NDI пророчит политическую неопределенность

В связи со стартовавшей в Грузии предвыборной кампанией, Национальный демократический институт (NDI) опубликовал исследование политических предпочтений граждан. Результаты оказались неутешительными для всех политических игроков. Подавляющее большинство избирателей не определились с тем, за кого будут голосовать на муниципальных выборах.

24% граждан Грузии, намеревающихся принять участие в предстоящих в октябре 2021 года выборах в органы местного самоуправления, поддержат «Грузинскую мечту». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института (NDI) при финансовой поддержке правительства Великобритании. Согласно опросу, главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» может рассчитывать на поддержку лишь 7% избирателей. Но главная интрига в другом: подавляющее большинство опрошенных (45%) не назвали ни одну партию, по 9% не смогли ответить на вопрос и отказались на него отвечать.

В целом, согласно NDI, 61% граждан непременно примет участие в выборах. 18% – вероятно, примут, 6% – вероятно, не примут участия в голосовании, а 10% точно не намерены идти на выборы. 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

В итоге, если коротко, то большинство жителей Грузии (51%) не знает или не называет партию, которая наиболее близка их взглядам. Лишь 30% опрошенных определяются с той или иной политической силой. В частности, «Грузинскую мечту» назвали 18%, «Единое национальное движение» – 6%, остальные партии в совокупности также набрали 6%. В связи с этим авторы исследования в примечании к результатам опроса посчитали нужным указать:

«Уровень индивидуальной поддержки партий настолько низок, что данные нельзя использовать для прогнозирования итогов выборов. Результаты этого опроса и выборов будут существенно различаться, поскольку судьба выборов будет зависеть от поведения неопределившихся избирателей».

Тем не менее в преддверии муниципальных выборов самым популярным политиком граждане назначили нынешнего мэра Тбилиси. 39% жителей столицы положительно оценивают деятельность Кахи Каладзе. При этом 29% считают, что градоначальник работает средне, а 25% им недовольны. 5% респондентов не знают ответа на этот вопрос, а 2% – отвечать отказались. Сам Каха Каладзе дал понять, что цифры, обнародованные NDI, ему неинтересны:

«Что касается исследования, каждый день мы слышим подобные заявления, ничего нового в них нет. Для меня главным исследованием является отношение ко мне моих сограждан, тбилисцев, которое я чувствую в круглосуточном режиме».

Но если у нынешнего мэра, согласно исследованию, есть все шансы переизбраться, то работой тбилисского сакребуло (городское собрание) довольны лишь 17% респондентов. 29% считают работу городского собрания средней и столько же – плохой. 23% не знают ответа, а 2% отказываются отвечать.

Еще хуже обстоят дела с парламентом десятого созыва. Негативная оценка высшего законодательного органа Грузии выросла с предыдущего исследования сразу на 11%, достигнув отметки в 47%. Средне работу главного законодательного органа страны оценивают 33% респондентов, а положительно – только 10%. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

При этом 55% опрошенных считают, что парламент не принимает законов по важным для населения вопросам; 54% не верят, что если гражданин расскажет о своей проблеме депутату, то он попытается решить ее. И только 24% респондентов заявили, что парламент регулярно контактирует с гражданами.

В «Грузинской мечте» результаты считают несоответствующими действительности. А саму методику сомнительной. Представитель правящей партии Михаил Сарджвеладзе уверяет: поддержка правящей партии намного выше, а парламентом он и сам недоволен, но это проблема вовсе не «Грузинской мечты»:

«18% не являются правильными данными, отражающими реальность. Поддержка «Грузинской мечты» намного больше 18%. Если мы даже удвоим эту цифру, и то она не будет отражать действительность. Если использовать критерии, которые навязывает оппозиция, то и меня можно записать в число тех, кто негативно оценивает работу парламента. Но в отношении правительства подобных претензий нет. Большинство считают, что страна развивается в правильном направлении».

В оппозиции при этом настаивают: отраженное в исследовании довольно низкое доверие граждан к партиям, противостоящим «Грузинской мечте», на самом деле не соответствует действительности. А цифры следует считать по другому принципу, настаивает представитель предвыборного штаба председателя «Единого национального движения» Ники Мелия Георгий Хведелиани:

«Сложно считать реальными данные исследования, согласно которым 51% граждан отказываются четко выразить свою позицию. Напомню, опрос проводился по телефону. Мне кажется, что с политической точки зрения это исследование не отражает взгляды населения. Мы все прекрасно знаем, что большинство тех, кто отказывается по телефону говорить о своих политических взглядах, придерживаются оппозиционных взглядов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подавляющее большинство населения страны придерживается оппозиционных взглядов. И это будет зафиксировано на выборах 2 октября».

В партии «Лело для Грузии» в связи с этим отмечают, что результаты отражают усталость населения от власти «Грузинской мечты» и отсутствия прогресса. Представитель политической организации Саба Буадзе считает, что главный результат исследования NDI – абсолютный нигилизм в грузинском обществе:

«Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» все это время пытаются поселить в гражданах чувство нигилизма. Исследование показало, что по всем направлениям отношение населения и избирателей негативное. Негативно оценивают как курс развития страны, так и процесс вакцинации. И в целом негативное отношение ко всем направлениям, на которых «Грузинская мечта» способствовала откату страны назад».

Впрочем, в том, что касается внешнеполитического курса страны, подавляющее количество опрошенных все же за европейский вектор развития. Заявленную цель правительства Грузии по вступлению в ЕС поддерживают 76% населения. При этом особенно высокий показатель сторонников евроинтеграции отмечен в Тбилиси – 81%, и среди возрастной категории от 18 до 34 лет – также 81%. Интересно, что за вступление в Евросоюз высказываются как сторонники правящей «Грузинской мечты» (78%), так и оппозиции (82%). 74% лиц, не назвавших партию, которую они поддерживают, также высказались за интеграцию в Евросоюз.

Что касается НАТО, то вступление Грузии в Североатлантический альянс поддерживают 74% респондентов. В этом вопросе также лидируют Тбилиси (79%) и молодежь (82%). При этом среди сторонников «Грузинской мечты» идею вступления в НАТО поддерживают 75%, а среди оппозиции – 78%. Поддержка среди респондентов, не назвавших партию, составляет 73%.

Опрос проводился с 13 по 25 июля 2021 года на основе репрезентативной выборки телефонных интервью 2016 лиц по всей Грузии среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность составляет +/- 1,3%. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.