Семья Луки Сирадзе – подростка, совершившего суицид около двух недель назад, требует задержать полицейских, которые, как они полагают, причастны к делу. Сегодня на пресс-конференции брат погибшего школьника Бека Сирадзе рассказал новые подробности случившегося.

За жизнь 15-летнего Луки Сирадзе врачи боролись около недели. 17 декабря он скончался, так и не приходя в сознание. В этот же день была задержана следователь Марианна Чолоян, которая 10 и 11 декабря опрашивала школьника. Впрочем, кроме нее на 15-летнего подростка в полицейском участке оказывали давление и другие правоохранители, утверждает брат Луки – Бека Сирадзе.

Бека учится в Национальной академии обороны и в связи с этим много времени проводит в Гори. В Гори он был и 10 декабря. В этот день его брата и маму и вызвали в полицию, чтобы опросить по поводу того, что произошло в «Зеленой школе». Тем вечером, рассказывает Бека, мама позвонила ему и рассказала, что, для того чтобы заставить Луку признаться в том, что именно он расписал стены и инвентарь «Зеленой школы», полицейские запугивали и угрожали мальчику:

«Они говорили, что Луку было видно на камерах (школы). Мама попросила показать ей эту запись и сказала, что, если она узнает своего сына на ней – покроет ущерб, нанесенный школе. Но маме сказали, что показать видео у них нет права. Крик продолжился, угрозы тоже. Они (следователи) говорили брату, что он должен признаться, иначе у его брата – т.е. у меня, могут возникнуть проблемы в учебном заведении. Угрожали: «Мы тебя посадим, у нас таких как ты тут тысячи были» и все в таком духе… Первой так себя начала вести Марианна Чолоян, допрашивала моего брата как преступника».

Это все происходило на глазах матери школьника. В ее присутствии правоохранители устроили Луке и его бывшей однокласснице очную ставку. Требовали опознать в нем человека с кадров, зафиксированных камерой видеонаблюдения. В то же время дважды за опрос, который продолжался в общей сложности несколько часов, Лука оставался один на один со следователями. Первый раз маму попросили найти номер одной учительницы, который был у нее дома, – она в сопровождении полицейского отлучилась из участка на 20 минут. Что произошло во второй раз, до сих пор неизвестно, но именно это, как говорит Бека, заставило его брата признаться:

«Через несколько часов после начала опроса ситуация еще больше накалилась. Полиция не могла доказать, что это именно брат расписал стены. Лука не признавался. Судя по всему, следователь вышла из себя из-за того, что им не удалось «сломать» 15-летнего подростка. Брат был раздражен и на повышенных тонах отвечал (следователям). Услышав этот громкий разговор, один из полицейских оскорбил брата. В этот момент вошел еще один сотрудник и вывел его».

Лука находился с тем человеком один на один не более пяти минут, однако вернулся весь в слезах, просил вызвать скорую и сказал, что признается. Поскольку время было уже позднее (а правила опроса несовершеннолетних запрещают проводить следственные мероприятия в отношении детей в ночное время суток), показания Луки правоохранители не стали оформлять и сказали явиться на следующий день. Впрочем, 11-го декабря школьник, находясь в полицейском отделении, отказался признаться. Через несколько часов после второго визита в полицию Лука Сирадзе спрыгнул с крыши девятиэтажки.

Мать погибшего подростка фактически является главным свидетелем в этом деле. По понятным причинам она пока показаний не давала, но сделает это уже на днях, как было объявлено сегодня на пресс-конференции.

Расследованием этого дела занимается Служба госинспектора. У ее главы – Лонды Толорая, как она заявила в конце прошлой неделе, есть ряд вопросов и к школе. Изначально администрация «Зеленой школы» распространяла заявления, которые в определенных аспектах отличаются от того, что удалось установить следствию. Так, сооснователь и один из директоров школы Бакур Сулакаури 15 декабря в социальной сети Facebook опубликовал заявление:

«Школа не смогла идентифицировать личность лица, проникшего на территорию школы, и, естественно, не смогла бы установить, было ли это лицо совершеннолетним или нет, нуждался ли этот человек в психологической помощи. Уже после того, как началось выяснение (обстоятельств), полиция установила личность, и оказалось, что это был бывший ученик «Зеленой школы», – написал Сулакаури, правда, вскоре удалил этот пост.

В то же время следствию известно, что школа опрашивала учащихся и даже изъяла у них скриншоты переписок, которые, предположительно, и стали основанием для вызова в полицию Луки Сирадзе.

«Показания несовершеннолетних есть в деле. Выясняется, что дирекция вызывала нескольких подростков и получила от них информацию, что якобы именно Лука расписал стены (…) Следственный департамент Службы госинспектора изъял видеоматериалы из школы, чтобы мы смогли увидеть, когда именно опрашивали детей, было ли на них оказано давление – это уже установит следствие», – заявил сегодня адвокат семьи Сирадзе – Реваз Ачарадзе.

Поскольку администрации «Зеленой школы» с большой долей вероятности было известно, кто мог расписать стены, им следовало для начала связаться с мамой Луки Сирадзе и привлечь к делу психолога, считает адвокат. Впрочем, по его словам, обвинять их в том, что они обратились в полицию, никто не собирается. Другой вопрос, насколько законно школа получила доступ к личной переписке подростков, но и это сейчас отнюдь не самое главное. Основное требование семьи погибшего мальчика – установить и задержать всех правоохранителей, которые в процессе его опроса наносили оскорбления несовершеннолетнему и угрожали ему.