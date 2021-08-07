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Бибилов и Бжания прокомментировали заявление ряда западных стран
Президенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия Анатолий Бибилов и Аслан Бжания на совместной пресс-конференции в Цхинвали прокомментировали заявление ряда западных стран, потребовавших от России незамедлительно вывести вооруженные силы и силы безопасности, а также отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
По словам Бжания, такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией, «они направлены не на то, чтобы решить проблему, а чтобы усугубить ее».
«Мы, со своей стороны, будем проводить свою линию, потому что знаем, что за нами правда. У нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией, мы будем действовать сообща и в партнерстве с Россией. Конечно, мы хотели бы, чтобы новая реальность была признана всеми, тогда было бы проще решать экономические проблемы. Но, видимо, руководители некоторых западных государств и Грузии не созрели пока для этого. Мы подождем, самое главное, мы понимаем - как нам быть», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что большинство государств в мире не поддерживают заявления ряда западных стран мира.
«Если посмотреть, сколько стран выступило с этим заявлением, мы считаем, что по умолчанию в большинстве стран мир понимают реалии, которые есть и, естественно, они не поддержали его. Мы понимаем, что это обращение было направлено ко многим государствам, чтобы они присоединились к нему, они же отказались от бесчеловечного отношения к нашему народу, к решениям, которые Россия приняла в 2008 году. Они прекрасно понимают, что если бы не Российская Федерация, то наши народы бы в очередной раз подверглись геноциду. Мне кажется, что это заявление было сделано не для конкретных действий, а чтобы дать словесную поддержку Грузии. Они прекрасно понимают, что Россия от принятых решений никогда не отказывается», - цитирует югоосетинского президента информагентство «Рес».
По его словам, фактически сразу после этого заявления президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, тем самым подтвердив неизменность позиции России.
- Абхазская делегация во главе с Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Другие новости дня
В Батуми от коронавируса скончалась 23-летняя пациентка
23-летняя пациентка Батумской университетской клиники с подтвержденным COVID-19 умерла в результате полного поражения легких. Информацию распространяет пресс-служба больницы.
Несколько дней назад пациентка была госпитализирована с осложнениями после нейрохирургической операции. У нее имелся ряд сопутствующих заболеваний. При проведении теста в первый день ковид обнаружен не был, а тест, проведенный в последующие дни, оказался положительным. Вакцинирована от коронавируса девушка не была.
Как отмечают в клинике, общее состояние пациентки было очень тяжелым, 6 августа она скончалась.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом, а 38 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зафиксировано более 444,5 тысяч случаев инфицирования, более 397 тысяч выздоровели, 6 054 скончались.
Реакция будет пропорциональной: лидеры Южной Осетии и Абхазии об учениях Грузии и НАТО
«Сценарий военного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии не сошел с политической повестки блока НАТО и Грузии», - заявил журналистам в Цхинвали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя учения, проводимые в соседней Грузии с участием стран НАТО.
«Мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было в мирном русле, но тут выбора не дают. Мы сами готовимся к возможным последствиям такого рода учений, ведем очень серьезную работу по изучению военного потенциала блока НАТО и вооруженных сил Грузии. К сожалению, никто не сделал правильных выводов», - цитирует Бжания информагентство «Рес».
По его словам, «регулярные учения проводимые в Грузии, идут в разрез с их так называемыми устремлениями к установлению мер доверия».
«Это плохо вяжется с пушками и военными кораблями. Поэтому мы видим их лицо, истинные намерения. Посмотрим, к чему это приведет. Но готовность быть во всеоружии - это единственная мера, которую мы будем предпринять», - заметил абхазский лидер.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что «бряцание оружием всегда было какой-то козырной картой для Грузии».
«Ну, проводят они учения и проводят. Ссылаясь на договоренности с Россией, мы твердо уверены в абсолютной безопасности нашей республики. Для нас стратегическим партнером является Российская Федерация. Те же самые учения мы проводим и на территории нашей республики совместно с Вооруженными силами России. А эти учения в Грузии? Ну, ребята встретились, побегали по полям, по горам. Ну что делать, пусть бегают», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что «на Южной Осетии это никак не отражается, в республике себя чувствуют спокойно, уверенно. Есть все возможности для того, чтобы отреагировать на возможные провокации, которые могут быть со стороны Грузии. На это силы и средства есть, и реакция будет абсолютно пропорциональной», - заключил югоосетинский президент.
МИД Грузии призвал РФ к выполнению обязательства по соглашения о прекращении огня
МИД Грузии призывает РФ к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны.
«МИД Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года: вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий и допустить развертывание на местах механизмов международной безопасности», - сказано в заявлении.
Одновременно Тбилиси обращается к международному сообществу с призывом «приложить действенные усилия для деоккупации грузинских территорий и возвращения ВПЛ в свои дома, содействовать обеспечению мира и безопасности в Грузии и регионе Восточной Европы, а также дать надлежащую оценку политике России в широком региональном контексте Черного моря».
Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что несмотря на вызовы, правительство Грузии продолжает политику мирного урегулирования конфликта, полностью выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и «в одностороннем порядке неоднократно подтверждало свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России».
Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям и близких погибших в августе 2008 года.
В Грузии построят зал имени олимпийского чемпиона Лаши Бекаури
Зал имени грузинского дзюдоиста Лаши Бекаури, завоевавшего золото на Олимпийских играх в Токио, будет построен в родном селе спортсмена в Кахетии. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Лаша Бекаури – уроженец села Архилоскало Дедоплисцкаройского муниципалитета. Сегодня премьер навестил спортсмена, недавно вернувшегося в Грузию из Токио.
«Это огромная радость для нашей страны, всего народа и особенно для жителей этого региона. Хочу еще раз поздравить Лашу, этого героя, с большой победой. Это наша гордость. Сегодня я сообщил Лаше, что будет построен новый зал его имени», - приводит слова Гарибашвили Общественный вещатель.
28 июля 21-летний Бекаури завоевал золото олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 90 кг. В финале грузинский дзюдоист одолел Эдуарда Триппеля из Германии.
Правительство Грузии пообещало перечислить каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов. Ранее руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится спортсмен, подарило ему квартиру в Тбилиси.
В общем медальном зачете Олимпиады в Токио Грузия сейчас занимает 29 место. В копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), четыре серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.
Югоосетинский Минздрав переходит на новые формы работы
Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о реорганизации оргструктуры, влекущей за собой большие кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба Минздрава, работа налаживается согласно действующему в республике Трудовому кодексу РФ.
«В связи с тем, что длительное время в министерстве отдельные сотрудники занимались внутренним совместительством и имели высокую заработную плату, руководством принято решение подвести всех работников органа под общую норму трудового законодательства», - отмечает пресс-служба.
В краткосрочной перспективе у руководства министерства внедрение системы эффективных трудовых контрактов.
«Это позволит сотрудникам зарабатывать больше исходя из объемов выполняемой ими работы. Система премирования будет включать в себя норму выработки и "обратную связь" от пациентов о лечении и приеме у врача», - отмечает ведомство.
Там заверили, что с момента старта реорганизации ни один совместитель не был уволен. Сотрудникам было предложено выбрать, на какой одной должности они хотят продолжить трудиться.
Ранее ведомство объявило конкурс на замещение нескольких вакансий.
ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в Сюнике
Сегодня, 7 августа, с 11:40 до 12 часов по местному выремени подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных на Сюникском участке армяно-азербайджанской границы.
Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, добавив, что, в частности, обстреляны были армянские позиции на участке Черного озера (Сев лич).
«Ответными действиями армянских военнослужащих огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет», - говорится в сообщении, передает Радио Азатутюн.
«Общество врачей Грузии» призывает власти ужесточить ковид-ограничения
«Общество врачей Грузии» обратилось с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, требуя ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия». Обращение с подписями 720 врачей доступно в открытом источнике.
