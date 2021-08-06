В Грузии завершились военные учения Agile Spirit 2021

Многонациональные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), участие в которых принимали военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, завершились сегодня в Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», показательные маневры в заключительный день Agile Spirit 2021 прошли на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети. Церемония закрытия завершилась награждением военнослужащих, участвующих в учениях.

На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента Каха Кучава, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.

«Учения «Проворный дух–2021» отличались многообразием тренировок, локаций, десантных операций и увеличенным числом участвующих в них военных. Доказательством стойкости боевого духа наших военных и их высокого профессионализма является то, что, несмотря на пандемию, 10-е, юбилейные военные учения прошли, состоялись», – сказала Зурабишвили на мероприятии.

Она добавила, что нынешние учения были особенными еще и потому, что впервые в них задействовали произведенную в Грузии военную технику – бронемашины типа «Дидгори».

«Динамика и масштабы многонациональных учений в Грузии подтверждают важность нашей страны в процессе обеспечения безопасности, укрепления и поддержания мира в регионе и на Черном море», – подчеркнула президент.

Учения Agile Spirit 2021 проходили в Грузии с 26 июля. В них были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – это грузинские военнослужащие, а еще 700 — американские.