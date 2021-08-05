Грузинский вопрос Совета Безопасности ООН

Члены Совета Безопасности ООН призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. На закрытом заседании Совбеза, посвященном 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года, прошло обсуждение конфликта и ситуации на оккупированных территориях.

Члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии. В совместном заявлении семи стран, опубликованном по итогам заседания, говорится:

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, которые являются территорией Грузии».

Заместитель полномочного представителя Эстонии при Всемирной организации Андре Липанд напомнил участникам заседания о решении Страсбургского суда, которое признает Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Дипломат призвал Москву полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года:

«На этой неделе исполняется 13 лет с начала российско-грузинского конфликта 7 августа 2008 года. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно-признанных границ. Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление ею контроля над неотъемлемыми частями Грузии, осуждаем интенсификацию процесса бордеризации, произвольные аресты и похищения местных жителей».

В Тбилиси заявление членов Совбеза ООН приветствовали, отметив, что Всемирная организация подчеркивает необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа для всех нуждающихся гражданских лиц и создания условий для безопасного, добровольного, достойного и беспрепятственного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Впрочем, в России считают иначе. Заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление западных коллег «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии – «реальностью, которую нельзя игнорировать».

«Это должно стать надежной гарантией против повторения грузинских военных авантюр, которые прямо или косвенно поощрялись некоторыми нашими западными партнерами в 2008 году. Преступные действия, которые совершил режим Саакашвили, такие как бомбардировка спящего Цхинвала, не должны повториться», – заявил Полянский.

В Москве подчеркнули, что из 15 членов Совета Безопасности инициативу поддержали меньше половины. Что, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, говорит о несостоятельности такой позиции.

«Первое, что обращает на себя внимание, – крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и ЕС и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию. Это, что называется, призыв в никуда. Он не имеет никакой дополнительной, добавленной стоимости», – отметил сенатор.

Не остался в стороне и Цхинвали. Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов ответил западным политикам, посоветовав заявляющим об «оккупации Южной Осетии» обратиться к справочной литературе:

«Это вообще уникальная ситуация. Вчера эти государства поддерживали режим Грузии, который ставил задачу уничтожить народ Южной Осетии. Российская Федерация тогда приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть фактически Россия, несмотря на их позицию, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если она не вмешается, то наш народ будет уничтожен. Что должна была выбрать Россия? Прислушаться к гласу Запада, который фактически натравливал режим Саакашвили на уничтожение нашего народа? И по умолчанию, да и не по умолчанию поддерживал его и вооружением, и техникой, и средствами связи... Прислушаться к ним, которые поддерживали этот режим, чтобы дать возможность уничтожить народ Осетии, или же спасти этот народ?»

Бибилов подчеркнул, что «обращение представителей ряда европейских стран абсолютно не касается Южной Осетии, те, кого оно касается, – пусть его и рассматривают».

А Россия пообещала и дальше «обеспечивать безопасность Абхазии и Южной Осетии». А если Запад на самом деле заинтересован в такого рода геополитических шагах, то ему, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, стоит начать с себя:

«Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя – отказаться от фактического, а затем и официального признания Косово. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет».

Более того, в Москве намерены еще больше «интегрировать» оккупированные грузинские территории в российскую действительность. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект соглашения с Цхинвали «о двойном гражданстве» и об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами самопровозглашенной республики и поручил Министерству иностранных дел подписать соответствующий документ. Говоря простым языком, теперь жители Абхазии и Южной Осетии смогут получать российское гражданство, сохраняя при этом местные паспорта. И наоборот.

МИД Грузии считает это «свидетельством продолжения незаконной оккупации Москвой грузинских регионов и политики де-факто аннексии».

«Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии Россией и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В Тбилиси отмечают, что Россия начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Южной Осетии еще в начале 2000-х годов. А в 2008 году она «тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом».

Так или иначе, пытаться решить проблему отношений между Тбилиси и Москвой напрямую, без посредников, как это призывает сделать «Альянс патриотов», обратившийся на днях с письмом к президенту России Владимиру Путину, в экспертном сообществе считают не только лишенным смысла, но и опасным шагом. Представитель Грузинского центра стратегического анализа, дипломат, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили объясняет почему:

«У всех участников переговорного процесса должна быть гарантия, что договоренности, которые будут заключены, будут исполняться. Потому что дипломатия – это искусство переговоров. Но дипломатия имеет смысл только тогда, когда у тебя есть гарантия, что договоренности будут исполнены. И я это называю кризисом доверия в международных отношениях. Потому что какой смысл договариваться, если ты не имеешь гарантии, что договоренности будут выполнены. Значит, надо договариваться только тогда, когда у тебя есть соответствующие рычаги воздействия на твоего оппонента, гарантирующие, что это будет выполнено. Именно потому я говорю, что в двусторонних отношениях (Грузии и России) это невозможно. Потому что у нас не может быть априори никаких рычагов, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя договоренности».

По словам Чечелашвили, Россия, оккупировав Абхазию и Южную Осетию, уже нарушила огромное количество как двусторонних, так и многосторонних соглашений. И то же самое произошло и происходит в отношении Украины и Молдовы. Поэтому Тбилиси необходима поддержка международного сообщества в разговоре с Москвой. А это значит, что, если Грузия хочет добиться изменения статус-кво, ее дипломатии придется поднапрячься.