По вечерам над ресторанами

Наша страна небольшая, и в ней достаточно сложно затеряться даже обычному человеку, не говоря уже о людях, наделенных властью. Сохранить инкогнито практически невозможно – народ узнает чиновника или его ближайшего родственника, посещающего майнинг-ферму, рассмотрит его купальный костюм на пляже, оценит стол в ресторане и так далее. К тому же наши чиновники любят групповые мероприятия, так что скопление дорогих машин и гаишников у ресторанов в будний день чаще всего свидетельствует о том, что здесь гуляют члены правительства. На эту картину не повлияла даже пандемия, и в период пика заболеваемости люди обращали на это внимание, правда, в контексте несоблюдения мер безопасности.

Немного странно, что до того момента, как премьер-министр Анкваб не решил на заседании правительства огласить сумму, которую за восемь месяцев нынешнего года проели в ресторанах его подчиненные, никто не догадывался, что гуляют в основном на государственные деньги. Конечно, премьер, пожуривший чиновников за 434 млн рублей нецелевых расходов, рассчитывал на эффект, который произведет на общественность указанная им сумма. И действительно миллионы наложились на пандемию как отягчающее обстоятельство, и общественность окрестила все это – пир во время чумы. Люди тут же посчитали, что этих средств с лихвой бы хватило на закупки вакцин прививки и поголовную вакцинацию населения (482 дозы, а население Абхазии 250 тысяч человек), или на закупки столь необходимого медицинского оборудования, на поддержку медиков, дотацию на медикаменты и так далее.

Гнев людей, уставших от организованного властью хаоса и ежедневной борьбы за выживание, понятен. Но меня удивило другое: почему столь закрытый премьер-министр Анкваб вдруг разоткровенничался в присутствии СМИ и подбросил такой щедрый информационный повод для разговоров в обществе? Почему он обнаружил такие серьезные растраты в бюджете на восьмом месяце его исполнения? Как оказалось, что при таком рачительном премьере в бюджете «болтаются» столь крупные деньги, которые можно использовать не по назначению? И, наконец, почему он остановился на сумме, потраченной на «представительские расходы», а, к примеру, не на сумме, которая тратится из бюджета на покупку автомобилей, их содержание или на бензин. Полагаю, что эти суммы были бы на порядок выше, и остановиться на них было бы логично, так как большую часть времени на заседании говорилось об очередном кризисе – бензиновом, и правительство принимало решение о поднятии цены на ГСМ. Согласитесь, что руководство страны, мыслящее в интересах народа, прежде всего, должно было пересмотреть бензиновые квоты для чиновников и депутатов, сократить автопарк.

Тогда к чему такая выборка – «представительские расходы»? Почему бы премьеру не огласить обществу суммы, в которые обошлись ничем не обоснованные командировки чиновников различного уровня, массовые визиты за пределы страны и многое другое?

Все очень просто: услышав про 434 миллиона, общественность сразу забыла о решении по повышению цен на бензин на 30 процентов и взялась обсуждать аппетиты чиновников.

Вот такая была простенькая цель, благодаря которой затеялся и монолог министра ВД Дбар о том, что он начал расследование ситуации, сложившейся на топливном рынке, так как у него есть информация, что кризис был создан искусственным путем. И вот эта тема весьма актуальна для страны и народа, и если, конечно, Дбар не просто шантажировал кого-то из членов правительства в личных целях.

Ну и вишенка на торте. Сегодня 9 августа в парламенте обсуждали письмо министра экономики Кристины Озган, в котором она просит у депутатов те самые 100 миллионов рублей, которые парламент с боем внес в бюджет на закупку дистанционных счетчиков, перенаправить на финансирование работ по восстановлению поврежденного во время стихийного бедствия оборудования и приобретение материалов и оборудования для обеспечения запасов в рамках подготовки к зимнему периоду. Удивительно, что правительство вспомнило о зиме в конце лета, а не во время формирования бюджета, что деньги, заложенные на приобретение счетчиков, все еще не потрачены. Но еще удивительней слышать от правительства, которое может себе позволить потратить по 400 миллионов на цветы и рестораны, что оно не может найти в своем бюджете 100 миллионов на подготовку к зимнему сезону.

Слушая обсуждение этих 100 миллионов в парламенте, я поняла, что мне давно хочется спросить у нашего руководства: какого черта вы делаете в правительстве, если не можете даже оптимизировать расходы и определить бюджетные приоритеты?

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