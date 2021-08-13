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Патриархия Грузии призывает церкви использовать одноразовые стаканчики
«Патриархия Грузии благословляет все церкви и монастыри на обеспечение правил безопасности в связи с пандемией коронавируса», - говорится в распоряжении Патриархии Грузии.
Согласно распоряжению, всем церквям и монастырям дается благословение использовать одноразовые стаканчики для запивки.
«С 14 августа сего года, на протяжении трех недель, исходя из проблем, вызванных пандемией, всем церквям и монастырям дается благословение обеспечить в храмах (как прежде) соблюдение дистанции, периодически дезинфекцию полов и наличие масок у прихожан, а при принятии запивки использовать одноразовые стаканчики», - говорится в распоряжении патриархии, подписанном патриархом Грузии Илией Вторым.
Другие новости дня
Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве
К миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» Михаила Ходорковского и германского издания Der Spirgel.
Расследователи утверждают, что перевозку в основном граждан Ирака к белорусско-литовской границе проводила турфирма «Центркурорт». Она входит в структуру управления делами Александра Лукашенко.
Авторы расследования предполагают, что Минск решил использовать мигрантов для шантажа европейских стран, в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских властей. Если весной 2021 года число беженцев, попадающих в Евросоюз с белорусской стороны исчислялось десятками, то к лету поток вырос до 100 человек в день, говорится в публикации.
Журналисты также обращают внимание, что с мая стало резко расти число регулярных рейсов из Багдада в Минск. Перевозками занимались авиакомпании Iraqi Airways и Fly Baghdad.
Из опубликованных фотокопий документов следует, что «Центркурорт» заключил договор с белорусской туристической компанией «Оскатур», руководит которой Салах Мухэймен Аль-Асади. Согласно договору, компании должны заниматься развитием международного туризма между Республикой Беларусь и арабскими странами.
Расследователи отмечают, что вскоре «Оскатур» стал отчитываться перед «Центркурортом» о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad. Через несколько недель после этого авиаперевозчик начал летать в Минск.
Кроме того, утверждается, что «Оскатур» просила «Центркурорт» помочь с получением виз для нескольких десятков граждан Ирака, хота визовыми вопросами занимается МИД, а не управление делами Лукашенко.
Der Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника «Центркурорта» пишет, что компания помогла с визами сотням граждан Ирака. Сама компания в разговоре с германским изданием сообщила, что с приглашениями для граждан Ирака и других стран Ближнего востока и Африки не работает.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения в организации нелегальной миграции отвергает. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям.
Российский МИД не разрешил журналистке Би-би-си продолжить работу в стране
Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, сообщает Bloomberg.
В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.
Это первый случай за последние десять лет, когда Россия фактически высылает британского журналиста. В 2011 году был депортирован на родину корреспондент The Guardian в Москве Люк Хардинг. Он стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания холодной войны. В 2014 году запретили въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру. Польскому корреспонденту ежедневной "Газеты Выборча" Вацлаву Радзивиновичу было приказано покинуть Россию в 2015 году.
9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила Лукашенко о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостнями".
А на вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что всё это выдумки западных СМИ.
Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.
Туры в Абхазию: МИД Украины получил ноту от Грузии
Министерство иностранных дел Украины получило ноту посольства Грузии в Киеве по организации туристической фирмой «Кулуар поход» туров в самопровозглашенную республику Абхазия. В Киеве говорят, что поддерживают позицию Тбилиси. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
«Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает её суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», – заявил Николенко.
Пресс-секретарь МИД сообщил, что «этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».
Ранее посольство Грузии в Украине назвало неприемлемым то, что украинская компания «Кулуар поход» организовывает туристические походы в Абхазию. Информацию об этом 10 августа распространил блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус.
В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за «неправильно поданную информацию». При этом версия сайта «Кулуар поход», сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.
При этом компания работает и на территории Грузии, контролируемой центральными властями страны. В частности, «Кулуар поход» предлагает желающим горные походы по Сванетии – «знакомство с краем диких гор и духом истории».
В Кремле позитивно восприняли обращение «Альянса патриотов Грузии»
Власти России разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента РФ Владимира Путина. Ирма Инашвили и другие прокремлевские политики просят Путина оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.
«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва», – подчеркнули в пресс-службе.
В Кремле назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.
В пресс-службе заметили, что «российско-грузинский диалог продолжается», в том числе в рамках международных женевских дискуссий, а также на двусторонней основе с использованием неформального диалогового канала Карасин–Абашидзе.
