В Тбилиси вломились в дом известной грузинской журналистки

В Афганистане члены радикальной группировки талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) начали входить в столицу страны Кабул. Об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел страны.

В МВД отмечали, что боевики приближаются к городу со всех сторон. Позднее агентства распространили слова главы ведомства Абдула Саттара Мирзаквала о том, что «Кабул не будет атакован». Министр упомянул также «мирную передачу города».

Три неназванных источника в руководстве Афганистана рассказали Associated Press, что талибы находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Один из собеседников Associated Press сказал, что переговорщик от талибов направился в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти. Информагентство опубликовало также заявление официального представителя политического офиса талибов в Катаре Сохаила Шахина телеканалу «Аль-Джазира» о том, что члены исламистского движения «ждут мирной передачи Кабула».

Ранее поступила информация, что офис талибов, действующий в столице Катара Дохе, призвал своих бойцов оставаться в пунктах въезда в Кабул, не допускать гибели и ранения людей, предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город. Позднее от имени талибов пошли заявления, что иностранцы в Кабуле могут по желанию либо покинуть город, либо в ближайшие дни зарегистрировать свое присутствие в нем уже в администрации во главе с талибами.

Одновременно СМИ сообщают о панике на улицах афганской столицы. Часть жителей пытаются ее покинуть, бегут работники правительственных учреждений. Как передает «Би-би-си», закрываются административные офисы, полицейские участки, армейские управления. Остановили работу магазины, рынки.

Эвакуация сотрудников - первоочередная задача миссий США и стран Евросоюза в столице Афганистана. Главный американский операционной центр действует в аэропорту Кабула, сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из официальных лиц США. До этого поступила информация, что сотрудников американского посольства начали вывозить из Кабула, и что в аэропорту афганской столицы их видели садящимися в несколько транспортных самолетов. Associated Press отмечает, что на территории американского посольства в Кабуле периодически приземляются вертолеты.

Около 600 военных из Великобритании были развернуты в афганской столице для оказания помощи в вывозе из страны британских подданных и других иностранцев.

Утром в воскресенье талибы без боя заняли Джелалабад, который, помимо Кабула, оставался последним крупным афганским городом вне контроля талибов. Затем к ним перешел Майданшахр - административный центр региона Вардак, также они взяли Бамиан и Нили (столицу региона Дайкунди). Сами талибы заявили о захвате тюрьмы и авиабазы Баграм в окрестностях Кабула. До этого боевики одержали победу в Мазари-Шарифе. Под их властью оказалось подавляющее большинство из 34-х афганских провинций.

Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там афганских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.