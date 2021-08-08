В Грузии приспустили флаги в память о жертвах августовской войны 2008 года

В Грузии над всеми зданиями государственных ведомств сегодня, 8 августа, приспущены флаги в память о жертвах августовских событий 2008 года. В память о погибших флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями госструктур.

К 13-й годовщине августовской войны по всей стране проходят акции памяти, организованные правительством и общественными организациями, сообщают «Новости-Грузия». Накануне лидеры оппозиции возложили венки на братском кладбище Мухатгверди, а некоторые представители власти посетили села на линии де-факто грузино-югоосетинской границе.

Во время военных действий в августе 2008 года с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.

Россия в августе 2008 года официально признала независимость Цхинвали и Сухуми. Это стало одним из самых тяжелых последствий войны, изменившим геополитическую ситуацию в регионе.

Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия объявило оккупированными территориями.