«Мы, врачи, видим реальную угрозу коллапса медицинской системы и дефицит фонда коек уже сегодня», - говорится в письме.
Медики считают, что эффективнее всего в этой ситуации будет ужесточение рекомендаций по ношению масок. В частности, они предлагают сделать обязательным ношение респираторов категории FFP2 и FFP3 или других медицинских масок как в помещениях, так и в транспорте.
Они предлагают запретить собрания более 10 человек, а также концерты и другие масштабные мероприятия. Кроме того, подписавшиеся предлагают ввести систему пропуска в кафе и рестораны по QR-кодам. При этом, по их мнению, объекты питания должны принимать посетителей только на открытых пространствах.
Врачи предлагают запретить посещать Грузию туристам из т.н. «красных зон» или помещать их в карантин по прибытии. Авторы обращения указывают, что среди визитеров, особенно из соседних стран, нередки факты фальсификации ПЦР-тестов и справок о вакцинации.
В «Общество врачей Грузии» предлагают загрузить семейных врачей только ведением инфицированных пациентов, сократить количество проводимых КТ легких и применять соответствующие исследования только для тяжелых пациентов. Также они предлагают отказывать в госпитализации пациентам, состояние которых оценивается, как легкое и среднее, и лечить их амбулаторно, а пациентов, состояние которых улучшилось, = незамедлительно выписывать из клиник.
Родственник обвиняемого в убийстве Хангошвили дал показания в суде
Прокуратура Германии представила суду по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили некоего свидетеля Александра В., уроженца Украины, который представился в суде как муж сестры жены обвиняемого Вадима Соколова-Красикова (задержанный себя называл Вадимом Соколовым, в то время как был опознан следствием, при участии Bellingcat, как Вадим Красиков), пишет New lines magasine.
Свидетель опознал на многочисленных фотографиях, представленных следствием, своего родственника на своей свадьбе и на фотографиях во время медового месяца. Свидетель сказал, что в семье говорили, что Вадим Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», но лично он не знает, в каком именно.
Свидетель узнал Красикова и на современных фотографиях, но заявил, что ныне обвиняемый выглядит на 30 кг тяжелее, чем тот, кого он знал и видел лет десять назад, и кажется старше.
Среди прочих на суде были представлены несколько фотографий без рубашки, на которых изображены две заметные татуировки Красикова: одна - змея на предплечье, а другая - стилизованная рысь на правой руке, напоминающая эмблему одноименного отряда быстрого реагирования. Эти же татуировки, судя по фотографиям из немецкой полиции, можно увидеть на руках и плече обвиняемого. Все эти фото предоставили суду правоохранительные органы Украины.
Свидетель опасается преследования, но судья отметил, что может предоставить ему защиту только на территории Германии, но никак не в Украине по его возвращении.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, во время второй чеченской войны командовавший одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. По версии Федеральной прокуратуры Германии, Соколов совершил преступление по заказу российских властей.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск прекратился.
- Власти Германии отмечали, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и в связи с этим объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.
Власти Литвы пообещали выдавать по €300 проникшим в страну мигрантам без визы
Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро проникшим в страну мигрантам без визы. Выплата будет совершаться один раз при их согласии вернуться домой. Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги претендовать будет нельзя. Когда будут организованы рейсы для мигрантов - не уточняется.
Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране, на границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику проникли больше четырех тысяч человек. За один день 28 июля литовские пограничники задержали 171 мигранта, незаконно пересекшего границу. В 2020 году за такое нарушение были задержаны только 82 человека, годом раньше - 46.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Белорусские власти обвинения не признают.
Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – заявил он, выступая перед парламентом. Белорусские провластные телеграм-каналы сообщают, что в страну в ближайшее время могут быть налажены рейсы из Афганистана.
Посольство США в Грузии призвало РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Посольство США в Грузии призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом говорится в заявлении, распространенном дипломатическим представительством в 13-ю годовщину российско-грузинской войны.
«Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это обязательное условие для мирного и достойного возвращения домой сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц», - сказано в заявлении.
В посольстве США напоминают о наиболее тяжелых последствиях военной агрессии против Грузии: «тысячи людей были изгнаны, преследуемы и ввергнуты в нищету, многие погибли».
«Агрессивные действия России, включая бордеризацию и задержания граждан Грузии, принесли огромные трудности. Глобальная пандемия COVID-19 усугубила проблемы населения, вызванные оккупацией. Ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели ко многим жертвам, что должно быть прекращено. Граждане, которые сейчас удерживаются оккупационными силами, должны быть немедленно освобождены», - подчеркнуто в обращении.
«Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, разделенных российской агрессией», - говорится в заявлении.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
В Абхазию доставили 5000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Руководству самопровозглашенной республики Абхазия и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые накануне поздно вечером, 6 августа, были доставлены в республику.
Все переговоры с Российской Федерацией по поставкам вакцин в Абхазию курирует президент Аслан Бжания. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Непростое организационно-правовое сопровождение и логистику осуществляли исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия и представитель оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба.
«Спутник Лайт» - это четвертая, зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является однокомпонентной версией препарата «Спутник V».
Коронавирус в Абхазии: 118 новых случаев, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 452 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 69 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 3 пациента: женщина 80 лет, и двое мужчин - 69 и 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 205 человек.
Коронавирус в Грузии: 4 216 новых случаев заражения, скончались 38 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 45,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 9,3%, за последние две недели – 8,33%, а за последнюю неделю – 9,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 444 569.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 889. В Аджарии выявили 630 случаев заражения, в Имерети – 464, в Кахетии – 273, в Самегрело и Земо Сванети – 265, в Квемо Картли – 217, в Шида Картли – 195, в Мцхета-Мтианети – 106, в Гурии – 71, в Самцхе-Джавахети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.
От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 054.
Выздоровели 1 735 человек, их общее число выросло до 397 240.
На данный момент в Грузии 41 249 активных случаев коронавируса. Из них 6 426 пациентов (более 15%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 303 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 287 человек. 2 523 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32,3 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 31,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
Мэр Тбилиси надел форму дворника на фоне забастовки сотрудников «Тбилсервис групп»
Мэр Тбилиси Каха Каладзе присоединился к сотрудникам клининговой службы «Тбилсервис групп» и помог им с вывозом мусора. Об этом Каладзе сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сегодня ночью.
Часть сотрудников муниципальной компании «Тбилсервис групп», ответственной за благоустройство улиц грузинской столицы, в пятницу объявила забастовку. Протестующие отказались выходить на работу, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В итоге улицы остались неубранными, а все мусорные баки в Тбилиси к вечеру были переполнены. Город буквально погряз в отходах в 40-градусную жару.
«Конечно же, мы сделаем все для того, чтобы наш город был чистым, убранным, но уверяю вас, что нам не придется делать это в одиночку. Нас много, тех, кто станет там, где потребуется нашему городу. Лично я и мои сотрудники готовы служить городу в 24-часовом режиме», - заявил Каладзе в видеообращении.
Произошедшее он назвал «попыткой забастовки под руководством нескольких человек» и «спланированной провокацией». Каладзе считает, что организаторы протестной акции преследовали собственные цели.
Комментируя претензии протестующих, Каладзе заявил, что «сегодня мы услышали много лжи». Он подчеркнул, что в прошлом году зарплаты сотрудников «Тбилсервис групп» выросли на 20%. «Было обещано вернуться к этому вопросу в январе 2022 года», - отметил он.
Что касается техники, то, по словам Каладзе, участники забастовки говорили неправду, когда жаловались на то, что муниципальные мусороуборочные машины не обновлялись уже восемь лет и сейчас очень часто выходят из строя.
