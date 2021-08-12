«Амцахара» ответила «Аруаа»

В ответ на обвинения, прозвучавшие на днях в адрес власти на пресс-конференции общественной организации «Аруаа», у провластной партии «Амцахара» нашлись свои контраргументы.

Публичная полемика в самых разных формах является неотъемлемой составляющей внутриполитической борьбы. В Абхазии за этой полемикой можно постоянно наблюдать уже около четверти века. Отличительной чертой ее в последний год стало то, что «пикируются» главным образом две организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии – оппозиционная РОО «Аруаа» («Воины») и провластная политическая партия, учрежденная на основе ветеранской организации, – «Амцахара» («Родовые огни»).

Во вторник, 10 августа, «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции «Аруаа». Напомним, что в конце июня высший совет этой организации выступил с заявлением, в котором выразил протест против начатых тогда двухчасовых ночных веерных отключений электроэнергии (их введение «Черномоэнерго» объяснялось необходимостью экономии потребления, чтобы смягчить неизбежный осенне-зимний кризис в энергетике) и предупредил, что, если в течение месяца отключения не отменят, они призовут народ к протестным акциям. На упомянутой пресс-конференции, которая состоялась спустя почти полтора месяца, лидеры «Аруаа», сославшись на тяжелую ситуацию в республике с коронавирусной пандемией, отложили протестную акцию до конца октября - начала ноября и анонсировали требование об отставке вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и гендиректора АГТРК Ирины Агрба.

На следующий день «Амцахара» опубликовала на своем сайте комментарий к пресс-конференции политических оппонентов под заголовком: «Партия «Амцахара»: Брифинг «Аруаа», беспочвенные обвинения и предсказуемость оппозиционеров». Вот несколько фрагментов из него:

«"Аруаа", на наш взгляд, с трудом можно назвать оппозицией в силу неспособности законным и демократическим образом превратить себя и своих сторонников во власть. Такую перспективу они сегодня исключают. Все ее действия направлены на манипулирование сознанием людей, подрыв авторитета страны, снижение легитимности власти, введение страны в хаос и беспорядки… На фоне того, как страна борется с коронавирусом, работают ковидный госпиталь, лаборатории, врачи в круглосуточном режиме делают свою работу, поступает помощь в республику, представители «Аруаа», в частности, Темур Надарая, занимаются дезинформацией населения. Достигнутая в июле текущего года договоренность по развертыванию в Абхазии российского военного мобильного госпиталя остается в силе. На государственном, а не частном, объекте – пансионате «Айтар» – уже все готово для функционирования госпиталя, созданы условия для работы медиков и размещения персонала. Работы по подготовке к функционированию госпиталя велись под контролем президента Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба и директора пансионата «Айтар» Темура Адлейба. Строительные работы вела госкомпания «Апсныргылара». К сожалению, несмотря на усиленный режим и профессиональную работу медиков, коварный вирус уносит жизни наших граждан. Проводилась и продолжилась вакцинация людей, действуют ограничительные меры. На сегодняшний день число умерших от ковида на общее число заболевших составляет 1,4 % (в Краснодарском крае – 7,3 %)».

Тут надо пояснить, почему авторы заявления прибегли именно к данному сопоставлению. Дело в том, что председатель «Аруаа» Темур Гулия приводил на пресс-конференции цифры, согласно которым в соседнем с Абхазией Краснодарском крае ситуация с ковидом более благополучная, чем в Абхазии. Что касается пансионата «Айтар», то сегодня министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уже официально объявил, что российский ковидный госпиталь вновь, как и прошлой осенью, разместится там. А сразу после пресс-конференции Темур Адлейба заявил, что пансионат не отказывается принимать госпиталь, к тому же это не частное предприятие, как было сказано Темуром Надарая, а государственное. Надарая признал в соцсетях свою неточность, но все равно настаивал на упущениях власти.

В ответ на требование «Аруаа» к властям ввести на КПП «Псоу» термометрию, чтобы проверять въезжающих туристов, «Амцахара» объяснила, что «это невозможно по ряду объективных причин».

В заявлении отмечалось, что утверждениями о том, что РУП «Черноморэнерго» «передается кому-то в управление», «"аруаавцы" продолжают свою опасную игру» и вводят в заблуждение граждан. И далее: «Энергосистема Абхазии принадлежит Абхазии, и никакой речи о передаче ее кому-либо не ведется. Не может не знать председатель «Аруаа» Темур Гулия, который сегодня является советником директора РУП «Черноморэнерго», о существующих проблемах на этом предприятии, и не готов признаться в том, что кризис в энергосистеме, который сегодня пытаются разрешить власти страны, – это совокупность накопленных в энергетической отрасли ситуаций, в том числе, последствия обещанного прошлыми властями "крипторая"».

Отметив, что повышение предельных цен на нефтепродукты, регулируемых кабмином РА, обусловлено изменением цен на нефтепродукты на российском рынке, а сократить ввозной НДС на горючее – это тем самым ущемить бюджет, «амцахаровцы» коснулись гендерного вопроса:

«Самое непонятное: нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти. Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, ее представители продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения».

Заканчивается заявление весьма жестко: «Оппозиционеры и их радикальные сторонники не понимают, что подобные призывы к акциям, озвученные на брифинге 10 августа 2021 г. представителями «Аруаа», ставят их на одну планку с преступниками. Хотим предостеречь их от необдуманных и преступных действий».

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с абхазским общественным деятелем Нугзаром Агрба. Прежде всего, он обратил внимание на то, что политики в Абхазии привыкли критиковать оппонентов за их стремление прибегнуть к уличным протестным акциям, словно сами они не пользовались тем же:

«Как будто «Амцахара» в свое время не звала на «баррикады», на митинги? Это естественный процесс».

Что касается «Аруаа», то Агрба согласился с таким высказываемым некоторыми в обществе мнением. Откладывая протестную акцию на три примерно месяца, РОО ссылалась на эпидситуацию (хотя никому не ведомо, какой она будет осенью), но многие подумали, что ветераны решили подождать окончания активного турсезона, так как немалую часть жителей Абхазии раздражают помехи туристическому бизнесу. В то же время, высказывали они мысль, лидеры «Аруаа» не учли, что могут оттолкнуть от себя значительную часть электората, предлагая такой радикальный метод борьбы с майнинг-фермами, когда с помощью айтишников «в систему вводится вирус, который полностью выводит из строя все аппараты для майнинга». Но если они выйдут из строя навсегда, рассуждали критики такого предложения, это покушение на частную собственность, а добыча криптовалют не запрещена в Абхазии на веки вечные. Агрба говорит:

«Это чья-то собственность. Так тоже нельзя… Тут много вопросов правовых возникает».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия