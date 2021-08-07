Реакция будет пропорциональной: лидеры Южной Осетии и Абхазии об учениях Грузии и НАТО

«Сценарий военного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии не сошел с политической повестки блока НАТО и Грузии», - заявил журналистам в Цхинвали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя учения, проводимые в соседней Грузии с участием стран НАТО.

«Мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было в мирном русле, но тут выбора не дают. Мы сами готовимся к возможным последствиям такого рода учений, ведем очень серьезную работу по изучению военного потенциала блока НАТО и вооруженных сил Грузии. К сожалению, никто не сделал правильных выводов», - цитирует Бжания информагентство «Рес».

По его словам, «регулярные учения проводимые в Грузии, идут в разрез с их так называемыми устремлениями к установлению мер доверия».

«Это плохо вяжется с пушками и военными кораблями. Поэтому мы видим их лицо, истинные намерения. Посмотрим, к чему это приведет. Но готовность быть во всеоружии - это единственная мера, которую мы будем предпринять», - заметил абхазский лидер.

Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что «бряцание оружием всегда было какой-то козырной картой для Грузии».

«Ну, проводят они учения и проводят. Ссылаясь на договоренности с Россией, мы твердо уверены в абсолютной безопасности нашей республики. Для нас стратегическим партнером является Российская Федерация. Те же самые учения мы проводим и на территории нашей республики совместно с Вооруженными силами России. А эти учения в Грузии? Ну, ребята встретились, побегали по полям, по горам. Ну что делать, пусть бегают», - сказал он.

Анатолий Бибилов отметил, что «на Южной Осетии это никак не отражается, в республике себя чувствуют спокойно, уверенно. Есть все возможности для того, чтобы отреагировать на возможные провокации, которые могут быть со стороны Грузии. На это силы и средства есть, и реакция будет абсолютно пропорциональной», - заключил югоосетинский президент.