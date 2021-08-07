В Грузии расширяют программу вакцинации от коронавируса

Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и делать прививки не только в городах и районных центрах, но и в селах. Об этом заявила сегодня, 7 августа, замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, районным больницам будет поручено при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией граждан, которые по разным причинам не могут поехать в город на прививку.

«Вы хорошо знаете, что не во всех сельских амбулаториях сейчас одинаковые условия. Некоторые амбулатории в хорошем состоянии и там можно делать прививки, в других селах по мере возможностей это будут делать мобильные бригады или вакцинация будет проходить в альтернативных зданиях», - сказала Габуния.

В Минздраве Грузии рассчитывают увеличить темпы вакцинации до 30 тысяч уколов в день. Сейчас в среднем их делают по 20 тысяч в день.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Граждане старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60-70% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.