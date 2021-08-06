Астамур Какалия: «Мы сейчас наблюдаем крушение саботажа закона о декларировании»

Прошло уже шесть дней после окончания месячного срока, в течение которого чиновники и депутаты должны были предоставить свои декларации о доходах. О том, как идет исполнение закона, о возникающих проблемах «Эху Кавказа» рассказал активист инициативной группы по его принятию Астамур Какалия.

Если кто-то в Абхазии рассчитывал, что инициативная группа по принятию закона о декларировании доходов, расходов и имущества госчиновников и парламентариев, которая вот уже два-три года через СМИ и социальные сети будоражила общество, привлекая его внимание к данной проблеме, добившись окончательного утверждения закона в начале июня, свернет свою деятельность, предоставив все дальнейшее структурам исполнительной власти, то он глубоко ошибался.

Инициативная группа, наоборот, активизировала деятельность, держа на общественном контроле процесс подачи деклараций в течение июля и дальнейшие события, связанные с их изучением и проверкой на соответствие реальности. Сегодня прошло уже шесть дней после окончания 1 августа срока подачи деклараций. «Эхо Кавказа» обратилось к известному активисту инициативной группы Астамуру Какалия с просьбой оценить «текущий момент» исполнения закона. В ходе нашей беседы Какалия повторил оптимистичную мысль, высказанную им накануне в посте в «Фейсбуке»:

«Мы сейчас наблюдаем крушение саботажа закона. То есть не крушение исполнения закона, которое наперебой предрекали: «Не получится!» Мы наблюдаем трудности и почти уже невозможность саботажа этого закона».

То, что декларации в таком количестве сдаются в Абхазии впервые, не могло не вызвать немало проблем и указать на нерешенные пока вопросы. Астамур Какалия отметил:

«Вот о чем, прежде всего, хотелось бы сказать. Первое – до сих пор МНС не опубликовал раздел «Парламент». А я знаю, что многие депутаты сдали декларации. Почему их не публикуют? МНС до сих пор не извещает население о том, кто не сдал (до 1 августа) декларации. Обратите также внимание на следующий факт. Служба госбезопасности, ОБЭП, МВД, прокуроры, антикоррупционный раздел прокуратуры, да и сами работники Министерства по налогам и сборам не видят детализации, то есть полных деклараций должностных лиц – с адресами участков, помещений, оформленных на них руин и так далее. Нет доступа у них к полной базе деклараций. Каким образом, не имея доступа к деталям деклараций, прокуратура, МВД, СГБ и собственно МНС будут выявлять факты лжи в декларациях? Никаким образом это не будет возможно. А это сокрытие информации от служб напрямую противоречит закону о декларировании.

– То есть декларация получается неполная?

– Совершенно верно. Допустим, обществу не доверяют адреса там и так далее. Но постойте, по закону хотя бы тех, кого вы обязаны информировать, дать им доступ к базе данных – не дается доступ. Вот вы сейчас можете позвонить в ОБЭП и спросить: как идет проверка достоверности деклараций, а там вам ответят: «Мы не имеем доступа к деталям деклараций. Более того, даже если случайно мы выявим какой-то факт, не имеем возможности пойти в МНС и предъявить это как факт несоответствия». МНС даже не может ответить, кто не сдал декларации, то есть идет затягивание времени. Переложение ответственности, вопреки закону, с МНС на отделы кадров. «Отделы кадров должны опубликовать…» Нет, согласно закону, МНС гарантирует опубликование и ответственно за опубликование на своем официальном сайте деклараций. Теперь чем мы довольны? Опубликование деклараций совершенно, полностью развеяло этот навязываемый миф о какой-то якобы успешности наших чиновников. Пока что ни у кого из них я не встретил ни одного легального бизнеса. Ни у супругов, ни у родителей никакого бизнеса нет. Мы будем настаивать на том, чтобы в соответствии с законом все декларации в письменном виде, с подписями как вещественные доказательства были отправлены в Министерство по налогам и сборам, и министерство полную базу у себя собрало вне досягаемости должностных лиц… Дальше еще большая проблема – декларации сотрудников Министерства обороны не опубликованы, декларации СГБ не опубликованы.

– Считается, что это секретная информация?

– Да. То есть зарплата, владение земельным участком – это «секретная информация». А закон напрямую запрещает это. Статья 8 закона гласит, что данные декларации не являются конфиденциальными данными, за исключением гостайны и иной охраняемой законом тайны. У нас сплошь и рядом люди пишут заявления, оформляют участки, предоставляют свои данные повсюду – и вот сейчас как будто бы Байден узнает, что участок в селе Мгудзырхуа принадлежит такому-то… Вот такие смехотворные нарушения закона. А, скажем, министр внутренних дел – силовик?

– Да.

– Больше него врагов внутри страны кто-нибудь имеет? Нет. Но он исполнил требования закона и сдал свою декларацию. То есть человек сдал, исполнил закон. И замы его… Мы будем добиваться того, что… Вообще, это фантастическая ситуация! Общественность будет добиваться того, чтобы – вдумайтесь – прокуратура, МВД, СГБ и сотрудники налоговой получили доступ к полной базе данных, чтобы иметь возможность выявлять факты лжи».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия