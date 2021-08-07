В Тбилиси торжественно встретили олимпийского чемпиона Лашу Талахадзе

В Тбилиси торжественно встретили тяжелоатлета Лашу Талахадзе, ставшего двукратным олимпийским чемпионом.

Сегодня ночью в столичном аэропорту собрались болельщики, друзья и члены семьи легендарного спортсмена, сообщают «Новости-Грузия». Большинство из них приехали в Тбилиси из родного города Талахадзе - Сачхере. Лашу они приветствовали криками «Спасибо». Сам тяжелоатлет сказал журналистам, что счастлив получить олимпийское золото во второй раз.

«Спасибо за такой прием. Я очень счастлив, что второй раз сохранил за собой золотую олимпийскую медаль. Спасибо болельщикам», - сказал Талахадзе журналистам в аэропорту.

4 августа 27-летний Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил сразу три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения: в рывке Талахадзе поднял 223 кг, в толчке 265 кг, а по сумме двоеборья набрал 488 кг.

В настоящее время копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), пять серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.