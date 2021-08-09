В борьбе с вирусом победила экономика

Грузия проходит очередной пик заболевания COVID-19 – за прошедшие сутки скончались 44 человека. Госпитальная система работает на пределе возможностей, но при этом на днях премьер-министр демонстративно без маски посетил многочисленное застолье, чем вызвал недовольство главы Минздрава.

Грузия находится на третьем месте в мире и на первом в Европе по числу новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения. Смертность последних дней обновляет антирекорды, но в кабмине предпочитают обсуждать перспективы развития экономики, но никак не дела на антивирусных фронтах.

Вот и сегодня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили в первую очередь выделил два вопроса: место Грузии в рейтинге агентства Fitch и перспективу удвоения окладов госчиновников. Тему вакцинации премьер выставил на третье место, в очередной раз проигнорировав вопрос целесообразности введения антикоронавирусных ограничений:

«Очень важно провести успешную вакцинацию. Я хочу попросить наших граждан хорошо усвоить это и проявить высокую гражданскую сознательность и ответственность перед нашей страной. Наш главный аргумент заключается в том, что вакцинация защищает людей от смерти».

Несмотря на призыв, не далее как намедни сам премьер грубо нарушил действующие правила, временно взяв на себя роль тамады на многочисленном застолье в честь олимпийского чемпиона Бекаури.

«Ну и что, что был на застолье, разве это преступление?» – отреагировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на вопрос журналиста, не создает ли неудобства тот факт, что он 7 августа без защитной маски сидел за переполненным столом.

Впрочем, вопрос вызывающего поведения премьера попал не только в поле зрения журналистов. В своем эмоциональном выступлении глава Минздрава Екатерина Тикарадзе призвала госчиновников к более ответственному поведению.

«В то время как тридцать-сорок семей ежедневно теряют своих матерей, отцов, сестер, братьев, детей, мы не можем оставаться равнодушными, когда открыто игнорируются предписанные рекомендации. Мне очень жаль, что нам приходится сталкиваться с многолюдными застольями, от которых сектор здравоохранения находится в очень сложной ситуации. В то время когда идет борьба за жизнь людей, приоритетом является не экономика, а главное – здоровье стоящих рядом с нами людей. Я извиняюсь, возможно, я была слишком эмоциональной, но сегодня обращаюсь к членам правительства, что это не просто рекомендации ради рекомендаций», – напомнила Тикарадзе во время своего выступления на церемонии передачи квартир семьям вынужденных переселенцев в Гори.

Недвусмысленное заявление чиновника попало в поле зрение общественности. Многие увидели в происходящем продолжение конфликта между экономическим блоком и системой здравоохранения. Как всегда, в правительстве все отрицают, хотя отсутствие Тикарадзе на традиционном брифинге правительства, где выступали лишь представители экономического блока, было весьма показательным. В ее отсутствие Натия Туранава, министр экономики, наличие конфликта между членами команды категорически отрицала:

«У нас доверительные, коллегиальные отношения. Никакого противостояния нет, это выдуманная, притянутая за уши тема. Ничего не происходит, наш кабмин отлично справляется и с управлением пандемией, и с ростом экономики».

Примечательно, что глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе категорически отказался выступать на чьей-либо стороне, заявив сегодня, что он «устал» и «не будет делать политических заявлений».

Показательно, что во второй половине дня координационный совет все же принял решение о введении новых ограничений. Однако на поверку оказалось, что решение лишь дублирует действующее ограничение на проведение свадеб и других многолюдных собраний, пообещав, что, в отличие от прошлых месяцев, когда социальные мероприятия проводились бесконтрольно, сейчас будет проводиться жесткий мониторинга по их выявлению. Единственным новшеством можно считать обязательное ношение масок при скоплении более пяти человек.

Мало кто верит, что данные меры хоть как-то ограничат распространение заболевания, в особенности учитывая прецедент, когда в середине июня были списаны все штрафы, выписанные гражданам за нарушение этих же ограничений.

Между тем в стране незанятыми остаются всего около 500 коек для лечения больных коронавирусом. По словам профессора Иване Чхаидзе, система здравоохранения находится перед лицом коллапса, и, если своевременно не принять реально действенных мер по ограничению передвижения людей, катастрофа неминуема.