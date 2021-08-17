В Южной Осетии за сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19

Коронавирус подтвержден у 16 человек, прошедших накануне тестирование в Южной Осетии.

Об этом сообщила агентству «Рес» во вторник глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. По ее словам, по результатам проведенных исследований из 128 проб, 16 показали положительный результат.

"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 710 человек, 32 человека сняты с учета", - отметила Кочиева.

По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4622 человека, 3912 выздоровели. Всего за время пандемии в самопровозглашенной республике было проведено 30983 исследования на коронавирусную инфекцию.

В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с COVID-19, сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.

«В инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выписаны на амбулаторное долечивание семь человек. В палате интенсивной терапии находятся двое больных», - сказала Джиоева.