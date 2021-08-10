Туристический бум пересекся с инфекционным

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в Грузии продолжается туристический сезон, размах которого тоже растет. По сравнению с прошлогодним июлем – более чем в четыре раза. Впрочем, в отличие от коронавирусных, туристические темпы постепенно падают.

По статистике Национальной администрации туризма, в июле нынешнего года Грузию посетили более 230 тысяч гостей из-за рубежа. Это впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом, но на 74 процента меньше, чем в самом успешном 2019 году.

Изменилась география туристических потоков. Если в июне костяк составляли визитеры из полностью привитого Израиля, то сейчас преобладают туристы из стран с одними из самых высоких темпов распространения коронавируса – Турции и России. Далее следуют менее «инфицированные» страны: Украина, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Индия. Особняком стоят Израиль и Саудовская Аравия, впрочем, для многих государств Грузия включена в список направлений, посещение которых не рекомендуется.

При этом главные туристические центры страны – Тбилиси и Аджария – являются лидерами регионов по числу инфицирования коронавирусом. В связи с этим многие специалисты бьют тревогу, требуя от властей более взвешенного подхода по допуску туристов. По словам педиатра, профессора Тбилисского госуниверситета Майи Херхеулидзе, нельзя из-за экономических выгод рисковать безопасностью населения:

«Регуляции надо ужесточать, в том числе для туристов, которые практически не носят масок. Нельзя бесконтрольно впускать в страну всех без разбора, все прекрасно осведомлены, что жители ряда постсоветских стран «красной зоны» въезжают в страну по поддельным документам о вакцинации или тестов, и власти закрывают на этого глаза».

Впрочем, решением правительства с завтрашнего дня порядок пересечения границ упрощается для определенных категорий туристов. Информацию об этом распатронила замминистра здравоохранения Тамар Габуния:

«Согласно нашему протоколу, обязательна двукратная вакцинация, несмотря на перенесенный COVID-19. Однако некоторые государства считают достаточной одноразовую вакцинацию после инфицирования коронавирусом. В порядке исключения мы признаем граждан этих стран полностью вакцинированными».

Часть представителей туристической индустрии считают, что, возможно, игра и не стоила свеч. Получился замкнутый круг, говорит Саба Кикнадзе, директор туристической компании «Кавказус Трэвел»: поначалу обнадеживающий наплыв туристов порадовал бизнес, но затем произошел взрывной рост инфицирования, и сейчас из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации туристы перестают посещать страну, предпочитая более безопасные направления. Остается ли у страны шанс до конца лета привлечь туристов? Эксперт считает это бесперспективным занятием, о чем бы не говорили в правительстве:

«Будь вы на месте туриста, вы бы выбрали страну, которая является мировым антилидером по распространению инфекции? Несмотря на либеральный режим пропуска на границе, где по объективным сводкам весьма слабый контроль, туристический сезон все равно оказался проваленным, в основном благодаря низким темпам вакцинации. В итоге мы ничего не получили, кроме взрывных темпов инфицирования, а высокорентабельные туристы из европейских стран так и не решились к нам приезжать».

В целом за первое полугодие 2021 года Грузия от туризма получила в виде доходов около 300 миллионов долларов. Насколько эти поступления перекроют расходы системы здравоохранения, станет известно через несколько недель, говорят эксперты.