Другое требование – закупка новой формы. Оказалось, что в этом году «Тбилсервис групп» не предоставило своим сотрудникам летнюю экипировку. Сейчас им приходится вывозить мусор либо в зимней форме, либо в собственной одежде. Каладзе заявил, что рабочая форма закупается каждый год, но при последней закупке возникли проблемы с тендером. В заключении Каладзе поблагодарил сотрудников «Тбилсервис групп», отметив, что никогда не высказывал недовольства их работой, передает агентство «Новости-Грузия».
- «Тбилсервис групп» была основана в 2007 году мэрией Тбилиси, и ее доля в капитале компании составляет 100%. С 2016 года в компанию также входят 3 юридических лица: фирмы «Недвижимость Тбилиси», «Парки Тбилиси» и «Город света». В настоящее время в «Тбилсервис групп» работает более 5 тысяч человек. Ежемесячная заработная плата дворников и водителей мусоровозов составляет 750 лари, а продолжительность рабочего дня - 8 часов.
В Тбилиси торжественно встретили олимпийского чемпиона Лашу Талахадзе
В Тбилиси торжественно встретили тяжелоатлета Лашу Талахадзе, ставшего двукратным олимпийским чемпионом.
Сегодня ночью в столичном аэропорту собрались болельщики, друзья и члены семьи легендарного спортсмена, сообщают «Новости-Грузия». Большинство из них приехали в Тбилиси из родного города Талахадзе - Сачхере. Лашу они приветствовали криками «Спасибо». Сам тяжелоатлет сказал журналистам, что счастлив получить олимпийское золото во второй раз.
«Спасибо за такой прием. Я очень счастлив, что второй раз сохранил за собой золотую олимпийскую медаль. Спасибо болельщикам», - сказал Талахадзе журналистам в аэропорту.
4 августа 27-летний Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил сразу три мировых рекорда, улучшив свои же прежние достижения: в рывке Талахадзе поднял 223 кг, в толчке 265 кг, а по сумме двоеборья набрал 488 кг.
В настоящее время копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), пять серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.
Ника Гварамия сообщил о террористическом акте, планируемом против него
Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о планируемом террористическом акте против него. Соответствующее заявление Гварамия сделал после опроса в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Речь шла о планируемом против меня террористическом акте, о чем был опрос и продолжится завтра. Сказать больше я не могу… Я ничего не скажу в деталях… Вероятно, скоро придет время, когда я сделаю разъяснения», - заявил Гварамия, добавив, что опрос продолжится завтра.
Медиаменеджер отвечал на вопросы сотрудников СГБ в течение трех часов. Перед началом опроса он заявил журналистам, что ему не известно, из-за чего его вызвали в ведомство. Одновременно Гварамия высказал предположение, что это может быть связано с последним выпуском его программы «Мтавари акцентеби». В ней он утверждал, что СГБ прослушивает телефонные разговоры президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также следит за представителями правящей партии «Грузинская мечта», бизнесменами и духовенством, выясняя подробности их интимной жизни. В этой же программе Гварамия зачитал документ, который, по его словам, является рапортом сотрудников СГБ, которые осуществляют тайную слежку.
«С рапортами это действительно не связано», - сказал Гварамия журналистам уже после опроса.
Не говорят о подробностях и в СГБ Грузии. В комментарии Общественному вещателю в ведомстве подтвердили лишь то, что опрос не касался скандального выпуска программы Гварамия.
«Появление Ники Гварамия в Службе государственной безопасности не связано с материалами, распространенными им в эфире. Он сам пожелал прийти в ведомство совершенно по другой теме, однако на данном этапе больше информации мы не предоставим», - заявили в пресс-службе СГБ.
Летом прошлого года Ника Гварамия заявил, что о подготовке покушения на журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Габуния. Тогда он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков, действует по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желает отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем. В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы.
В Молдавии премьер-министром стала финансист Наталья Гаврилица
Республика Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины - парламент утвердил новое правительство. Теперь во главе государства и исполнительной власти стоят две женщины.
