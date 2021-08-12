Зурабишвили: ГПЦ должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией

В Афганистане представители радикального движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) заявляют о взятии второго и третьего по численности населения городов страны - Кандагара на юге и Герата на западе.

Агентство France Press со ссылкой на официальных лиц сообщает об отступлении правительственных сил из Герата.

В соцсетях опубликованы видео, на которых предположительно видны бойцы талибов в центре Кандагара, а также видео бегства правительственных сил. По другим сообщениям, бои в городе продолжаются.

Ранее было объявлено о взятии талибами города Газни, центра одноименной провинции. Менее чем за неделю талибы захватили столицы уже как минимум 10 из 34 регионов страны.

Газни имеет важное стратегическое значение. Через Газни проходит крупная автотрасса Кабул-Кандагар, связывающая афганскую столицу с югом страны.

Контроль над Газни повышает вероятность того, что талибы попытаются захватить сам Кабул.

Боевики-исламисты ускорили продвижение на фоне начавшегося в мае вывода американских и других иностранных солдат из Афганистана после 20 лет военной операции. Сейчас под контролем талибов находится уже треть из 34-х региональных столиц.

По данным ООН, за последний месяц в результате боевых действий в Афганистане были убиты свыше тысячи гражданских лиц. Только за минувшую неделю свои дома на севере страны оставили тысячи жителей. В поисках защиты и убежища люди в основном бегут в сторону Кабула.

Президент Афганистана Ашраф Гани, предпринимающий попытки организовать контрнаступление с опорой на силы спецназначения, лояльных властям местных полевых командиров, а также на американскую боевую авиацию, 11 августа сменил командующего армией.

В Катаре 12 августа завершающий, третий день очередных переговоров между представителями афганских властей и талибами. В консультациях с целью урегулирования конфликта в Афганистане участвуют также дипломаты из Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана.