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В Тбилиси вломились в дом известной грузинской журналистки
В Тбилиси вломились в дом известной грузинской журналистки Эки Мишвеладзе. Пострадавшая не исключает, что это могло быть попыткой запугать ее и близких после громко высказанного протеста в связи с событиями 5-6 июля.
Журналистка телеканала TV Pirveli рассказала, что на пять дней уезжала вместе с семьей из города, а когда вернулась, обнаружила дома беспорядок. При этом Мишвеладзе не может пока сказать, что именно пропало. По ее словам, в доме не было ни денег, ни золота.
«Не исключаю, что это может быть связано с моей недавней деятельностью. Я никогда не молчала, все знают, что после 5-6 июля - после спецоперации против СМИ, я и мои коллеги стали особенно активны. Это может быть попыткой меня запугать», – считает она.
МВД начало расследование по статье 177 УК Грузии (кража), сообщает SOVA.
- 5 июля в Тбилиси должно было состояться торжественное шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества, однако мероприятие перенесли из-за агрессивного протеста ультраправых. В результате насильственных действий противников Прайда пострадали 55 сотрудников СМИ, в том числе оператор TV Pirveli Лексо Лашкарава, который скончался спустя несколько дней. После смерти молодого мужчины в грузинской столице начался протест журналистов, которые обвинили в трагедии правящую «Грузинскую мечту».
Другие новости дня
В Чечне к похищенным блогерам Исаеву и Магамадову не допустили адвоката
В Чечне адвоката Александра Немова не допустили к его подзащитным, братьям-блогерам Исмаилу Исаеву и Салеху Магамадову в СИЗО-1 Грозного. Их полгода назад насильно вывезли в Чеченскую Республику из Нижнего Новгорода и обвинили в участии в незаконном бандформировании.
«Его не пропустили дальше дежурной части, сославшись на решение начальника медсанчасти, адвокату сообщили, что Магамадов и Исаев находятся на карантине из-за Covid-19, несмотря на то, что они содержались в одиночных камерах», - рассказали «Новой газете» в «Российской ЛГБТ-сети».
Адвокат похищенных выяснил, что Исаева и Магамадова не переводили в больницу. Дать письменный отказ в допуске к обвиняемым Немову отказались, сообщает Настоящее время.
Правозащитников обеспокоило еще и то, что братьев 13 августа не привезли предварительное слушание их дела в Ачхой-Мартановском районном суде. Их адвокат подал жалобу в ФСИН и прокуратуру.
В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что юношам может грозить опасность.
- 18-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салех Магамадов - бывшие модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла братьям перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно, а позже они нашлись у следственном изоляторе в Чечне. Молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
- В конце марта «Российская ЛГБТ-сеть» заявила об угрозах со стороны родственников Исаева и Магамадова, которые являются родными братьями. На видео те заявили об отсутствии претензий к следствию, однако осудили «кампанию по дискредитации» молодых людей, которых правозащитники и пресса называют геями.
За сутки на Северном Кавказе умерли 86 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1402.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Дагестане и Ставропольском крае по 12, в Чечне - девять, Карачаево-Черкесии - семь, в Северной Осетии - шесть, в Ингушетии - четыре, в Калмыкии один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 303 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 345 (69 594 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 252 (62 930)
- Дагестан + 204 (44 723)
- Чечня + 166 (179 87)
- Калмыкия + 104 (26 473)
- Кабардино-Балкария + 88 (283 28)
- Северная Осетия + 69 (19 739)
- Ингушетия + 65 (185 12)
- Адыгея + 55 (174 59)
- Карачаево-Черкесия + 54 (23 228)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 87 89 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 15 августа, выявлено 66 00 836 заболевших коронавирусом.
В Афганистане талибы начали входить в Кабул. На улицах города - паника
В Афганистане члены радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул. Об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел страны.
В МВД отмечали, что боевики приближаются к городу со всех сторон. Позднее агентства распространили слова главы ведомства Абдула Саттара Мирзаквала о том, что «Кабул не будет атакован». Министр упомянул также «мирную передачу города».
Три неназванных источника в руководстве Афганистана рассказали Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Один из собеседников Associated Press сказал, что переговорщик от талибов направился в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти. Информагентство опубликовало также заявление официального представителя политического офиса талибов в Катаре Сохаила Шахина телеканалу «Аль-Джазира» о том, что члены исламистского движения «ждут мирной передачи Кабула».
Ранее поступила информация, что офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, призвал своих бойцов оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей, предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. Позднее от имени талибов пошли заявления, что иностранцы в Кабуле могут по желанию либо покинуть город, либо в ближайшие дни зарегистрировать свое присутствие в нем уже в администрации во главе с талибами.
Одновременно СМИ сообщают о панике на улицах афганской столицы. Часть жителей пытаются ее покинуть, бегут работники правительственных учреждений. Как передает «Би-би-си», закрываются административные офисы, полицейские участки, армейские управления. Остановили работу магазины, рынки.
Эвакуация сотрудников - первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Главный американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов. Associated Press отмечает, что на территории американского посольства в Кабуле периодически приземляются вертолеты.
Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.
Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр - административный центр региона Вардак, также они взяли Бамиан и Нили (столицу региона Дайкунди). Сами талибы заявили о захвате тюрьмы и авиабазы Баграм в окрестностях Кабула. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказалось подавляющее большинство из 34-х афганских провинций.
Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.
Президент Грузии выразила соболезнования семьям жертв землетрясения на Гаити
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям жертв землетрясения на Гаити.
«Ужасающие новости из Гаити: сотни жертв сильного землетрясения. Я выражаю самые искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.
Это трудные дни для народа Гаити. Я солидарна с ними и желаю им стойкости и силы», – написала Зурабишвили в Twitter.
- Произошедшее на Гаити землетрясение магнитудой 7,2 унесло жизни более 300 человек. Премьер-министр страны ввел режим чрезвычайного положения на месяц. Землетрясение произошло в 125 км западнее столицы Порт-о-Пренс, сообщает SOVA.
В результате сильного землетрясения на Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 ранены
В результате сильного землетрясения в Республике Гаити свыше 300 человек погибли, более 1800 – получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.
Эпицентр толчков находился примерно в 10 километрах от города Сент-Луис-дю-Сюд. Колебания ощущались и в столице Порт-о-Пренсе, а также в соседних государствах. Организована поисково-спасательная операция. Людей ищут под завалами. Президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать содействие Гаити при участии Агентства США по международному развитию USAID.
В действующей, в том числе, на Гаити международной организации «Спасем детей» заявили, что землетрясение уже привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Оценка ущерба займет несколько дней, отметили в организации.
Стихийное бедствие произошло на фоне глубокого политического кризиса в стране, связанного с убийством президента Жовенеля Моиза. Он был застрелен в прошлом месяце.
В 2010 году в Республике Гаити, которая считается самым бедным государством Западного полушария, жертвами мощного землетрясения стали свыше 200 тысяч человек. Был нанесен крупный ущерб инфраструктуре, экономике, от которого страна не восстановилась до сих пор.
В Афганистане талибы начали входить в Кабул. Об этом сообщают власти
В Афганистане боевики радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул.
Боевики приближаются к городу со всех сторон, сообщило в воскресенье МВД страны.
Офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, объявил при этом, что призвал бойцов группировки оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей. После молниеносного движения к столице в последние несколько дней руководство талибов в Дохе также обратилось к членам движения предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. А женщин, находящихся в Кабуле, призвали укрыться в безопасных местах.
Одновременно неназванный источник в руководстве Афганистана рассказал агентству Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил «Интерфаксу», что талибы мирно вошли в одну из частей Кабула. «Говорить о возможности взятия ими афганской столицы пока рано», - отметил дипломат.
Эвакуация сотрудников - сейчас первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Ключевой американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, передает Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов.
В руководстве НАТО сообщили, что часть персонала стран ЕС переведена в безопасное и тайное укрытие в самом Кабуле.
Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.
Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр - административный центр региона Вардак. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказались примерно две трети столиц афганских провинций, которых всего 34.
Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.
Коронавирус в Грузии: 4 314 новых случаев заражения, 39 пациентов скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 314 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 12,66%, за последние две недели – 10,38%, а за последнюю неделю – 11,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 481 578.
Более 39% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 687. В Аджарии выявили 772 случая заражения, в Имерети – 618, в Кахетии – 317, в Самегрело и Земо Сванети – 247, в Квемо Картли – 202, в Шида Картли – 175, в Гурии – 129, в Самцхе-Джавахети – 88, в Мцхета-Мтианети – 59, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 35 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 406.
Выздоровели 4 519 человек, их общее число выросло до 421 532.
На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев коронавируса. Из них 6 841 пациент (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 423 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 307 человек. 3 457 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 314 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 72 человека, в самоизоляции остаются около 46 тысяч.
Коронавирус в Абхазии: 98 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 368 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 151 пациент. Состояние 40 человек оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончалась пациентка 89 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 43, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 554 человека. Зарегистрирован 342 летальных случая. Выздоровели 19 117 человек.
Политики в ЕС и США комментируют соглашение спецслужб Грузии и Беларуси
Политики в Европе и США комментируют задействование соглашения о сотрудничестве Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси и Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
Межгосударственное соглашение стороны подписали еще в 2016 году. На этой неделе стало известно, что договор задействован. Документ предусматривает обмен информацией в области государственной безопасности, сотрудничество в борьбе с преступлениями против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, транснациональной организованной преступностью, терроризмом, кибертерроризмом и незаконным оборотом оружия.
Новость вызвала негативную реакцию в грузинском обществе. Правозащитники опасаются за безопасность белорусских политэмигрантов, укрывшихся в Грузии. Между тем оппозиционные политики оценивают произошедшее как отступление от демократии.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон, которая активно работает по вопросам Грузии, призналась, что «действительно напугана» новостью о задействовании соглашения.
«Действительно очень страшно. Почему Грузия реализовала соглашение через 5 лет в ситуации, когда все в мире отказались от сотрудничества с Беларусью? Правительство Грузии должно уважать права человека, и не выдавать Лукашенко журналистов и правозащитников», - написала Крамон в своем Twitter.
Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который выступает с резкой критикой Лукашенко, полагает, что договор с КГБ Беларуси может наложить тень на перспективы членства Грузии в ЕС и НАТО.
Бывший посол Грузии в США Ян Келли в последнее время все чаще негативно отзывается о действиях партии власти «Грузинская мечта». Соглашение грузинских и белорусских спецслужб американский дипломат расценивает как смену приоритетов правящей команды.
«Действительно стыдно. Правительство Грузии недавно вышло из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС - если они не отойдут от этого, это будет еще одним признаком того, что их приоритеты находятся в другом месте», - написал Келли в Twitter.
- Результаты выборов президента Беларуси, проходивших в августе 2020 года, белорусская оппозиция и Запад считают сфальсифицированными. Легитимным президентом Беларуси Лукашенко не признали ни в ЕС, ни в США. После выборов и жесткого подавления массовых протестов, последовавших за голосованием, Евросоюз, США, Великобритания и их союзники поэтапно ввели санкции против членов руководства Беларуси, в том числе в отношении самого Лукашенко, десятков белорусских чиновников и силовиков, а также против некоторых компаний и целых секторов белорусской экономики.
- Вступление в силу соглашения о сотрудничестве спецслужб в Минске и Тбилиси вступило в силу, когда главный стратегический партнер Грузии - США, ужесточил санкции в отношении правительства Беларуси.
Агентство AP: Мазари-Шариф взят талибами после долгой осады
На севере Афганистана талибы заняли Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана и столицу провинции Балх. Агентство Associated Press сообщило об этом со ссылкой на «депутата парламента».
Российское государственно агентство ТАСС сообщило о взятии Мазари-Шарифа талибами, ссылаясь на телеканал «Аль-Арабия», который ссылается на «представителя» местных властей. Радикальное движение «Талибан» запрещено в России.
Мазари-Шариф с населением более 400 тысяч человек - важный торгово-транспортный узел. Он расположен в северной части провинции Балх, в 58 километрах к югу от города Термез (Узбекистан), в 155 километрах к западу от города Кундуз, в 310 километрах к северо-западу от Кабула, столицы Афганистана.
Спутниковый интернет Илона Маска может заработать в Грузии
Грузия может стать первой страной, в которой американская компания SpaceX запустит свой спутниковый интернет в тестовом режиме. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий (GITA) при Минэкономики.
«SpaceX высказала интерес к участию Грузии в процессе интернетизации. Соответственно, с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой SpaceX будет предоставлять спутниковый интернет», - говорится в сообщении GITA.
Детали будущего сотрудничества с руководством SpaceX обсудили замминистра экономики Грузии Ираклий Надареишвили, директор GITA Автандила Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. На встрече присутствовали главный финансовый офицер американской компании Брет Джонсен и инвестор Билл Райхерт.
Как отмечается, стороны договорились, что в ближайшее время при помощи GITA SpaceX начнет официальную процедуру получения лицензии интернет-провайдера в Грузии.
Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.
Тем не менее, только обеспечения глобального покрытия недостаточно. SpaceX еще нужно договариваться с местными регулирующими органами и получать разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг. По состоянию на июнь 2021 года Starlink работал в бета-версии в 11 странах.
Стали известны размеры вознаграждений грузинским призерам Олимпиады в Токио
Стали известны размеры вознаграждений за призовые места для грузинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом объявил сегодня, 14 августа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями национальной сборной, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По решению главы правительства, завоевавшие серебро Олимпиады получат по 500 тысяч лари (160,7 тысячи долларов), а бронзу - 250 тысяч лари (80,3 тысячи долларов). Еще до начала Игр было объявлено, что денежное вознаграждение за золотую медаль составит 1 миллион лари (321,5 тысячи долларов).
На счету грузинских спортсменов восемь медалей – это лучший результат национальной сборной на Олимпиаде с момента восстановления независимости. Золотые медали завоевали тяжелоатлет Лаша Талахадзе и дзюдоист Лаша Бекаури, серебро получили дзюдоисты Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили, а также борец греко-римского стиля Якоб Каджая, а тяжелоатлет Антон Плесной стал бронзовым призером Олимпиады.
Во Владикавказе главврач арестован после гибели пациентов из-за кислородной аварии
Ленинский райсуд Владикавказа избрал меру пресечения главному врачу клинической больницы скорой помощи Владимиру Плиеву. Два месяца он проведет под домашним арестом. Меру пресечения ему избрали спустя четыре дня после задержания.
К руководителю медучреждения у следователей возникли вопросы после того, как в понедельник вечером в результате аварии в кислородной системе скончались девять пациентов с коронавирусом, а на следующий день стало известно о смерти еще двух человек.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц».
«С одной стороны, нас это устраивает, с другой – мы ходатайствовали о том, чтобы суд отказал в избрании какой-либо меры пресечения, поскольку мы считаем, что Владимир Плиев не виновен. Занимая на протяжении четырех месяцев должность главврача больницы, он прилагал усилия по налаживанию работы кислородной системы и ставил в известность свое непосредственно руководство о существующей проблеме», - рассказал защищающий Плиева адвокат Заурбек Бегиев.
С утра у здания суда во Владикавказе собрались коллеги и однокурсники Плиева, которые не согласны с первыми выводами следственных органов о виновности руководителя медучреждения.
- Накануне в североосетинские СМИ попали документы, из которых следует, что Владимир Плиев еще в прошлом месяце предупреждал Минздрав о том, что на строительство второй кислородной линии необходимо 800 тысяч рублей. В ответ ведомство сообщило, что вопрос был согласован, но деньги не успели вовремя выделить.
- В результате прорыва трубы 9 августа в переоборудованной под ковид-госпиталь больнице во Владикавказе умерли не менее девяти пациентов. К ним перестал поступать кислород, когда они находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Утром 10 августа стало известно о двоих других скончавшихся, но в осетинском Минздраве не связывают их смерть с аварией.
За сутки на Северном Кавказе умер 91 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 91 пациент с подтвержденным COVID-19, новых заболевших – 1397.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае по 12, в Карачаево-Черкесии - пять, в Северной Осетии и Чечне по четыре в Ингушетии два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 14 217 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 344 (69 249 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 257 (62 678)
- Дагестан + 203 (44 519)
- Чечня + 157 (178 21)
- Калмыкия + 107 (26 369)
- Кабардино-Балкария + 88 (282 40)
- Северная Осетия + 69 (19 670)
- Ингушетия + 62 (184 47)
- Адыгея + 57 (171 04)
- Карачаево-Черкесия + 53 (23 174)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 32 7387 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 14 августа, выявлено 65 79 212 заболевший коронавирусом.
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в Абхазии отметили без массовых мероприятий
Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в самопровозглашенной республике Абхазия отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки в республике. Этот день в календаре республики значится как День памяти защитников Отечества.
Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
С утра к Мемориалу славы в Сухуми, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности, они возложили живые венки и цветы к памятнику. Затем цветы возложили к мемориалу первого абхазского президента Владислава Ардзинба. В 12:00 прошла общенациональная минута молчания.
В грузино-абхазской войне, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тысяч военных и мирных граждан, до 5 тысяч получили ранения, 200 человек пропали без вести. На стороне Абхазии воевали добровольцы из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, юга России и других городов, представители абхазо-адыгской диаспоры Турции, Сирии, Иордании. 15 августа в республике ежегодно торжественно отмечают День добровольца, но в этом году также из-за ситуации с коронавирусом, торжественные мероприятия отменили, состоится лишь возложение цветов к стеле добровольцев в городе Гудаута, сообщает информагентство «Рес».
У офиса президента Украины произошли столкновения полиции с националистами
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «Остановим капитуляцию» у здания Офиса президента Украины. Об этом 14 августа сообщает Украинская служба Радио Свобода.
Акция была организована рядом общественных организаций, в том числе - праворадикальным движением «Национальный корпус». Участники мероприятия, как утверждают в МВД страны, отказались проходить осмотр перед подходом к правительственному зданию и спровоцировали конфликт с полицейскими.
Активисты принесли автомобильные шины, которые бросали в полицейских, и жгли файеры. Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько служащих Национальной гвардии ранены, - передает Украинская правда официальную информацию властей.
После столкновений активисты пошли маршем к дому, в котором живет президент Украины Владимир Зеленский. Участники выступают против исполнения страной Минских соглашений по реализации мира в Донбассе и подачи воды в аннексированный Крым. По утверждению организаторов, в акции приняли участие четыре тысячи человек.
В Турции разбился принадлежавший российской армии пожарный самолет
На юге Турции разбился пожарный самолет-амфибия «Бе-200», принадлежавший российскому министерству обороны. На борту находились 8 человек, в том числе пятеро российских военнослужащих. Все они, по предварительным данным, погибли.
Самолет использовался для тушения лесных пожаров и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции. Он участвовал в тушении очага, возникшего в районе Алмалы на юге страны, передает агентство «Анадолу». В район крушения направлены отряды спасателей.
Причины случившегося еще неизвестны. На видеозаписях очевидцев с места события видно, что самолет врезался в гору.
На место катастрофы отправлена комиссия российского министерства обороны, говорится в сообщении ведомства. Самолет, названный в честь советского летчика Александра Мамкина, совершил первый полет в феврале 2020 года.
Он стал первым Бе-200, построенным на Таганрогском авиационном заводе с декабря 2018 года и седьмым серийным самолетом этого типа таганрогского производства, сообщал блог Центра анализа стратегий и технологий. В России он базировался на аэродроме города Крымск в Краснодарском крае, в Турцию он был направлен в начале июля.
Анна Долидзе поборется за пост мэра Тбилиси от партии «Для народа»
За полтора месяца до выборов в местные органы власти оппозиционная партия «Для народа» выдвинула кандидатуру своей основательницы Анны Долидзе на пост мэра Тбилиси. Презентация состоялась сегодня, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Обращаясь к избирателям, Долидзе обозначила свой главный приоритет – решение насущных проблем жителей Тбилиси. «Этот город не для одного процента населения и их интересов; этот город не для детей, возле школ которых находятся бензозаправочные станции; этот город не для матерей, у которых нет тротуаров, чтобы гулять с детьми; этот город не для родителей, у которых нет парков, где без машин можно гулять с детьми; этот город не для пожилых людей, у которых нет ни одного пространства, где они могут реализовать себя, найти коллег, друзей, единомышленников», - сказала она.
Анна Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. После смены власти в 2012 году она была назначена заместителем министра обороны Тинатин Хидашели. В начале карьеры Долидзе также работала во влиятельной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. Партия «Для народа» идет на выборы под номером 48.
- Кандидатом правящей «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси стал действующий мэр Каха Каладзе. Представили своих кандидатов на пост столичного мэра и некоторые оппозиционные партии. Согласно опросам общественного мнения, главным конкурентом Каладзе пока что считается лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Его поддержали «Дроа», «Европейская Грузия» и «Гирчи – больше свободы», а также мелкие партии, которые на парламентских выборах образовали коалицию с ЕНД.
Детские лагеря в Краснодарском крае эвакуированы из-за потопа
932 ребенка эвакуированы из детских оздоровительных лагерей Кубани из-за потопа, вызванного сильными ливнями. Детей вывезли из лагерей «Северянка», «Огонек», «Лебяжий берег» и «Ровесник», сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС. Их разместили в лагерях, школах и санатории, расположенных в безопасном месте.
По данным на 14 августа, больше всего от ливней на Кубани пострадали Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы. Жителей пришлось пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае, по данным МЧС на 14 августа, подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы чрезвычайной ситуации.
Из-за дождей около сотни домов подтоплены в соседним с Краснодарским краем аннексированном Крыму, передает Крым.Реалии. Из зоны подтопления в Керчи эвакуированы 10 человек.
Премьер Грузии заявил, что его слова об обязательной вакцинации неправильно поняли
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его заявление касательно возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса было неправильно воспринято.
