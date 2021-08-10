Войны нет, но вы держитесь

Если не будет «Мечты», Грузию ждет война. Так, если коротко, можно описать суть предвыборной кампании правящей партии на муниципальных выборах. Почему премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своих выступлениях делает ставку на подобные тезисы и чем на самом деле чреваты спекуляции на тему войны?

Пока у власти остается «Грузинская мечта», войны не будет – это один из лейтмотивов предвыборной кампании. Правящая партия, проводя церемонии представления кандидатов в мэры городов по всей стране, в 13-ю годовщину августовской войны не устает напоминать населению, что единственный период, когда в стране не было боевых действий, – это период правления «Мечты». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает, что одно только это достаточный аргумент для того, чтобы население поддержало его партию на предстоящих осенью этого года муниципальных выборах:

«Наши оппоненты не любят, когда мы говорим об их предательстве перед нашей страной и народом. Но это ни что иное, как предательство, когда ты не можешь защитить свою страну, свой народ, сам, будучи правителем, трусливо убегаешь с поля боя, бросая там героев-воинов. Я же не говорю ничего нового, это факты. Правда заключается в том, что последние восемь лет – период, когда у власти была «Грузинская мечта», – это исключение, единственный период, когда в стране не было войны. И не будет, пока мы находимся у власти. Мы берем на себя всю ответственность за защиту нашего народа и нашей страны».

При этом премьер-министр не забыл отдельно упомянуть бывшего президента Михаила Саакашвили, назвав его «одним из главных антигероев». По мнению Ираклия Гарибашвили, именно он вместе со своей партией «Единое национальное движение», которая сегодня является главной оппозиционной силой в стране, и являются истинными виновниками как войны, так и дальнейших проблем страны. При этом вспомнил Гарибашвили и об ошибках, которые были допущены. Правда, история ошибок в изложении премьера начинается с обретения независимости 30 лет назад и заканчивается в 2012 году с приходом к власти «Грузинской мечты»:

«Мы накопили большой опыт и допустили много ошибок за последние 30 лет, начиная с 90-х годов и по сегодняшний день. Давайте скажем честно, задумаемся на секунду, когда в нашей стране был такой долгий стабильный и мирный период? Вспомните начало 90-х. Как мы поступили с собой, со своей страной, с нашим народом? У нас были войны, гражданское противостояние, братоубийство – наша страна пережила тысячу бед и дестабилизаций. Потом вроде все стабилизировалось, как будто началась какая-то новая волна мира и развития, но и она закончилась фатально. Своего рода мнимое созидание, а потом – непоправимый итог августовской войны 2008 года, что действительно стало очень тяжелым ударом для нашей страны. Чем была августовская война, если не ошибкой? Не уберечь свою страну, свой народ от такой большой провокации… А потом бежать, ползти по земле, бросив своих солдат, как вел себя бывший президент. Это катастрофа, трагедия, позор».

Сам Михаил Саакашвили считает спекуляции на тему августовской войны попыткой правительства «Грузинской мечты» переложить проблемы с больной головы на здоровую. Сегодня, считает экс-президент, война в стране в самом разгаре – с коронавирусом. И то, как власти себя показали в этой войне, побив мировые антирекорды, говорит о реальном уровне эффективности государства под руководством «Грузинской мечты»:

«Мы все прекрасно понимаем, что если бы во власти находились я и моя команда, то мы бы занимали лидирующие позиции в мире в борьбе с коронавирусом. Они даже не могут нормально провести вакцинацию. Сами они давно привились, и семьи их давно привиты. А на народ им плевать. Иванишвили и его окружение виновны в смерти людей, которых можно было спасти. Их вина в том, что цифры заражения ковидом зашкаливают».

При этом наблюдатели отмечают, что попытки политиков из противоборствующих лагерей обвинять друг друга в развязывании войн на территории страны чреваты размыванием границ ответственности. Взаимные упреки с целью получить электоральное преимущество будут использованы реальными врагами страны для создания повестки, в которой главной проигравшей окажется вся Грузия, вне зависимости от политических предпочтений.

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, дипломат, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили разъясняет, когда стало понятно, что война с Москвой была неизбежна:

«Дело к войне 2008 года шло давно. И нам это стало ясно после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ, которое предусматривало разрешение Грузии на проведение любого вида операций или любой формы сотрудничества с Абхазией или Южной Осетией. И тогда, выйдя демонстративно из этого соглашения СНГ, которого Грузия долго добивалась, одновременно российские железнодорожные войска стали активно восстанавливать железную дорогу Россия-Абхазия до Гальского района. Поэтому уже тогда стало ясно, что эта война случится».

Эксперты также отмечают: война августа 2008-го не закончилась до сих пор. И сколько бы Ираклий Гарибашвили не говорил о том, что в правление «Грузинской мечты» страна живет в мире, эти заявления могут быть лишь отчасти правдивыми в контексте отсутствия широкомасштабных боевых столкновений. Гибридная же война ведется все это время и с годами лишь усиливается.

Валерий Чечелашвили отмечает эффективность этого вида оружия, задействованного Москвой против Тбилиси, и уверяет: пока политики не научатся ставить интересы страны выше своих партийных интересов, война в Грузии не прекратится:

«Грузия никак не может выбраться из глубокого политического кризиса, в котором она находится и оказалась во многом благодаря вот этой вот гибридной политике России, которая направлена в принципе на ослабление Грузии. И закончится это влияние гибридное России на ситуацию в Грузии только после того, как мы выйдем из этого политического кризиса, из этой политической спирали кризисной, в которой мы оказались».

Наблюдатели отмечают: последние заявления, прозвучавшие из Москвы, лишь подтверждают этот тезис. Россия предлагает Грузии восстановление отношений в обмен на отказ от своих территорий. В «Грузинской мечте» сегодняшнюю ситуацию преподносят как успехи нынешнего правительства. И обещают, что дальше этих успехов будет еще больше. Бордеризация же между тем продолжается, а количество зараженных и жертв коронавируса растет.