«Благодаря этому были достигнуты некоторые результаты в торговой и гуманитарной областях», – подчеркнули в Кремле.
- Письмо, отправленное Владимиру Путину, подписали 42 человека, в том числе экс-депутаты Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Ада Маршания, Нана Девдариани, Георгий Ломия, Гоча Тевдорадзе и другие.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Избирком Хабаровского края отказал сыну Фургала в участии в выборах
Избирком Хабаровского края окончательно отказал сыну арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала Антону в участии в выборах в Госдуму. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Во время трансляции с заседания комиссии 13 августа члены избиркома заявили, что не примут около 5 тысяч подписей в поддержку Антона Фургала (из 15 789 подписей, поданных им в избирком 6 июля) из-за неправильного оформления подписных листов, например из-за "другого цвета ручки".
Сегодня избирком края рассматривал возражение Фургала на отказ принять свыше 2 тысяч подписей из-за неверной регистрации подписавшихся. Ранее комиссия объявила, что жители Хабаровска, поддержавшие самовыдвиженца, не прописаны по адресам избирательного округа, от которого хотел баллотироваться Фургал.
"Мы объехали с членами комиссии выбранные наугад адреса из списков. Жители предоставили паспорта с местной пропиской, СНИЛСы, регистрации по месту жительства и т. д. То есть данные миграционной службы, на которых основывалась комиссия, устарели на несколько месяцев. Сейчас вы заворачиваете уже 5 тысяч подписей, то есть плюете в лицо минимум пяти тысячам жителей Хабаровска, решившим меня поддержать?!" – заявил Антон Фургал во время заседания.
В ответ председатель избиркома Денис Кузьменко объявил: "Вы не на митинге". А секретарь комиссии края Оярс Машков сообщил, что члены комиссии не сомневаются в том, что все 15 тысяч подписавшихся поддержали Фургала, но они "сделали это неправильно, например подписались ручкой не того цвета".
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14–16-летней давности. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".
- В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.
- Антона Фургала задерживали по обвинению в призывах к митингам за своего отца.
- Сергей Фургал был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 по 2018 годы.
Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии
Межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии вступило в силу – 13 августа документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Как пишет reform.by, соглашение было разработано более пяти лет назад и подписано сторонами еще в 2016 году, но за этим последовали процедуры внутригосударственного согласования, которые и затянулись на пять лет.
Теперь же соглашение вступило в силу. Его действие уже началось с 1 августа 2021 года.
В 2016 году, когда был подписан документ, СГБ Грузии руководил Вахтанг Гомелаури. Сейчас он возглавляет МВД Грузии.
Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Это обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и т.д.
Также соглашением предусмотрено взаимное направление представителей или атташе по вопросам безопасности на территорию другого государства на конкретный или неопределенный срок.
У КГБ Беларуси есть подобные соглашения о сотрудничестве и со службами безопасности других стран, например Украины.
Навальный: следствие считает, что я использовал машину времени
Оппозиционер Алексей Навальный высмеял предъявленное ему на этой неделе новое уголовное обвинение по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Запись об этом появилась в инстаграме Навального, который находится в колонии, где отбывает срок по другому уголовному делу.
Навальный проанализировал обвинение и пришёл к выводу, что следствие обвиняет его "в совершении преступления с использованием машины времени", поскольку организацию, которую оно считает посягающей на права граждан, он создал 10 лет назад, а экстремистской её признали только сейчас. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (он признан также "иностранным агентом", его деятельность запрещена).
"Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК" - пишет Навальный. Он также подтверждает, что обвиняется в преступлении в составе организованной группы, в которую, по версии следствия, вошли также его соратники Леонид Волков, Иван Жданов и другие неустановленные лица.
Волков и Жданов сейчас находятся за границей. Против них на этой неделе возбудили ещё одно уголовное дело - о финансировании экстремистской организации.
ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года. Главным следствием этого, помимо уголовных дел, стал отказ в регистрации на выборах ряду соратников Навального или людям, которых Минюст посчитал в прошлом как-то взаимодействовавшими с его структурами.
Навальный и его соратники считают своё преследование политическим, а все дела против них - незаконными.
Югоосетинский МИД обвинил грузинских мигрантов в попытке срыва акции в Кальяри
По информации МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, 12 августа на итальянском острове Сардиния, в городе Кальяри прошла акция-молебен, посвященная 13-й годовщине Августовской войны 2008 года.
