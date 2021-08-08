Премьер-министр Грузии привился вакциной Pfizer

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил первую дозу прививки от коронавируса совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Гарибашвили оказался одним из немногих членов правительства, которые до сих пор не прошли вакцинацию от COVID-19. Некоторые СМИ даже назвали его «антиваксером», сообщают «Новости-Грузия».

Сегодня укол Гарибашвили делали в присутствии телекамер. Сам премьер подчеркнул, что он решился на прививку, несмотря на то что недавно переболел ковидом и у него достаточно много антител.

«Четыре месяца назад я перенес ковид в достаточно легкой форме, и у меня были антитела, однако, несмотря на это, я решил привиться, чтобы еще больше усилить иммунитет», - сказал Гарибашвили.

Глава правительства призвал всех последовать его примеру и пройти вакцинацию от коронавируса. «Мы можем победить пандемию только с помощью вакцинации», — отметил он.

Он также пожелал объяснить, почему остановил свой выбор на вакцине Pfizer. «Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению: вакцина абсолютно безопасна», - сказал премьер.