Парламент Молдавии в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета. Его возглавляет Наталья Гаврилица, давний соратник президента Молдавии Майи Санду и ее заместитель по партии. Она училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдавии.
В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола. На это обращает внимание Би-би-си.
- Прозападный политик 49-летняя Майя Санду в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.
- Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать. В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии «Действие и солидарность» (свыше 52% голосов и 63 мандата).
- В стране действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.
В Австрии к пожизненному заключению приговорен убийца критика Кадырова
В Австрии уроженец Чечни приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает AP. Суд признал его виновным в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова, известного как Мартин Бек, который на своем YouTube-канале критиковал чеченского руководителя Рамзана Кадырова.
Из материалов дела следует, что 48-летний убийца, имя которого не раскрывается, встретился с 43-летним Умаровым 4 июля 2020 года под предлогом обмена пистолета «Глок 17» на автомобиль. По данным прокуратуры, в жертву стреляли шесть раз, в том числе в голову с близкого расстояния. Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от Вены.
Обвиняемый отрицал вину, однако на его одежде были найдены следы крови жертвы и частицы огнестрельного оружия. Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт. Адвокаты намерены обжаловать приговор. В ходе судебного заседания они выдвигали версию о том, что в Умарова якобы стрелял его собственный телохранитель.
По данным прессы, Мамихан Умаров работал информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.
СМИ неоднократно высказывали уверенность, что речь идет о политически мотивированном убийстве. К такому же выводу пришла и венская полиция. По этой причине расследование вело контртеррористическое ведомство. Издание Insider писало, что заказчиком убийства выступил депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов.
Это уже не первое убийство чеченских политэмигрантов в Вене. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы был убит бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов. Как пишет правозащитный центр «Мемориал», Исраилов подал жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил президента Чечни в том, что тот незаконно задержал и пытал его в 2003 году.
В феврале 2020 года погиб другой критик Рамзана Кадырова – видеоблогер Имран Алиев. Он был найден зарезанным в отеле во французском Лилле. В том же месяце в Швеции было совершено нападение на другого чеченского диссидента – Тумсо Абдурахманова. Блогеру удалось обезвредить киллера и записать видео, на котором он задает вопросы человеку, лежащему в луже крови. Тот представился Русланом. Он заявил, что его прислал «Абдурахман из Грозного», и сказал, что хотел лишь запугать блогера, а также добавил, что его мать находится в заложниках у заказчиков нападения.
Второе за сутки землетрясение произошло в Грузии
Второе за день землетрясение произошло в Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,4 балла зафиксировали в 19:25 в 26 километрах к юго-западу от Дманиси (регион Квемо Картли), недалеко села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Примерно в 30 километрах от Тбилиси, также в регионе Квемо Картли, землетрясение произошло сегодня в 12:55. По данным сейсмологов, его сила составила 3,5 балла.
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Греции ситуацию с лесными пожарами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила со своей греческой коллегой Екатериной Сакелларопулу ситуацию, сложившуюся в Греции из-за пожаров. Телефонный разговор между главами государств состоялся сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Зурабишвили.
Как отмечается, президент Грузии интересовалась гуманитарной ситуацией и потребностями Греции. Она выразила поддержку греческому народу и выразила надежду, что Греция сумеет быстро справиться с этим вызовом.
Зурабишвили также поблагодарила Сакелларопулу за внимание, проявленное в это сложное время в отношении граждан Грузии, находящихся в Греции. В завершении беседы Зурабишвили пригласила свою коллегу в Грузию.
- В Греции в течение 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до 44-47 градусов. В результате ежедневно происходят десятки лесных пожаров по всей стране.
- В настоящее время пожары бушуют в Аттике, на Эвбее, в областях Илия (Элида), Месиния, Фокида, Фтиотида. В целом пожарные борются по всей Греции с 56 природными пожарами, эвакуируются десятки населенных пунктов.
«Талибан» впервые за много лет захватил столицу афганского региона
Боевики радикального движения «Талибан», внесенного в России в список запрещенных террористических организаций, захватили первую за много лет столицу провинции: Зарандж. Взятие города на юго-западе страны может стать важной символической победой для движения, до этого удерживавшего под контролем в основном слабонаселенные районы.
Потерю города с населением в 160 тысяч в пятницу признали власти Афганистана, передает газета The New York Times. Сообщается, что войска «Талибана» почти не встретили сопротивления. Перед штурмом местным чиновникам и официальным лицам разрешили вместе с семьями перейти расположенную рядом с городом границу с Ираном.
Зарандж - столица самой слабонаселенной провинции Афганистана, Нимроза. Незадолго до взятия города оборонявшие его правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха - столицы соседней провинции Гильменд. В осаде находится так же еще одна региональная столица - третий в стране по величине город Герат.
Успех «Талибана» отмечен вскоре после объявления о полном выводе американских войск из Афганистана. В июле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны, допускает падение власти в течение полугода.
По оценке американских спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных, передавала ранее газета Wall Street Journal. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода армии 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане.
Цены на газ в Европе обновили рекорд после взрыва на заводе «Газпрома»
Цены на природный газ в Европе обновили исторический рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошел на этой неделе на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Масштабное возгорание произошло в ночь 6 августа на заводе «Газпром переработки» в Уренгое. Источник Ленты.Ру на условиях анонимности рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Сразу после инцидента последовало снижение объемов транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа»: к концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое – с двух до одного миллиона кубометров.
По словам источника, сырьем, которое используется на заводе «Газпрома», является газовый конденсат с местных промыслов, и теперь этим промыслам приходится сжигать невостребованный конденсат, поскольку «производственные технологические установки завода полностью остановлены».
Как утверждается, 80 процентов идущего на экспорт российского газа добывается именно в ЯНАО, и теперь весь этот объем оказался под угрозой. Большой ущерб нанесен и экологии: произошли большие выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти, пишет Лента.ру. По его данным, руководство запретило распространять любую информацию об этой ситуации без согласования с руководством. Причины взрыва устанавливаются.
Бжания встретили в Южной Осетии по осетинской традиции – с пирогами и пивом
Абхазская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
Как сообщает агентство «Рес», при въезде в Южную Осетию делегацию встретили руководитель администрации югоосетинского президента Игорь Козаев и глава Джавской районной администрации Андрей Джиоев. Гостей приняли по осетинским традициям — с тремя пирогами и пивом.
Аслан Бжания проведет в Цхинвали переговоры с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым, а также примет участие в расширенном совещании по вопросам взаимодействия двух самопровозглашенных республик.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Южную Осетию после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
В Грузии завершились военные учения Agile Spirit 2021
Многонациональные учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух – 2021»), участие в которых принимали военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, завершились сегодня в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», показательные маневры в заключительный день Agile Spirit 2021 прошли на полигоне Орфоло в регионе Самцхе-Джавахети. Церемония закрытия завершилась награждением военнослужащих, участвующих в учениях.
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента Каха Кучава, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.
«Учения «Проворный дух–2021» отличались многообразием тренировок, локаций, десантных операций и увеличенным числом участвующих в них военных. Доказательством стойкости боевого духа наших военных и их высокого профессионализма является то, что, несмотря на пандемию, 10-е, юбилейные военные учения прошли, состоялись», – сказала Зурабишвили на мероприятии.
Она добавила, что нынешние учения были особенными еще и потому, что впервые в них задействовали произведенную в Грузии военную технику – бронемашины типа «Дидгори».
«Динамика и масштабы многонациональных учений в Грузии подтверждают важность нашей страны в процессе обеспечения безопасности, укрепления и поддержания мира в регионе и на Черном море», – подчеркнула президент.
Учения Agile Spirit 2021 проходили в Грузии с 26 июля. В них были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – это грузинские военнослужащие, а еще 700 — американские.
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