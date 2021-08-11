«Это все еще пик, но есть тенденция к спаду»

В Абхазии возобновилась вакцинация от коронавирусной инфекции, прерванная из-за дефицита препарата. На днях из России в республику завезли 5000 доз «Спутника Лайт».

Вакцинация населения Абхазии «Спутником V» началась 12 мая и была приостановлена 8 июля в связи с тем, что 6500 доз вакцин, полученных из России, были использованы. Вакцинацию прошли 6398 человек, из них 4047 человек получили оба компонента препарата. 2371 человек в виде второй дозы получат уже не «Спутник V», которого нет, а «Спутник Лайт».

6 августа в Абхазию завезли 5000 доз вакцины, которую закупил глава Московской абхазской диаспоры и предприниматель Беслан Агрба, а вчера вакцинация началась на всей территории Республики Абхазия.

О том, как проходит прививочная кампания «Спутником Лайт» в Сухуме, рассказала главный врач Сухумской городской поликлиники Лиана Ампар. Она отметила, что прививают тех, кто получил первую дозу «Спутника V» («Гам-Ковид-Вак»), а также тех, кто не болел и не прививался ранее:

«Со вчерашнего дня идет у нас вакцинация «Спутником Лайт». В первую очередь вакцинируем тех, кто был предварительно записан ранее и на ком закончилась вакцинация «Спутником/Гам-Ковид-Вак». У нас велся журнал, и те люди, которые не провакцинировались в тот период, мы их вызываем в первую очередь.

– Есть у вас данные, сколько таких?

– У нас непровакцинированных по тому журналу 270 человек. Это люди, которые остались без вакцинации, но были на тот период записаны. Мы часть людей берем из того списка и часть добавляем вновь записавшихся, чтобы и эту группу охватить, и тех не оставлять.

– Сколько человек у вас вакцинируется в день?

– Сегодня у нас провакцинировалось 35 человек, завтра ожидаются 42 человека.

– К этой вакцине такие же требования, как и к «Спутнику V»?

– Требования одинаковые. Это вакцина по типу «Гам-Ковид-Вак». Это тот же первый компонент, который был и у той вакцины.

– Кого вы прививаете «Спутником Лайт»?

– Всех, и переболевших тоже. Эта вакцина, кстати, и показана для переболевших через три-шесть месяцев после ковида».

Все пункты вакцинации, открытые в мае, продолжат работу. В Сухуме – это Синопская и Морская поликлиники, а также поликлиника Республиканской больницы. Желающие привиться в других регионах должны обратиться в ЦРБ (центральные районные больницы).

Вирусолог и член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа призывает вакцинироваться «Спутником Лайт» не только переболевших, но и тех, кто не болел и не вакцинировался ранее. Не рекомендуется прививаться беременным женщинам, детям и людям с обострением хронических или онкологических заболеваний.

Волна пандемии, накрывшая Абхазию в июле, все еще продолжается. Но специалисты заявляют о том, что наметилась тенденция к спаду. Так, по последней сводке оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 10 августа тестирование прошли 422 человека, ковид подтвержден у 105 из них. Для сравнения: 27 июля на 559 протестированных пришлось 189 ПЦР-положительных.

О том, как сухие цифры отражаются на работе Сухумского амбулаторного центра для ковидных больных, рассказал его руководитель Валерий Джинджолия:

«Вроде бы наметилась тенденция к спаду, но тем не менее цифры достаточно высокие – 80-90 человек в день. Это все еще пик, но есть некоторая тенденция к спаду. То есть, если раньше у нас было 130-140 человек в день, то сейчас уже 80-90. Если такая тенденция сохранится и дальше, на что я очень надеюсь, мы в течение нескольких недель придем к каким-то уровням, с которыми сможем легко справляться, я имею в виду конкретно Амбулаторный центр, это 30, может быть, 40 человек в день. Но об этом пока трудно говорить».

Валерий Джинджолия отмечает такие особенности новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, как внезапное утяжеление состояния, большую заразность и снижение уровня лейкоцитов в крови больных:

«Бывают резкие скачки. Буквально сегодня была пациентка, у которой резко изменилось состояние, и речь пошла о госпитализации, хотя еще вчера состояние было очень даже неплохое. Сейчас анализы почти у всех пациентов показывают снижение уровня всех фракций лейкоцитов в крови. Это особенность ковида, которая была и в тот пик тоже, но сейчас она практически у всех. На мой взгляд, это говорит о том, что вирус стал самодостаточным. Если раньше для отягощения состояния ему нужна была поддержка присоединенной бактериальной флоры и была сочетанная история, вирусное поражение плюс бактериальное поражение у тяжелых пациентов, то сейчас вирус стал агрессивней, и теперь ему эта поддержка не очень нужна, он сам может благополучно привести пациента к стационированию».

На данный момент в Абхазии госпитализировано 273 человека, 49 из них в тяжелом состоянии. Всего за время пандемии было выявлено 23 199 больных коронавирусной инфекцией, летальных случаев – 334.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия