мы слышим их рекомендации о том, что верховенство закона должно быть таким, как у них, чтобы судьи были независимыми, прокуратура работала исправно, были защищены права человека. А мы элементарным демократическим принципам не можем следовать, соглашение не можем выполнить. Фактически мы им говорим, что на самом деле мы очень далеки от Европы, и это очень плохо».

С технической точки зрения отчет, можно сказать, некритичен, говорит Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия». Но его настораживает, что даже в условиях пандемии, в отличие от других стран, из Грузии было гораздо больше обращений к ЕС о предоставлении убежища. Кроме того, впервые за четыре года в этом докладе упомянута проблема коррупции, а также то, что упоминание вопросов судебной системы и прокуратуры для такого рода отчетов нехарактерны. Но рассматривать это как сигнал о возможных санкциях или об отмене упрощенного визового режима Вано Чхиквадзе не склонен:

«Механизм приостановления визового режима не может быть задействован по той причине, что власти вышли из соглашения Мишеля. Если дело дойдет до санкции, они будут целевыми. В Брюсселе очень хорошо знают, что этим безвизовым режимом в основном пользуются непривилегированные рядовые граждане, это благо в первую очередь для них, и он не рассчитан на тех, у кого и так есть дипломатические и служебные паспорта».

По мнению Вано Чихладзе, власти должны задуматься о появившемся в отчете словосочетании «высокая коррупция».

Свежим примером элитарной коррупции можно считать обнародованное 4 августа исследование Transparency International. Изучив финансовое состояние мажоритарного депутата трех созывов из Аджарии Анзора Болквадзе, эксперты обнаружили, что за 13 лет депутатства он и его родственники получили более 13 миллионов лари благодаря госзакупкам. Все это, отмечает НПО, «поднимает ряд вопросов о коррупционных рисках, кумовстве и ненадлежащем использовании мандата депутата». Со стороны депутатов правящей партии по этому поводу никакой реакции не было, а сам депутат Анзор Болквадзе опроверг свое участие в тендерах. Но отметил: «Если бы я был без роду и племени, я бы в третий раз парламентарием не стал».