«Как видно, сказанное мною неправильно поняли, якобы я сказал, что мы предпримем соответствующие шаги, и прививки будут обязательными. Конечно же, это ложь… Конечно же, все это добровольно, это выбор человека», - сказал Гарибашвили журналистам, передают «Новости-Грузия».
Накануне во время презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Лагодехи Джондо Мдивнишвили Гарибашвили сказал следующее: «Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку».
Глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани позже также заявила, что некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова Гарибашвили. «Интерпретация заявления премьера, якобы вакцинация в Грузии станет обязательной, абсолютно необоснованная и неверная», - написала Гиоргобиани в пятницу на своей странице в Facebook.
По ее словам, во всех своих публичных выступлениях Гарибашвили подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, на которое обратили внимание СМИ, «имело аналогичное содержание». При этом Гиоргобиани пояснила, что премьер просто «привел пример другой страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной».
В Грузии проходят мероприятия в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны
Мемориальные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны. В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба накануне началась гражданская панихида по пяти военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.
Идентифицировать граждан, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают «Новости-Грузия».
По традиции с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на Площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, председатель абхазского правительства в изгнании Руслан Абашидзе, замглавы Минобороны Грузии Григол Гиоргадзе.
По случаю 29-й годовщины грузино-абхазской войны премьер Грузии Ираклий Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.
- Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.
- Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.
- Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.
- На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством сепаратистов званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.
- В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Талибы заняли крупный город в 70 километрах от Кабула
Вооруженные силы радикального исламистского движения «Талибан» заняли административную столицу провинции Логар, город Пули Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена провинциального совета республики.
За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся три из пяти крупнейших городов страны. В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передает Афганская служба Радио Свобода.
Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия и Дания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Ранее источники канала CNN сообщали, что сотрудники американского посольства, которые пока остаются в городе, могут быть переведены на работу в комплекс зданий аэропорта Кабула.
Сын Муаммара Каддафи объявлен в розыск в Ливии за возможную связь с ЧВК «Вагнер»
Военная прокуратура Ливии выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама. Его подозревают в связях с группой российских наемников из ЧВК «Вагнер», подозреваемых, в свою очередь, в военных преступлениях. 49-летний сын Каддафи недавно заявил о своем желании вернуться в политику, он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны.
О выдаче ордера на арест Каддафи стало известно на этой неделе, после появления документа в социальных сетях, передают издания The North Africa Post и The Libya Observer. Ордер выписан 5 августа, по делу 2019 года о предполагаемых военных преступлениях войск Халифы Хафтара. На их стороне, согласно многочисленным свидетельством, в гражданской войне в Ливии принимали участие российские наемники из ЧВК «Вагнера».
Ранее сообщалось, что политтехнологи, работавшие на предполагаемого владельца ЧВК Евгения Пригожина, планировали поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама на президентских выборах в стране.
- Сейфа аль-Ислам при правлении своего отца выступал за либерализацию политической жизни, он выпускник Лондонской школы экономики и политических наук. В 2015 году он был приговорен правительством в Триполи к смертной казни, после чего был освобожден по согласно амнистии, принятой парламентом в Тобруке.
- Правительство и парламент - две основные стороны гражданской войны в Ливии, продолжавшейся до конца 2020 года. На фоне протестов населения и пандемии коронавируса стороны пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов.
- В июле Сейфа аль-Ислам дал интервью газете The New York Times, в котором заявил о намерении вернуться в политику. Ранее российское издание «Проект» (юридическое лицо издания было включено в России в список нежелательных организаций. После этого редакция объявила о ликвидации компании) и агентство Bloomberg сообщали, что Москва планирует поддержать кандидатуру Каддафи-младшего на пост президента Ливии.
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь и потребовала запретить активистке покидать Москву. Об этом говорится на сайте Преображенского суда.
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы: ей запретили покидать жилье в ночной период с 22 до 6 часов, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Такое наказание суд назначил ей, признав виновной в нарушении санитарных правил на протестной акции в январе.
Таким образом, теперь прокуроры намерены сузить возможность передвижения для Любови Соболь, ограничив ей свободу передвижения исключительно границами Москвы.
По данным СМИ, 7 августа Соболь выехала за пределы страны: она вылетела из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, чтобы совершить пересадку на другой рейс. Это произошло в период, когда судебное решение еще не вступило в силу.
За несколько дней до этого Соболь в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что «мы живем в непредсказуемой стране», и намекнула, что не уверена насчет своего будущего места жительства.
Теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.
В апреле в отношении Соболь был вынесен другой приговор: ей назначили год исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.
- «Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по «санитарному делу» категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.
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