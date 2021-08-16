Блеск и нищета абхазских чиновников

Многострадальный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера, который несколько лет кромсали и переделывали под себя действующие абхазские чиновники и депутаты, наконец-то вступил в силу. С начала августа на сайте Министерства по налогам и сборам стали появляться первые декларации.

Правда, выглядит сейчас все так, будто закон носит необязательный характер. К примеру, я не нашла деклараций чиновников из комитета по приватизации государственного имущества, РУП «Абхазтоп», «Черноморэнерго», Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, да и самого Министерства по налогам и сборам. Не только не все чиновники и депутаты, но и сам президент не счел своей обязанностью исполнить закон. К тому же вдруг выяснилось, что правоохранители не имеют доступа к базе данных и не могут проверить достоверность деклараций, а это значит, что закон о декларировании теряет смысл.

Хотя косвенный эффект очевиден, так как уже заполненные декларации все же свидетельствуют о том, что коррупция в стране есть. Наши чиновники так любят фотографироваться с часами напоказ, что теперь любой пользователь интернета может под каждой такой фотографией выкладывать декларацию о доходах данного должностного лица и депутата. Пустячок, а приятно.

А еще можно поразвлекаться, задавая в пустоту вопросы о том, как удается вот этому высокопоставленному чиновнику, который, судя по декларации, не имеет никакого дохода, кроме небольшой зарплаты, содержать безработную жену и троих детей? У бедолаги «ни кола, ни двора» и даже автомобиля нет, а сумма годового дохода такая, что ее не то что на семью, но и на одинокое и скромное холостяцкое существование не хватит. А бедные директора двух государственных дач в Мюссера и Новом Афоне вообще не получают зарплату и не имеют иных доходов. Все по нулям, но они почему-то продолжают работать. Я долго думала над причиной и решила: видимо, из патриотических соображений.

Ну а как не обратить внимание на чиновника, сменившего высокооплачиваемую должность в коммерческой структуре на казенную с зарплатой, которой теперь хватит разве что на один ботинок. А к обувке наши служители народа относятся серьезно.

Среди декларантов очень много тех, кто при мизерных доходах умудряется содержать несколько машин стоимостью 3-4 миллиона рублей и более. Вот директор курорта «Пицунда» с годовым доходом 178 тысяч рублей умудряется содержать безработную жену, троих несовершеннолетних детей и обслуживать два Лексуса.

А еще почти ни у кого из чиновников нет кредитов, счетов в банке, платежных карточек. Выезжая за границу, они, наверное, покупают билеты эконом-класса в кассах «Аэрофлота», отсчитывая бумажные купюры. Видимо, так бедствуют, что даже на национальной карте «Апра», на которую должна поступать зарплата, и ста рублей не остается. Вот уж кто живет от зарплаты до зарплаты, так это наши руководители. Ума не приложу, что они дальше будут делать – бензин подорожал, цену на свет обещают поднять, запчасти к их дорогим машинам не дешевеют, растут цены на продукты… Но они не ропщут.

Конечно, это сарказм. Уверена, что декларации многих должностных лиц не соответствуют ни их доходам, ни их имуществу. Что у большинства высокопоставленных чиновников и депутатов есть счета в иностранных банках и недвижимость за пределами Абхазии. А не фиксируют они их, так как уверены в том, что проверить их невозможно. И не только за пределами Абхазии, но и в Абхазии, так как, даже имея информацию и сделав запрос в Минюст, любой гражданин, используя свое право доступа к информации, получит справку, в которой указано не имя учредителя, а учредительная компания, которая входит в состав другой учредительной компании, и так до бесконечности, пока не окажется в оффшоре. Как это и было с ННК, «Апсны-Ойл» и многими другими.

Понять чиновников и депутатов можно – они вынуждены так поступать, так как закон запрещает им иметь бизнес. Если они предоставят достоверные данные, то им придется уйти с работы. Конечно, кто-то скажет, что могли бы свой бизнес оформить, к примеру, на жену или мужа, но тогда станет понятно, что муж (жена) лоббирует бизнес-интересы семьи, используя служебное положение.

А бывает еще сложней: все члены семьи – должностные лица, и у всех бизнес. И что ж им бедным делать? Вот и приходится вертеться, словно уж на сковородке, создавать матрешек, и прятать свои деньги в оффшорных зонах, а потом, дефилируя в брендовых вещах и аксессуарах, еще и выглядеть смешно. Но ведь смешно – это ненаказуемо.

И еще. В прошлом году на сайте Верховного суда были опубликованы декларации судей. Теперь их там нет. Не удивлюсь, если с сайта Министерства по налогам и сборам спустя некоторое время точно так же исчезнет информация о декларациях должностных лиц и депутатов. Поиграли в борьбу с коррупцией, удовлетворили свое любопытство, увидели, что без толку, и хватит.

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