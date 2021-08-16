Страх и вакцинация-2

Время от времени люди меняют мнение по различным вопросам. Только выживший из ума упрямец всегда остается на своей позиции до последнего, вне зависимости от того, насколько изменилась реальность вокруг. Всегда надо быть верным своим принципам, жизненным установкам и ценностями – это да, несомненно, но по каким-то конкретным вопросам мнение вполне может меняться.

Всего пару недель назад я написал на «Эхе Кавказа» блог о том, что являюсь противником вакцинации против коронавируса. Не будучи при этом ни в коем разе антиваксером глобально, связываться с этими препаратами опасаюсь, поскольку они слишком молодые и юные, стало быть, никто точно не знает, какие мины замедленного действия в них заложены.

Я готов был отстаивать свою позицию до 11 августа… А вот после 11 августа она радикально изменилась, и сейчас я в лагере тех, кто призывает всех прививаться.

Что случилось в этот день? А случилось то, что от коронавируса умер давний друг, который ни с какой точки зрения, ни с какого угла не входил в риск-группу, о которой мы все уже давно в курсе. Ему было 47 лет, он никогда не курил, не имел особо вредных привычек, не страдал какими-либо хроническими заболеваниями. Не сказать, чтобы был олимпийским чемпионом и поднимал 200-килограммовую штангу, но в целом был здоров и даже не страдал слишком уж избыточным весом... Так, посидеть пару месяцев на диете бы не помешало, но не более.

Шокирующая смерть молодого успешного адвоката, пролежавшего в больнице больше 30(!) дней, наглядно показывает: забудьте все, что вы знаете о коронавирусе еще со времен Уханя. Период, когда вирус в основном бил по старикам, уже давно в прошлом. Сегодня ни возраст, ни состояние здоровья не могут стать причиной для самоуспокоения в духе «ну, со мной такое не случится»…

После этого ужасного случая я узнал и про много других – про молодую женщину, которая была настолько здорова, что до конца ноября каждый день плавала в море, а умерла от короны за 10 дней… Про моих давних знакомых рестораторов – вполне молодых успешных людей, которые с трудом выжили и сейчас уже несколько месяцев страдают от постковидных осложнений. Десятки других случаев, когда физически и морально здоровые, устойчивые люди оказывались бессильными против болезни, которая вроде как вредит только глубоким старикам.

Разумеется, я не с Луны свалился и достаточно читал в прессе и видел по ТВ сообщений о том, как коронавирус косит молодых людей, однако одно дело абстрактно знать и совсем другое – когда это коснется тебя лично…

Коронавирус в его нынешней «дельта»-вариации – это лотерея, в которую всем хотелось бы проиграть. Нет никаких четких, осязаемых и сформулированных критериев того, кто входит в риск-группу и у кого шанс сложить буйну голову выше, чем у остальных. Вы не можете сказать: «Вот я буду вести себя так-то и так-то, и болезнь пройдет в легкой форме». Нет никаких правил и норм: 90-летний старик с диабетом может выжить, а 30-летний чемпион мира по плаванию – умереть. И никто не может объяснить, почему один умер, а второй жив, хотя, по идее, все должно быть ровно наоборот. Нет никакой причины – просто одному повезло, а второму нет.

Мой друг умер от того, что называют «цитокиновым штормом». Хотите знать, что это такое? Только учтите, от этого вы не будете крепче спать… Как оказалось, при коронавирусе смертельную опасность для человека представляет… как вы думаете, что? Его иммунная система. И чем сильнее у вас иммунитет, и, соответственно, чем вы здоровее, тем больше у вас шансов вызвать шторм – это когда в ответ на вирусную атаку иммунная система с пулеметом наперевес начинает крошить все подряд, включая клетки самого организма. Словом, вас может сгубить ваше же здоровье... Так что срочно начинайте пьянствовать, колоться, есть вредную пищу, авось пронесет.

Формально коронавирус не слишком летален – по грузинской статистике последних недель из 100 человек умирает лишь один, соответственно, вроде как ничего такого уж страшного.

Проблема лишь в том, что, как уже было сказано, отсутствие конкретных критериев ставит почти всех перед одинаковым риском. Более того, вирус настолько хитер, что даже симптоматика всегда разная. Опросите 100 человек, переболевших коронавирусом, – и вы услышите 100 совершенно разных историй, имеющих минимальное сходство друг с другом.

Летальность в 1% – вроде бы нестрашно, но на самом деле по-настоящему страшно отсутствие определенности: если вдруг вы заболеете короной, то невозможно спрогнозировать, каким будет течение болезни – легким или смертельным. Отдать свою жизнь на откуп его величеству случаю, который может отправить вас к праотцам, а может ограничиться легким кашлем и необременительной температурой 37,4, – слишком уж безрассудно и самонадеянно.

Поэтому призываю всех не играть в лотерею – возможно, вы сумеете перехитрить судьбу, а возможно, она вас. Как говорится, «иногда ты ешь медведя, а иногда он тебя». Риски от вакцинации никуда не делись, но они, в любом случае, меньше, чем разделить судьбу моего давнего друга…

Кстати, согласно недавним опросам, большинство из тех, кто воздерживается от прививки, не являются противниками вакцинации как таковой и лишь опасаются возможных последствий именно коронных вакцин. По той же причине - они слишком новые, в отличие, скажем, от вакцины против столбняка, которую создали аж в 1890 году…

Вообще же, в Грузии антиваксерам уделяется слишком много внимания, если учесть, что их очень мало, – я имею в виду настоящих буйных, считающих, что таким путем сатанисты пытаются чипировать людей, чтобы потом полностью управлять их сознанием.

Таких одержимых совсем немного – считанные проценты, хотя они очень активные и своего хронического безумия не стесняются... Мы часто видим их в авангарде многих самых различных событий и явлений – таких как гомофобия, борьба против разного рода меньшинств, агрессивное антизападничество, кампании против строительства гидроэлектростанций.

Агрессивное антиваксерство является составной частью больной на голову идеологии грузинской ксенофобии, и как раз поэтому у нее нельзя идти на поводу – и вообще-то нормальному человеку должна быть неприятна сама мысль о нахождении с ними в одном лагере. Поэтому единственное, что могу посоветовать, – это то, о чем сегодня говорят со всех высоких трибун и с экранов телевизоров: вакцинируйтесь! Не доверяйте жизнь лотерее.

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