В Цхинвали говорят, что акцию организовала «Группа друзей Южной Осетии» во главе с представителем югоосетинского МИДа Роберто Пинна, в ней приняли участие жители Кальяри.
«К сожалению, траурное событие было омрачено провокацией, совершенной группой мигрантов грузинской национальности, которыми руководила женщина. Своим неадекватно-истерическим поведением они попытались сорвать мирную акцию граждан Италии – коренных жителей острова Сардиния», – заявили в югоосетинском ведомстве.
В Цхинвали говорят, что «провокация не увенчалась успехом», и памятное мероприятие продолжилось.
- В феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей».
Премьер Грузии впервые допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Грузии в ближайшее время может стать обязательной для ряда категорий граждан. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Лагодехи (регион Кахети).
Гарибашвили допустил, что Грузия последует примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной для некоторых групп населения.
«Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку», – заявил он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 августа достигло 715 919. Это почти 20% от всего населения Грузии. Из них оба компонента вакцины получили 225 053 – около 6% населения страны.
Задержанного в Абхазии гражданина Грузии обвиняют в незаконном хранении боеприпасов
В Абхазии задержан гражданин Грузии, житель села Первый Гали Вахтанг Сонгулия 1962 года рождения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия.
Сонгулия обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и боеприпасов. Его задержали 6 августа, но информация об этом была опубликована на сайте СГБ лишь сегодня.
«В ходе обследования домовладения по месту проживания Сонгулия В.Р., сотрудниками СГБ обнаружены 23 патрона калибра 7,62 мм, ручная граната РГД – 5 с запалом», – говорится в официальном заявлении ведомства.
В пресс-релизе СГБ сказано, что во время грузино-абхазской войны Сонгулия был сотрудником Гальской милиции и «оказывал содействие войскам Госсовета Грузии».
По информации абхазского ведомства, материалы в отношении задержанного переданы в прокуратуру Ткварчельского района. Задержанный водворен в ИВС Гальского РОВД.
- В прошлом году в Абхазии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Чемпионат Грузии по футболу приостановлен на три недели
Все чемпионаты, проводимые под эгидой Федерации футбола Грузии (ФФГ), будут временно приостановлены с 14 августа. Об этом говорится в официальном заявлении ФФГ.
Накануне стало известно, что на три недели в Грузии будет приостановлена работа общественного транспорта, ограничено рабочее время ресторанов и других развлекательных объектов, а также отменены спортивные и культурные мероприятия.
В футбольной федерации заявляют, что все лиги Национального чемпионата Грузии смогут продолжить турниры с 4 сентября, а обновленный календарь турниров будет объявлен позже.
Ограничение, введенное правительством Грузии, не затронет спортивные мероприятия, которые проводятся под международной эгидой.
Отец Бритни Спирс откажется от опеки над дочерью
Отец американской певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью после 13 лет в этой роли. Об этом сообщают издания Variety и TMZ со ссылкой на документы, поданные в суд.
В июне Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против её воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.
По словам адвоката, реальных оснований для смещения отца певицы с позиции опекуна нет, но Джеймс Спирс "не считает, что его публичная борьба с дочерью… будет в её интересах", поэтому готов передать право опекунства кому-либо другому. Однако для завершения дел ему потребуется время.
Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии CNN заявил, что доволен решением Джейса Спирса, однако намерен продолжать расследование его действий в течение последних 13 лет и ожидает, что отец певицы даст показания под присягой в самом ближайшем будущем.
Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.
Недавно певица заявила, что отказывается выступать, пока её жизнь контролирует отец.
Власти Афганистана признали падение Кандагара — второго по населению города страны
Власти Афганистана признали переход под контроль талибов Кандагара — второго по населению города страны. 600-тысячная столица одноимённой провинции — важный стратегический пункт на юге республики, бывший когда-то оплотом "Талибана".
Накануне ведущее наступление радикальное движение объявило о захвате третьего по размерам города, Герата, в пятницу подтверждёно падение важного стратегического пункта Лашкаргаха. В Кабул вводятся американские войска для эвакуации посольства США.
До августа 2021 года талибы контролировали только слабонаселённые районы Афганистана. Неделю назад они захватили первую из 34 региональных столиц, 160-тысячный Зарандж. Сейчас под их контролем находятся приблизительно треть региональных центров.
Широкомасштабное наступление стало возможным после вывода из Афганистана американского контингента. На фоне цепи поражений международно-признанного правительства, американские военные пересмотрели прогноз о возможнных сроках захвата талибами Кабула. Теперь Пентагон допускает, что столица может пасть в течение 90 дней.
11 августа президент страны Мухаммад Ашраф Гани прибыл в северный город Мазари-Шариф для организации отпора талибам. Туда же прибыл один из двух вице-президентов, маршал Абдул-Рашид Дустум. В начале-середине 90-х годов он контролировал город и его окрестности, сопротивляясь талибам. Тогда регион называли по его имени Дустумистаном, у него была своя регулярная армия и валюта.
COVID-19 в Грузии: 5359 новых случаев, 42 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 6321.
За сутки в стране выявили 5359 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 937 тестов: PCR-тестов – 20 612, экспресс–тестов на антиген – 30 325.
Выздоровели еще 2726 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 471 685, выздоровевших – 415 146.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,52%, за последние 14 дней составляет 9,9%, за неделю – 10,74%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 432 человека, всего в Грузии применили 741 353 вакцины.
Дефицит вакцин: абхазское правительство призвали обратиться к ООН и ВОЗ
С просьбой о предоставлении Абхазии вакцин от коронавируса необходимо обратиться и к России, и к международным организациям, – считают представители абхазской общественности. Они опубликовали обращение к правительству самопровозглашенной республики Абхазия.
«Мы все очень надеялись, что проблему вакцинации можно будет решить с помощью эффективной российской вакцины «Спутник-V», однако обеспечение необходимого количества доз для населения Абхазии оказалось сложной задачей. Поскольку темпы проходящей в настоящее время вакцинации не могут решить главную проблему – остановить смертоносное распространение вируса в Абхазии, в последнее время все чаще звучит предложение обратиться с этим вопросом и к международным организациям. В связи с вышесказанным, считаем своим долгом призвать Правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны. Для того, чтобы остановить распространение эпидемии в нашей республике и победить в тяжелой борьбе с вирусом, постараемся все вместе организовать своевременный и полноценный процесс вакцинации во имя жизни и здоровья всех жителей Абхазии», – сказано в обращении.
Накануне абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что вопрос приобретения вакцины против коронавируса в других странах руководством Абхазии не рассматривался.
«Слышу разные предложения, а нельзя ли нам получить другую вакцину, из других стран? Сначала спросим у МИД и Минздрава, как это будет оцениваться, а потом обратимся с этим вопросом к общественности», – сказал он.
По словам Александра Анкваба, заявка абхазской стороны на 100 тысяч доз «лежит в правительстве России».
«Вакцина будет, но точную дату сказать не могу. Этим занимается Аслан Георгиевич (Бжания – ред.), этим занимаемся я и министр здравоохранения. Не все так просто. Знаем, что и в России непростая ситуация. Многие страны, желают получить российскую вакцину, вот такой высокий у нее авторитет. С каждым месяцем производство будет наращиваться и тогда нам будет проще своевременно получать вакцину в нужном количестве. Никто умышленно ничего не делает и это понятно», – сказал Анкваб.
Абхазский премьер добавил, что знает, как работает и действует российская вакцина.
«Мы испытали её на себе. Я говорю в данном случае от себя. Никаких побочных эффектов я не испытал, ни при первом, ни при втором компоненте. Люди, которые работают со мной и находятся рядом, говорят тоже самое. Поэтому я сторонник того, чтобы в Абхазии вакцинировались российскими вакцинами. Любая из них очень эффективна», – подчеркнул глава Кабмина.
- С 10 августа в Абхазии возобновилась вакцинация населения от коронавируса препаратом «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
В Тбилиси эвакуировали десятиэтажный дом после обрушения склона
Эвакуация десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси была объявлена после обрушения части склона в зоне строительства.
Случай произошел накануне вечером. В результате происшествия никто не пострадал, но повреждены были коммуникации, лопнула газовая труба.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти обеспечили их перевод в гостиницы.
Поздно вечером мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором «предположительной причиной инцидента» называлось начатое поблизости строительство.
Как отмечается, специалисты уже приступили к изучению склона, после чего будет подготовлено экспертное заключение. На основании этого документа будут приняты последующие решения.
«Если этому конкретному корпусу, откуда выводят людей, потребуются укрепительные работы, они будут незамедлительно начаты… Строительные работы в части корпуса остановлены, естественно. Единственные работы, которые будут начаты через несколько дней, – это укрепление обрушившегося склона», – сказал журналистам заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, прибывший на место происшествия.
Жильцы говорят, что в течение последнего месяца регулярно жаловались на продолжающиеся работы, однако реагирования со стороны властей не последовало. Тяжелая техника работала в паре десятков метров от многоквартирного дома, на склоне велись бурильные работы, периодически происходили небольшие обрушения грунта.
Отвечая на вопросы журналистов, Бенделиани заявил, что пока рано говорить о чьей-либо ответственности и сейчас их первоочередная задача – перевод всех жильцов в безопасное место.
США направляют в Афганистан военных для эвакуации персонала посольства
Соединенные Штаты временно направят в Афганистан около 3 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить эвакуацию персонала своего посольства в Кабуле. Об этом объявили Госдепартамент и Пентагон в четверг - на фоне сообщений о коллапсе обороны афганских правительственных сил и захвате отрядами группировки «Талибан» (включенной в РФ в список террористических и запрещенной) крупных городов.
Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, посольство США в Кабуле останется открытым, однако численность его персонала будет сокращена до минимума, необходимого для поддержания его деятельности. Остальные сотрудники - по некоторым сообщениям, их более тысячи - будут эвакуированы.
Пентагон сообщил, что американские военные прибудут в Афганистан в ближайшие 48 часов и будут размещены в аэропорту Кабула. Их миссия сводится к обеспечению эвакуации персонала посольства. Также США увеличат число вывозных авиарейсов для афганцев, которые сотрудничали с американскими военными, имеют право на получение виз и изъявляют желание покинуть страну.
Отправка военных США в страну - неожиданный шаг, свидетельствующий о том, что наступление талибов развивается неожиданно быстрыми темпами. Соединенные Штаты до конца августа должны завершить вывод своих войск из Афганистана, на данный момент там остаются около 650 американских военных, охраняющих аэропорт Кабула и посольство США.
Сообщается также, что несколько сот военных в Афганистан временно направит и Британия - также для эвакуации персонала своего посольства.
Соединенные Штаты в четверг призвали всех своих граждан, находящихся в стране в частном порядке, немедленно покинуть Афганистан.
По последним оценкам спецслужб, талибы могут захватить Кабул уже в ближайшие 1-3 месяца. В четверг поступили сообщения о захвате ими трех ключевых городов - Газни, Герата и Кандагара. Потерю первых двух городов уже признали власти Афганистана.
Крупномасштабное наступление талибов началось вскоре после начала финальной фазы вывода войск США. О намерении уйти из Афганистана, где американские военные находились почти 20 лет, объявил президент Джо Байден. Он объяснил решение тем, что главная цель кампании - разгром террористической организации «Аль-Каида» - была достигнута, а строительство мирной жизни в стране должно стать делом самих афганцев.
Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности
В Воронеже в городском рейсовом автобусе вечером в четверг произошёл взрыв.
Пострадали, по последним данным, 19 человек. Двое пострадавших умерли в больнице. Ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты.
Следствие рассматривает как основную техническую версию взрыва в автобусе в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, речь может идти о неисправностях оборудования автобуса или о внесении изменений в его конструкцию.
Следов взрывчатых веществ, по результатам анализов на месте происшествия, не обнаружено, отметил собеседник агентства. Об отсутствии поражающих элементов и других признаков теракта,сообщил источник "Интерфакса".
По первоначальным сообщениям, причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.
Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди.
Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.
На кадрах взрыва, опубликованных изданием, не видно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и о том, что в Воронеж направлены специалисты из Москвы.
Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 152 пациента. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: трое мужчин - 57, 64 и 68 лет, а также женщина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 39, состояние 12 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 387 человек. Зарегистрировано 340 летальных случаев. Выздоровели 19 026 человек.
Зурабишвили: ГПЦ должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией коронавируса и благословить прихожан, чтобы они могли «осуществить настоящую свободу». Об этом Зурабишвили заявила сегодня, 12 августа, в своем поздравительном обращении по случаю Дидгороба.
Президент недвусмысленно намекнула на то, что церковь должна призвать прихожан пройти вакцинацию от коронавируса. Она указала, что перед Дидгорской битвой 900 лет назад ГПЦ смогла воплотить единство, которое предшествовало победе над врагом и укрепило нацию.
«Грузинская церковь всегда стояла личностную свободу, выбор и ответственность и стоит сегодня, но сегодня трудно представить осуществление настоящей свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе – представители медицинской сферы, государственные ведомства и лидеры, общество и церковь – все будут нести ответственность за результат, который наступит завтра», - сказала Зурабишвили.
«Нам предстоит выиграть нашу Дидгорскую битву», - добавила она.
- На фоне слухов о планируемой вакцинации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, накануне предстоятель ГПЦ распространил обращение, в котором говорилось, что его решение не должно влиять на граждан, до сих пор воздерживающихся от прививки. При этом Илия Второй подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, и не должна становиться поводом для осуждения, сообщают «Новости-Грузия».
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции, а 49 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии. Из них 218 167 получили обе дозы, что составляет менее 6% населения.
Талибы заявили о взятии Кандагара и Герата - 2-го и 3-го городов Афганистана
В Афганистане представители радикального движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) заявляют о взятии второго и третьего по численности населения городов страны - Кандагара на юге и Герата на западе.
Агентство France Press со ссылкой на официальных лиц сообщает об отступлении правительственных сил из Герата.
В соцсетях опубликованы видео, на которых предположительно видны бойцы талибов в центре Кандагара, а также видео бегства правительственных сил. По другим сообщениям, бои в городе продолжаются.
Ранее было объявлено о взятии талибами города Газни, центра одноименной провинции. Менее чем за неделю талибы захватили столицы уже как минимум 10 из 34 регионов страны.
Газни имеет важное стратегическое значение. Через Газни проходит крупная автотрасса Кабул-Кандагар, связывающая афганскую столицу с югом страны.
Контроль над Газни повышает вероятность того, что талибы попытаются захватить сам Кабул.
Боевики-исламисты ускорили продвижение на фоне начавшегося в мае вывода американских и других иностранных солдат из Афганистана после 20 лет военной операции. Сейчас под контролем талибов находится уже треть из 34-х региональных столиц.
По данным ООН, за последний месяц в результате боевых действий в Афганистане были убиты свыше тысячи гражданских лиц. Только за минувшую неделю свои дома на севере страны оставили тысячи жителей. В поисках защиты и убежища люди в основном бегут в сторону Кабула.
Президент Афганистана Ашраф Гани, предпринимающий попытки организовать контрнаступление с опорой на силы спецназначения, лояльных властям местных полевых командиров, а также на американскую боевую авиацию, 11 августа сменил командующего армией.
В Катаре 12 августа завершающий, третий день очередных переговоров между представителями афганских властей и талибами. В консультациях с целью урегулирования конфликта в Афганистане участвуют также дипломаты из Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана.
В России отменили оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор 48-летнему уроженцу Грузии, вору в законе Тенгизу Гигиберия (по прозвищу Тенго Потийский).
4 июня Липецкий областной суд оправдал его и освободил из-под стражи в зале суда. Судья посчитал, что следствие не доказало, что Гигиберия использовал свои полномочия вора в законе после апреля 2019 года, когда соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе. Кроме того суд усомнился в том, когда именно вор стал занимал высшее положение в преступной иерархии: обвинение утверждает, что его “коронация” состоялась в 1997 года, но воровские татуировки появились лишь после 2011 года.
Прокуратура с таким приговором была не согласна и подала апелляцию, на которой суд удовлетворил её жалобу и направил дело на новое рассмотрение.
Государственный обвинитель настаивает, что в исправительных колониях, где Гигиберия находился последние 17 лет, он "возглавлял вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе”, пишет РИА Новости. Защита настаивает, что обвинение не доказало существование в Липецкой области преступной иерархии, которую мог бы возглавлять Гигиберия.
- Тенгиз Гигиберия отсидел в общей сложности 17 лет за убийство, разбой и кражу. Он должен был выйти на свободу в сентябре 2020 года. Но за два месяца до окончания срока управление МВД по Липецкой области возбудило в отношении него новое уголовное дело по статье “Занятие высшего положения в преступной иерархии” (210.1 УК РФ). Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- В июне Гигиберия стал первым человеком, оправданным по этой статье. В Уголовном кодексе России она появилась в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина. Первый приговор - 11 лет колонии - получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо).
В Грузии с сентября могут ввести ограничения на посещение ресторанов и фитнес-центров
В Грузии с сентября могут ввести новые ограничения на посещение объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других подобных учреждений. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, с такой инициативой выступил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
В частности, посещать рестораны и фитнес-центры без ограничений смогут лишь вакцинированные граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов.
По словам Гибрадзе, Совет рассмотрит этот вопрос и сообщит общественности о принятом решении.
Сегодня грузинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. На три недели будет приостановлена работа муниципального транспорта, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров.
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели – с 14 августа по 4 сентября. Как пояснил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, ограничение не затронет междугородний транспорт.
По его словам, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.
Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).
Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
- По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
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