Депутаты не дождались отчета

В этом году каникулы для депутатов югоосетинского парламента начнутся на месяц позже обычного. Как правило, они уходили в отпуск во второй половине июля и возвращались к работе в начале сентября. Впрочем, это не единственная задержка, на которую указывают югоосетинские наблюдатели. Заканчивается август, а правительство до сих пор не отчиталось перед парламентом за прошлый год.

Отчет об исполнении бюджета за прошлый год правительство Южной Осетии предоставляло парламенту не позже февраля, и рассматривался он законодательным собранием в первом квартале. А слушания в парламенте отчета правительства о работе за прошлый год проходили, как правило, в апреле, в крайнем случае, в мае.

Так было до недавних времен, но в прошлом году правительство отчиталось о работе за год лишь в середине июля, причем это скорее был отчет президента о работе кабмина, потому что против правил доклад зачитывал Анатолий Ильич, а не премьер-министр Эрик Пухаев.

А в этом году правительство и вовсе не стало отчитываться перед парламентом, что является нарушением соответствующего закона. Не представила исполнительная власть и отчета по исполнению бюджета. Вернее, хотела предоставить на прошлом заседании, то есть в августе, с опозданием на семь месяцев, но депутаты не стали его рассматривать, и отчет был снят с повестки дня.

Отказ парламентариев «Эху Кавказа» объяснил депутат от оппозиции Давид Санакоев:

«Я думаю, мы не должны рассматривать отчет правительства об исполнении бюджета, пока не изучим акт проверки российским казначейством, в том числе, и исполнения бюджета в 2020 году. Мы направили депутатские запросы председателю правительства, а также в Министерство образования и Министерство финансов, чтобы они предоставили нам акты проверки в части, касающейся их деятельности. Но нам ответили отказом.

– По какой причине вам отказали? Чем мотивировали?

– Министерство финансов ответило, что не может в настоящее время предоставить нам акт без объяснения причин. Министерство образования объяснило свой отказ тем, что на акте проверки стоит гриф «для служебного пользования». Но этот документ не может быть отнесен к категории «для служебного пользования», потому что там содержится информация об исполнении бюджета. У нас есть постановление правительства, принятое в 2015 году, о том, какие документы и в каком порядке могут быть отнесены к категории с ограниченным доступом, а какие не могут. В этом постановлении прямо указывается, что документы, в которых содержится информация об исполнении бюджета, не могут быть отнесены к категории «для служебного пользования». По закону «О статусе депутата» они не имеют права не предоставлять нам информацию, даже если она секретная. Мы должны ее получить, но в соответствии с законом об обороте секретных документов».

Югоосетинские наблюдатели ничего подобного не припомнят: республиканское правительство засекретило акт проверки российского казначейства. Очевидно, чтобы никто не узнал содержимого этого документа.

Его наотрез отказываются показывать даже депутатам, у которых по закону есть допуск к секретным документам. Интересно, что такого страшного накопали проверяющие, чего нельзя показывать людям?

По мнению Давида Санакоева, о какой-то части выявленных нарушений общественность могла догадаться по телодвижениям исполнительной власти, по демонстрации борьбы с совместителями нескольких бюджетных должностей и с мертвыми душами. Но вряд ли на этом перечень нарушений заканчивается, говорит Давид Санакоев:

«Они не хотят предоставлять нам акты, потому что там, вероятно, есть информация о нарушениях, нерешенных проблемах в правительстве, связанных, например, с финансовой дисциплиной, с бюджетной дисциплиной. Почему, например, бюджетники вовремя не получили повышенную зарплату – я думаю, там и это отражено. Я больше ни с чем такую секретность связать не могу».

По мнению депутата Санакоева, видимо, истинные масштабы злоупотреблений таковы, что их просто нельзя предавать огласке перед президентскими выборами. В противном случае у правящей команды может не хватить аргументов для успешной избирательной кампании.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия