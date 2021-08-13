«Мечта» наносит ответный рейтинг

На следующий день, после того как Национальный демократический институт (NDI) опубликовал исследование общественного мнения, согласно которому большинство избирателей до сих пор не определились с выбором, а правящая партия имеет поддержку всего 18% населения, «Грузинская мечта» представила собственные цифры. Это электоральное исследование прочит безоговорочную победу как мэру Тбилиси, так и партии в целом.

66,2% – такие цифры прогнозирует «Грузинская мечта» своему кандидату в мэры Тбилиси. Каха Каладзе, согласно опросу, проведенному правящей партией, пользуется вдвое большей поддержкой, чем его главный оппонент, лидер «Единого национального движения» Ника Мелия. Оппозиционный кандидат, по данным исследования, может рассчитывать лишь на 33,8%. Результаты альтернативного соцопроса представил секретарь по связям с общественностью «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили:

«Наши оппоненты и связанные с ними представители СМИ часто спекулируют на так называемых внутренних исследованиях и распространении разнообразной информации об их результатах. Информируем общественность, что с 2020 года при партии существует специальная группа, занимающаяся социологическими исследованиями, которая в соответствии с профессиональной методологией проводит исследования в Тбилиси и других городах и определяет рейтинги политических партий и кандидатов».

В правящей партии уверяют: данные за 2020 год подтвердили, что эти исследования могут предсказывать результаты выборов с высокой точностью. По словам Папуашвили, опрос был проведен со 2 по 8 августа, всего было опрошено 3 446 респондентов. Погрешность составляет 2,2%.

Цифры, обнародованные «Грузинской мечтой», прочат Кахе Каладзе победу в первом же туре. Что касается партийных рейтингов, то и тут «Мечта» уверенно лидирует (46,3%). «Национальное движение», по данным правительственных социологов, может рассчитывать на 23,3%; «Гирчи – больше свободы» наберет 5,3%; движение бывшего премьера Георгия Гахария «Для Грузии» – 5,2%; «Граждан» поддерживают 3,3%; «Стратегию Агмашенебели» и «Лело для Грузии» – по 2,3%; «Альянс патриотов» – 2,1%; «Европейская Грузия» же – всего 1,5%. Остальные партии, согласно исследованию «Мечты», практически не пользуются поддержкой граждан.

В правящей партии уверены: в условиях столь высокого рейтинга «Грузинской мечты» она выиграет выборы в городское собрание во всех десяти мажоритарных округах Тбилиси, что, в свою очередь, обеспечит стабильное большинство в сакребуло и позволит мэру довести до конца планы по развитию столицы.

Впрочем, в оппозиции обнародованные цифры назвали плодом фантазии членов «Грузинской мечты». Серго Чихладзе из «Стратегии Агмашенебели» полагает, что успеху «Мечты» в этом исследовании ничего не мешало выглядеть еще более впечатляющим:

«Этим цифрам доверять нельзя. Мы тоже проводим внутренние исследования, и таких показателей там нет. Согласно внутрипартийным исследованиям, проведенным нами и другими оппозиционными силами, «Грузинская мечта» не набирает больше 30% голосов. Так что «Грузинская мечта» может написать не 46%, а 96%, если им так спокойнее».

В ответ лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что исследования носят внутренний характер, и правящая партия была вынуждена обнародовать их после того, как оппозиция при помощи сомнительных неправительственных организаций попыталась ввести граждан Грузии в заблуждение:

«Когда наши оппоненты пытаются использовать какие-то цифры, чтобы исказить реальность, мы приняли решение показать, как все обстоит на самом деле. Налицо улучшение рейтинга нашей партии по сравнению с парламентскими выборами. И если у нас такие цифры в Тбилиси, то в регионах, как показывает практика, будут еще выше».

На самом же деле под мудрым руководством «Грузинской мечты» страна успешно развивается, а экономика, даже в условиях пандемии, показывает завидный рост. Во всяком случае, так видит картину премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили:

«Мы достигли беспрецедентного двузначного экономического роста в мире. У нас двузначный экономический рост в апреле, мае, июне и июле. В результате наше население вышло из депрессии, нигилистические взгляды ушли в прошлое, тысячи людей вернулись к работе. Туристические места и отели переполнены. Мы очень рады, что экономика кипит и работает».

При этом Гарибашвили отметил, что 30 лет назад политики разрушили прекрасную страну, где Грузия обладала заводами, фабриками и прочими признаками экономической стабильности и успеха:

«У нас, конечно, есть серьезный прогресс, но этого недостаточно. Мы все живем в этой стране и прекрасно знаем, что происходило за последние 30 лет. Мы своими же руками разрушили свою страну. Полностью обустроенную страну. С заводами, фабриками, производством. Все разрушили».

В оппозиции тут же сравнили выступление главы правительства со словами президента России Владимира Путина, который называл развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. Ника Оболадзе из «Единого национального движения» предложил премьеру высказаться по этому поводу напрямик:

«Во-первых, никакой обустроенной страны 30 лет назад не было. И если Гарибашвили кажется, что развал Советского Союза был геополитической катастрофой, пусть так и скажет. И, кстати, Иванишвили был одним из тех, кто на развалинах страны нажил свое состояние. Все эти разговоры о прошлом являются чистой воды тостом, а премьер не должен говорить тостами. Если кто-то разрушил страну 30 лет назад, то за последние девять лет этот премьер и эта партия, находясь у власти, хоть что-нибудь могли бы построить».

Наблюдатели в целом склонны больше доверять данным NDI, чем внутренним исследованиям «Грузинской мечты». Но в одном социологические опросы схожи – грузинская оппозиция не смогла сформировать повестку, которая была бы близка гражданам страны настолько, чтобы создать критическую электоральную массу.