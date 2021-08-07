Посольство США в Грузии призвало РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Посольство США в Грузии призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом говорится в заявлении, распространенном дипломатическим представительством в 13-ю годовщину российско-грузинской войны.

«Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это обязательное условие для мирного и достойного возвращения домой сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц», - сказано в заявлении.

В посольстве США напоминают о наиболее тяжелых последствиях военной агрессии против Грузии: «тысячи людей были изгнаны, преследуемы и ввергнуты в нищету, многие погибли».

«Агрессивные действия России, включая бордеризацию и задержания граждан Грузии, принесли огромные трудности. Глобальная пандемия COVID-19 усугубила проблемы населения, вызванные оккупацией. Ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели ко многим жертвам, что должно быть прекращено. Граждане, которые сейчас удерживаются оккупационными силами, должны быть немедленно освобождены», - подчеркнуто в обращении.

«Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, разделенных российской агрессией», - говорится в заявлении.