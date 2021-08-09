Больничный сектор достиг пика пандемии

В Грузии за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 44 человека. Последний раз такой высокий показатель летальности фиксировался в начале января. При этом, по данным Национального центра по контролю заболеваемости, среди скончавшихся после начала вакцинации в стране, предположительно, было только двое полностью вакцинированных граждан.

Цифра дня, как обычно по понедельникам, меньше, чем в другие рабочие дни. В выходные тестов делается меньше. Сегодня из проведенных около 24 тысяч тестов положительными оказались 2 236. Но при этом показатель летальности самый высокий с января. Эпидемиологи говорили о том, что этого стоило ожидать. С ощутимым увеличением ежедневного количества новых случаев примерно через пару недель начинает возрастать и смертность.

В то же время среди скончавшихся пациентов процент вакцинированных, как говорят специалисты, мизерный. В этом смысле, говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе, анализ грузинских специалистов подтверждает то, о чем свидетельствовали данные, полученные ранее в других странах мира:

«Прививка, а особенно полный курс вакцинации, защищает человека от госпитализации, от осложнений, из-за которых можно попасть в реанимацию, и от смерти. Привитый человек может заразиться ковид-инфекцией. Нашим исследованием установлено, что среди привитых одной дозой – это примерно 0,9%, а двумя – 0,3%. К сожалению, у нас есть летальные случаи среди привитых одной дозой – их было 12 (в исследовании), позже добавились еще. А среди привитых двумя дозами в нашем исследовании – два человека, но это еще (окончательно) не установлено».

По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, наблюдения показывают, что те, кто прошел полный курс вакцинации, если и заболевают ковидом, то в их случае болезнь протекает по большей части легко.

В настоящее время в Грузии больны 40 тысяч человек. Большинство лечатся на дому. Впрочем, нагрузка на больничный сектор высока. И если она продолжит возрастать, система может не справиться:

«Сегодня Минздрав и сектор здравоохранения работают в условиях максимальной нагрузки. Мы ожидаем дополнительной мобилизации коек. Семь тысяч коек уже мобилизованы, и в течение недели будет добавлено еще 500. Наши максимальные возможности – это восемь тысяч. Пока этот ресурс в условиях максимальной нагрузки способен управлять эпидемиологической картиной – а это 40 тысяч активных случаев. Впрочем, если не будет дополнительных превентивных мер, конечно, сектору будет очень сложно управлять (ситуацией)».

Под этими мерами замглавы Минздрава подразумевает ограничения, о которых объявил сегодня межведомственный координационный совет. В частности – о новом правиле ношения масок на открытом воздухе, где собирается более пяти человек.

По словам Тамар Габуния, сегодня показатель ношения масок в стране составляет около 50%. Если он возрастет до 90%, количество новых случаев ежедневно может сократиться на тысячу, сказала замминистра.

В то же время Минздрав намерен увеличить доступность вакцинации для жителей сел. В том числе при помощи мобильных амбулаторий. Кроме того:

«Планируется создать несколько крупных пространств совместно с Министерством образования в четырех городах – это касается крупных университетов (где будет проводиться вакцинация). Также добавить бригады, чтобы к концу августа мы смогли делать около 30 тысяч прививок в день. Кроме того, мы думаем провести т.н. марафон прививок. Это будет двухдневный марафон в конце августа – начале сентября, в котором одновременно примет участие 60 тысяч человек», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, в настоящее время в стране есть достаточный запас вакцин, и он еженедельно пополняется.

Всего полный курс вакцинации с марта прошли более 197 тысяч граждан. Еще около 444 тысяч привились первой дозой препарата.