Полевой госпиталь в Тбилиси: насколько хорошо Минздрав подготовлен к экспромту?

Нагрузка на больничный сектор в Грузии возрастает. В Тбилиси на территории олимпийской деревни развернули т.н. полевой госпиталь. По информации Минздрава, пока его ресурсы не используются – госпиталь был развернут на случай, если в больницах не останется свободных мест для новых ковид-пациентов.

К подобной мере за все время пандемии Грузия прибегла впервые. Первый полевой госпиталь развернут в спортзале на территории олимпийской деревни в Дигоми. Он рассчитан на 500 пациентов и оснащен, как заявляют в Минздраве, всей необходимой аппаратурой. Впрочем, пока этот госпиталь рассматривается ведомством как «план Б», к которому можно будет прибегнуть при необходимости. Говорит заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури:

«Здесь мобилизована вся необходимая аппаратура и устройства, в том числе и лаборатория. У каждой койки есть кислородный порт – есть возможность подачи кислорода под высоким давлением и портативные кислородные (аппараты). Соответственно, мы готовы, если такая необходимость возникнет, оказывать услуги населению, чтобы никто не остался без медицинской помощи».

В Минздраве заявляют, что полевой госпиталь будет обслуживать пациентов средней тяжести. При сотрудничестве с Красным Крестом ведется мобилизация врачей, сказал замминистра.

В настоящее время число активных случаев составляет более 52 тысяч. Из них около семи тысяч человек проходят лечение в больницах. Лимит больничного сектора, предназначенного для ковид-пациентов, – около восьми тысяч коек. Таким образом, к «плану Б» – ресурсам полевого госпиталя – Минздрав намерен прибегнуть, если количество ковидных пациентов, нуждающихся в больничном уходе, возрастет примерно на тысячу.

«Минздрав сделает все для того, чтобы этот полевой госпиталь был использован только в крайнем случае. Мы максимально постараемся – исходя из интересов пациентов и наших врачей, которые уже длительное время вовлечены в этот процесс и, конечно, сильно переутомлены, – оставить управление ковидом в госпитальном секторе», – сказал Георгий Цоцколаури.

«Каждый экспромт хорош тогда, когда он заранее подготовлен», – говорит Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело». А в том, что развертывание полевого госпиталя в Тбилиси готовилось именно так, у него есть сомнения:

«Управлять полевым госпиталем намного сложнее, чем большой больницей. Вы представляете на волейбольной площадке открыть госпиталь? Количество туалетов и вообще канализационная система не предусмотрена на 500 человек. Система кондиционирования, система стирки белья, надо поставить соответствующую аппаратуру, которая должна работать 24 часа. На 500 человек нужно примерно 50 медсестер и их ассистентов. Я уже не говорю о технической службе, о врачах, которые должны этим управлять. Да, такой госпиталь должен быть, потому что разные вещи могут случиться в стране, но это надо заранее подготавливать, а не делать в форс-мажорном режиме».

Вато Сургуладзе полагает, что планированием полевого госпиталя следовало начать заняться еще более полугода назад.

В то же время ему кажутся совершенно непоследовательными действия властей в вопросе введения ограничений. В стране, где готовятся к открытию полевого госпиталя, но, к примеру, продолжают работать кинотеатры, была приостановлена работа общественного транспорта:

«Общественный транспорт, по всем исследованиям, – это самое безопасное (место) в плане распространения инфекции. Потому что люди друг друга контролируют, автобус не двигается с места, пока все не наденут маски. Поэтому (запрещать) общественный транспорт – это было огромной ошибкой. Лучше бы прекратили эти политические митинги, свадьбы на 200 человек, дни рождения, поминки и т.д. Те регуляции, которые существуют, им надо просто следовать, больше ничего не надо».

За последние сутки в стране было проведено около 25 тысяч тестов, из которых 2676 оказались положительными. Цифры, как это обычно бывает после выходных, несколько меньше, чем в рабочие дни.

По состоянию на 16 августа, полный курс вакцинации в Грузии прошли 238 871 человек. Еще 567 810 граждан получили первую дозу вакцины. За последние сутки привились 14 784 человека.