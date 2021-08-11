Вспоминая героев Шиндиси. У незавершенного мемориала

В Грузии отмечают 13-летнюю годовщину Шиндисской битвы. Почтить память 17 грузинских военнослужащих, погибших в сражении с российскими военными, в село сегодня прибыли сотни жителей страны, представители власти и оппозиции.

Их было 22 человека, только пятерым из них удалось выжить, остальные 17 бойцов инженерного подразделения второй пехотной бригады ВС Грузии погибли в неравной битве с российскими военными. Сегодня страна отмечает годовщину гибели участников одного из самых ожесточенных сражений войны 2008-го – Шиндисской битвы. Почтить память 17 погибших военных к месту событий 13-летней давности приходят их родные и близкие, жители самого села и других районов. Здесь же сегодня находился Тенгиз Цанава, участник сражения, которому удалось выжить:

«Русские подступили к нам у собора (…) (Александра) Ониани они хотели взять в плен, он был ранен. Он выкрикнул, что не сдастся им живым, и активировал гранату. Во время этой битвы мы сделали все, что было в наших силах, не отступили».

Сегодня, в годовщину Шиндисской битвы, младший сержант Александр Ониани, о котором вспоминает Цанава, был посмертно награжден орденом Национального героя. Присутствовавшая на месте событий 13-летней давности сестра Александра – Элене Ониани сказала:

«Это день гордости для меня, для всей моей семьи. Сегодня мой брат стал Национальным героем. Спасибо всем за это признание. Я верю, что все они, все 17, празднуют в Царстве небесном».

Решение о награждении Ониани высшей государственной наградой было принято президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Самопожертвование героев Шиндиси – страница гордости в истории Грузии, пролитой кровью она подпитывает надежду на будущее. У страны, для солдат которой свобода Родины и земля дороже собственной жизни, нет поводов для печали и безнадежности», – написала президент в социальной сети Facebook. Сама церемония награждения будет назначена после снятия ковид-ограничений, отмечается в заявлении администрации президента Грузии.

Вспоминали погибших сегодня и другие представители власти. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал заявление в уже привычной для него форме – обвинив в предательстве тогдашнего президента:

«Герои Шиндиси своим поступком показали нам пример того, что жизнь не стоит ничего, когда дело касается защиты нашей страны и населения. Символично, что в этот день одному из героев – Александру Ониани было присвоено звание национального героя. В последние минуты сражения он героически подорвал себя. Наши герои-военнослужащие показали нам, нашему народу, всему миру, как нужно сражаться с одной из самых сильнейших армий в мире – российской армией. Как жертвовать собой ради своей страны и народа. В то же время, к нашему стыду… и это трагедия… в тот же день – 11 августа, 13 лет назад, тогдашний т.н. президент и главнокомандующий, в кавычках, показал пример невероятной трусости, сбежав с поля боя. В 2007-м году последние подразделения российской армии покинули Грузию. Через несколько месяцев он не смог оградить страну от такой тяжелейшей провокации и вернул российскую армию в Грузию. Это, естественно, предательство государства».

Заявление это премьер сделал на церемонии выдвижения кандидата от правящей партии в мэры города Цалка. Непосредственно в Шиндиси присутствовали представители его команды, министры обороны и внутренних дел. Здесь же сегодня побывали и представители оппозиции. Почтить память 17 героев пришел и председатель партии «Лело» Бадри Джапаридзе:

«Эти люди своим геройским поступком еще раз показали всему миру, что страна, в которой есть такие люди, не может быть повержена. Этот день также является днем победы над смертью».

Пафосные речи, которые звучали сегодня в Шиндиси, и венки, которые рекой неслись к месту событий в августе 2008 года, тем не менее никак не вязались с той картиной, которая открывается неподалеку от села у недостроенного мемориала погибшим бойцам. Созданный в 2011 году фонд для его возведения собрал тогда 1 160 000 лари, солидные суммы на строительство памятника перечисляли разные госучреждения и частные лица, однако мемориал так и не был завершен. В Минобороны сообщают о начале расследования по делу о возможном мошенничестве со стороны сотрудников фонда. Сегодня общественности были представлены и зарисовки нового монумента, который планируется возвести на месте прежнего, недостроенного. В ведомстве обещают, что на этот раз на его создание потребуется не больше года.