Грузия, как и весь мир, подводит итоги прошедшей в Токио Олимпиады 2020. Пользователи социальных сетей рассказали Брегвадзе Серго о своих впечатлениях от олимпиады, которую уже назвали самой странной в истории.

– Что вам понравилось в Олимпийских играх 2020?

Нино: Естественно, я смотрела Олимпиаду и болела за грузинских спортсменов. Я особенно ждала выступления Лаши Талахадзе. Меня очень порадовали результаты наших атлетов на этих соревнованиях, как и в целом Олимпиада. Желаю им и в будущем больших успехов.

Лаша: Вообще, я не смотрел Олимпиаду. Потому и не могу сказать, что мне могло или не могло понравиться в целом. Но про успех наших спортсменов слышал, чему рад, выступили они удачно.

Катя: Особенно нравятся женские многоборья, смотрю гимнастику. Очень порадовала чемпионка из Швейцарии. Помимо того, что она занимается спортом, еще и доктором наук является. Всегда приятно видеть таких людей, которые двигают вперед и науку, и спорт. В этом году очень много интересных событий и очень радует единение и сплочение людей после ковидных ситуаций. Приятно наблюдать за тем, что, хоть люди отдаляются друг от друга, есть соревнования, которые заставляют нас быть вместе, заставляют радоваться победам не только отдельных стран, но и всего человечества.

Георгий: Вообще, я не следил за этой Олимпиадой. Настроение у меня сейчас совершенно не соответствует этому. В стране тяжелейшая политическая ситуация, а в мире сейчас бушует пандемия. С прошлого года ничего не изменилось в лучшую сторону. А тогда мир отказался от проведения спортивных мероприятий, так зачем было проводить их в этом году, когда число инфицированных и погибших от коронавируса людей выросло в разы? Нет, я не могу сказать, что было хорошего или плохого на этой Олимпиаде, скажу лишь то, что можно было вовсе ее не проводить, а потратить деньги на улучшение ситуации. Мне не нравится все это, потому и не смотрел выступления наших спортсменов и вообще ничего.

Женя: Зимнюю Олимпиаду я смотрю, а вот мой молодой человек смотрит (летние Олимпийские игры) очень активно. Переживает за борцов и легкоатлетов.

Шио: Олимпиада в этом году была совершенно не похожей на предыдущие. Самое плохое, что игры 2020 проводились в 2021-м году. Меня немного раздражает тот факт, что Олимпиаду перенесли на один год, то есть то, что нам пришлось это сделать. Мне, например не понравилось, что среди новых видов спорта, внесенных в олимпийскую программу, был скейтбординг. Это не олимпийский спорт – это образ жизни, то, что делали ребята на играх, – это минимум в этой дисциплине. Это невозможно оценить с помощью очков.

Миша: Самая большая проблема Олимпиады заключается в том, что не существует какой-то единой системы трансляции соревнований. Что я имею в виду? Например, мне хочется посмотреть бадминтон, но я не смогу этого сделать, поскольку Общественный вещатель в моей стране не приобрел права на трансляцию этих соревнований. Мне кажется, что в XXI веке есть возможность создать единую платформу, которая позволит в прямом эфире смотреть интересные для тебя игры. Например, заплатил сам и сам выбрал, что смотреть, а что нет. Что касается видов спорта, я бы не добавлял ничего, и так на каждой Олимпиаде появляются новые дисциплины. В общем, я просто бы дал возможность болельщикам смотреть то, что они сами хотят.